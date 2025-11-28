https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-المشاركين-في-المؤتمر-الـ5-للعلماء-الشباب-بالعاصمة-الروسية--1107589953.html

بوتين يعقد اجتماعا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب بالعاصمة الروسية

بوتين يعقد اجتماعا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب بالعاصمة الروسية

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب في العاصمة الروسية موسكو. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T17:21+0000

2025-11-28T17:21+0000

2025-11-28T17:45+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107589653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d37f403983cabeae3177f1f5e66a372.jpg

وأضاف بوتين خلال الاجتماع مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب في العاصمة الروسية موسكو، انه "يجب أن يتجاوز العلم والفن والرياضة السياسة ويوحد الناس".واشاؤ بوتين إلى أنه "هنالك في العالم من يحاولون "إغلاق" التعاون في المجال العلمي لكن دون جدوى".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا ستعزز التعاون العلمي مع الشركاء الأجانب".وقال بوتين في اجتماع مع المشاركين في المؤتمر الخامس للعلماء الشباب: "سأتحدث أيضًا عن كيفية تعاوننا مع الشركاء الأجانب لاحقًا. سنوسّع هذا التعاون، سواءً باسم الدولة أو من خلال الدولة، وسنواصل بالتأكيد تمويل أعمال العلماء البارزين من خلال منح في مجالات متنوعة".وقال بوتين إن السلطات الروسية تدرس كيفية تنظيم العمل مع الباحثين الموهوبين الذين بدأوا للتو مسيرتهم العلمية.وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا ستواصل تمويل أعمال العلماء من خلال المنح".وتابع الرئيس الروسي: ندرس كيفية تنظيم العمل مع الباحثين الموهوبين الذين بدأوا للتو مسيرتهم العلمية وروسيا ستواصل تمويل أعمال العلماء.وأشار بوتين إلى أن الهدف من إطلاق مشروع كمؤتمر العلماء الشباب هو خلق منصة للتواصل الحر وتبادل الآراء والأفكار، بالإضافة إلى بناء علاقات جديدة بين الراغبين في دراسة العلوم.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ألف طالب دراسات عليا، بمن فيهم طلاب من المناطق الروسية المستقلة حديثًا، سيحصلون على منحة دراسية شهرية قدرها 75 ألف روبل ابتداءً من عام 2024.وقال بوتين في اجتماع مع المشاركين في المؤتمر الخامس للعلماء الشباب: "ابتداءً من عام 2024، سيحصل ألف طالب دراسات عليا من جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم طلاب من منظمات علمية وتعليمية في دونباس ونوفوروسيا، على منحة دراسية شهرية قدرها 75 ألف روبل".واشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا تتمتع بخبرة غنية في استخدام المواد الجديدة في صناعة الدفاع ومدرسة علمية جيدة - بوتين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

بوتين يلتقي بالمشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب سبوتنيك عربي يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أنه سيتم مناقشة تطوير البنية التحتية العلمية والموارد البشرية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات دعم الباحثين الشباب 2025-11-28T17:21+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, видео