https://sarabic.ae/20251125/علماء-روس-ينجحون-في-إنشاء-خريطة-جينية-لـ500-صنف-من-نبات-الذرة-1107483866.html

علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة

علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة

سبوتنيك عربي

طور باحثون في معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (ICG SB RAS)، "مكتبة جينية" شاملة، تغطي جميع الجينات في أكثر من 500... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T15:32+0000

2025-11-25T15:32+0000

2025-11-25T15:32+0000

مجتمع

علوم

معهد أبحاث

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102922/79/1029227976_0:277:4613:2871_1920x0_80_0_0_e28fe163dbcc36a4676505015cae52d8.jpg

ووفقا للباحثين، ستساعد هذه الروابط المحددة في استنباط أنواع جديدة من الذرة مقاومة للبرد والجفاف. ولم تفهم وظائف الحمض النووي الريبوزي الطويل غير المشفر (lncRNAs) في جينومات الكائنات الحية بشكل جيد حتى الآن، إذ كان يُعتقد أنها لا تحمل تعليمات لصنع البروتينات. ولفترة طويلة، اعتبر العلماء هذه الجزيئات "ضجيجًا" في خضم دراسة الحمض النووي الريبوزي المشفر للبروتين.يقول أرتيوم برونوزين، الباحث في قطاع المعلوماتية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات في علم الوراثة بمعهد علم الخلايا والوراثة: "تُعد جزيئات "lncRNA" كمنسقات في الخلية"، موضحا: وفقًا لأحدث البيانات العلمية، تُنظّم جزيئات "lncRNA" مقاومة النبات للإجهاد الناتج عن البرد والملوحة والحرارة، بالإضافة إلى نقص الأكسجين، وتشارك في نمو الثمار والجذور والأوراق، بالإضافة إلى العديد من عمليات نمو وتطور النبات الأخرى.لذلك، يمكن لدراسة وتحليل تسلسلات "lncRNA" أن تزود ​​العلماء بمعلومات إضافية حول الدور الوظيفي لهذه الجزيئات. ومع ذلك، حتى الآن، لم تُحدد وظائف سوى جزء صغير من جزيئات "lncRNA" تجريبيًا؛ أما بالنسبة لغالبيتها، فلا تزال مجهولة. باستخدام برنامج خاص، قام الباحثون بتقييم تنوع التسلسلات والأنماط التطورية لجزيئات "lncRNA" في الذرة. وحدد الباحثون جينات "lncRNA" الفريدة لكل سلالة من الذرة، التي قد ترتبط بتكيف النبات مع الظروف البيئية أو الضغوط الفريدة. وأوضح أرتيوم: "ستتيح المعرفة المكتسبة تحسين دقة تربية النباتات، وتحديد الجينات المشفرة وغير المشفرة المسؤولة عن تنظيم مقاومة النبات لأنواع مختلفة من الضغوط، والمساعدة في زيادة عدد الأصناف الجديدة المتكيفة مع الظروف المناخية لمختلف مناطق بلدنا".دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترولعلماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي

https://sarabic.ae/20251120/علماء-روس-ينجحون-في-إنبات-الشعير-على-تربة-شبيهة-بسطح-المريخ-1107334311.html

https://sarabic.ae/20251123/علماء-روس-ينجحون-برزاعة-200-نوع-من-الخضراوات-في-القطب-الجنوبي-1107412468.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, معهد أبحاث