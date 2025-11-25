عربي
علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة
علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة
سبوتنيك عربي
طور باحثون في معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (ICG SB RAS)، "مكتبة جينية" شاملة، تغطي جميع الجينات في أكثر من 500... 25.11.2025
علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة

طور باحثون في معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (ICG SB RAS)، "مكتبة جينية" شاملة، تغطي جميع الجينات في أكثر من 500 سلالة من الذرة، من خلال دراسة الحمض النووي الريبوزي الطويل غير المشفر (lncRNAs).
ووفقا للباحثين، ستساعد هذه الروابط المحددة في استنباط أنواع جديدة من الذرة مقاومة للبرد والجفاف.
ولم تفهم وظائف الحمض النووي الريبوزي الطويل غير المشفر (lncRNAs) في جينومات الكائنات الحية بشكل جيد حتى الآن، إذ كان يُعتقد أنها لا تحمل تعليمات لصنع البروتينات.
ولفترة طويلة، اعتبر العلماء هذه الجزيئات "ضجيجًا" في خضم دراسة الحمض النووي الريبوزي المشفر للبروتين.

ومع ذلك، أثبت الباحثون الآن أن جزيئات "lncRNA" تؤدي دورا هاما في العديد من العمليات الحيوية.

الشعير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
20 نوفمبر, 16:25 GMT
يقول أرتيوم برونوزين، الباحث في قطاع المعلوماتية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات في علم الوراثة بمعهد علم الخلايا والوراثة: "تُعد جزيئات "lncRNA" كمنسقات في الخلية"، موضحا:

"فهي تخبر الجينات الأخرى متى تُفعّل ومتى تُعطّل. بدأنا بدراستها نظرا لتزايد المعلومات المُتاحة حول تأثيرها على العمليات النباتية الرئيسية: النمو والتطور، والأهم من ذلك بالنسبة للزراعة، مقاومة الجفاف والأمراض وأنواع الإجهاد الأخرى".

وفقًا لأحدث البيانات العلمية، تُنظّم جزيئات "lncRNA" مقاومة النبات للإجهاد الناتج عن البرد والملوحة والحرارة، بالإضافة إلى نقص الأكسجين، وتشارك في نمو الثمار والجذور والأوراق، بالإضافة إلى العديد من عمليات نمو وتطور النبات الأخرى.
خليج ماكينزي (Mackenzie Bay) في القطب الجنوبي، فبراير/ شباط 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي
23 نوفمبر, 08:51 GMT
لذلك، يمكن لدراسة وتحليل تسلسلات "lncRNA" أن تزود ​​العلماء بمعلومات إضافية حول الدور الوظيفي لهذه الجزيئات. ومع ذلك، حتى الآن، لم تُحدد وظائف سوى جزء صغير من جزيئات "lncRNA" تجريبيًا؛ أما بالنسبة لغالبيتها، فلا تزال مجهولة.
ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم باحثون في المعهد المفهوم الحديث لـ "البانترانسكريبتوم"، وهي "خريطة جينية" لجميع جزيئات "RNA" في الذرة، مع التركيز على جزيئات "RNA" الطويلة غير المشفرة بدلا من الجينات التقليدية المشفرة للبروتين.
باستخدام برنامج خاص، قام الباحثون بتقييم تنوع التسلسلات والأنماط التطورية لجزيئات "lncRNA" في الذرة. وحدد الباحثون جينات "lncRNA" الفريدة لكل سلالة من الذرة، التي قد ترتبط بتكيف النبات مع الظروف البيئية أو الضغوط الفريدة.
وأوضح أرتيوم: "ستتيح المعرفة المكتسبة تحسين دقة تربية النباتات، وتحديد الجينات المشفرة وغير المشفرة المسؤولة عن تنظيم مقاومة النبات لأنواع مختلفة من الضغوط، والمساعدة في زيادة عدد الأصناف الجديدة المتكيفة مع الظروف المناخية لمختلف مناطق بلدنا".
دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي
