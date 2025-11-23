https://sarabic.ae/20251123/علماء-روس-ينجحون-برزاعة-200-نوع-من-الخضراوات-في-القطب-الجنوبي-1107412468.html
علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي
أعلن معهد الأبحاث العلمية القطبية في روسيا أن العلماء والفرق العاملة في محطة "فوستوك" بالقطب الجنوبي، نجحوا منذ عام 2020 في زراعة أكثر من 200 صنف من الخضروات...
وقالت غايانه بانوفا، المشرفة العلمية على المشروع، إن الباحثين درسوا خلال هذه الفترة خصائص نمو وجودة المحاصيل في أكثر من 25 نوعاً نباتياً، مستفيدين من البيوت الزراعية المتطورة الموجودة في المحطة وفي مجمع "أغروبيوبوليغون" داخل روسيا. من جانبه، أوضح دميتري باشماشنيكوف، رئيس محطة "فوستوك"، أن البعثة تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه هذه المنشآت الزراعية لتوفير الخضار الطازجة لأفراد الطاقم خلال مهماتهم الطويلة.وذكرت إدارة المعهد أن العلماء يخططون خلال عام 2026 لتوسيع التجارب الزراعية لتشمل زراعة الفراولة داخل المحطة، في خطوة تُعد غير مسبوقة في بيئة شديدة البرودة كالقارة القطبية الجنوبية. بدوره، أكد كبير الجيوفيزيائيين في المحطة، سيرغي ستوبنيكوف، أن العمل في متابعة نمو النباتات بات يشكّل عاملاً مهماً في تحسين الحالة النفسية للباحثين، إذ يوفّر نشاطاً يومياً إيجابياً في ظروف العزلة القاسية.
أعلن معهد الأبحاث العلمية القطبية في روسيا أن العلماء والفرق العاملة في محطة "فوستوك" بالقطب الجنوبي، نجحوا منذ عام 2020 في زراعة أكثر من 200 صنف من الخضروات والمحاصيل البقولية داخل مجمّعات زراعية مخصّصة للعمل في البيئات القاسية.
وقالت غايانه بانوفا، المشرفة العلمية على المشروع، إن الباحثين درسوا خلال هذه الفترة خصائص نمو وجودة المحاصيل في أكثر من 25 نوعاً نباتياً، مستفيدين من البيوت الزراعية المتطورة الموجودة في المحطة وفي مجمع "أغروبيوبوليغون" داخل روسيا.
من جانبه، أوضح دميتري باشماشنيكوف، رئيس محطة "فوستوك"، أن البعثة تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه هذه المنشآت الزراعية لتوفير الخضار الطازجة لأفراد الطاقم خلال مهماتهم الطويلة.
وأشار باشماشنيكوف، إلى أن المحاصيل المزروعة هذا العام تضمنت أنواعاً من الملفوف الياباني والصيني والبنفسجي، إضافة إلى الجرجير، اللفت، الخردل، الخس، الحميض، البقدونس، الكرفس، الشبت، السلق، الريحان، إلى جانب الطماطم والفلفل والخيار وحتى البطيخ.
وذكرت إدارة المعهد أن العلماء يخططون خلال عام 2026 لتوسيع التجارب الزراعية لتشمل زراعة الفراولة داخل المحطة، في خطوة تُعد غير مسبوقة في بيئة شديدة البرودة كالقارة القطبية الجنوبية.
بدوره، أكد كبير الجيوفيزيائيين في المحطة، سيرغي ستوبنيكوف، أن العمل في متابعة نمو النباتات بات يشكّل عاملاً مهماً في تحسين الحالة النفسية للباحثين، إذ يوفّر نشاطاً يومياً إيجابياً في ظروف العزلة القاسية.