علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي

08:51 GMT 23.11.2025
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Mackenzie Bay, Antarcticaخليج ماكينزي (Mackenzie Bay) في القطب الجنوبي، فبراير/ شباط 2012
أعلن معهد الأبحاث العلمية القطبية في روسيا أن العلماء والفرق العاملة في محطة "فوستوك" بالقطب الجنوبي، نجحوا منذ عام 2020 في زراعة أكثر من 200 صنف من الخضروات والمحاصيل البقولية داخل مجمّعات زراعية مخصّصة للعمل في البيئات القاسية.
وقالت غايانه بانوفا، المشرفة العلمية على المشروع، إن الباحثين درسوا خلال هذه الفترة خصائص نمو وجودة المحاصيل في أكثر من 25 نوعاً نباتياً، مستفيدين من البيوت الزراعية المتطورة الموجودة في المحطة وفي مجمع "أغروبيوبوليغون" داخل روسيا.
من جانبه، أوضح دميتري باشماشنيكوف، رئيس محطة "فوستوك"، أن البعثة تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه هذه المنشآت الزراعية لتوفير الخضار الطازجة لأفراد الطاقم خلال مهماتهم الطويلة.

وأشار باشماشنيكوف، إلى أن المحاصيل المزروعة هذا العام تضمنت أنواعاً من الملفوف الياباني والصيني والبنفسجي، إضافة إلى الجرجير، اللفت، الخردل، الخس، الحميض، البقدونس، الكرفس، الشبت، السلق، الريحان، إلى جانب الطماطم والفلفل والخيار وحتى البطيخ.

وذكرت إدارة المعهد أن العلماء يخططون خلال عام 2026 لتوسيع التجارب الزراعية لتشمل زراعة الفراولة داخل المحطة، في خطوة تُعد غير مسبوقة في بيئة شديدة البرودة كالقارة القطبية الجنوبية.
بدوره، أكد كبير الجيوفيزيائيين في المحطة، سيرغي ستوبنيكوف، أن العمل في متابعة نمو النباتات بات يشكّل عاملاً مهماً في تحسين الحالة النفسية للباحثين، إذ يوفّر نشاطاً يومياً إيجابياً في ظروف العزلة القاسية.
