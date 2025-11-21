https://sarabic.ae/20251121/دراسة-توضح-علاقة-طنين-الأذن-بنشاط-الدماغ-خلال-النوم-1107380661.html
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
يعاني الكثير من الناس من الإدراكات الوهمية أثناء النوم فقط، ولكن بالنسبة للبعض منهم، يرن ضجيج لا مفر منه في آذانهم أثناء ساعات الاستيقاظ أيضا.حيث يصيب طنين الأذن، وهو الشعور المُستمر بأصوات رنين أو أزيز دون مصدر خارجي، نحو 15% من سكان العالم، وهو الإدراك الوهمي الأكثر شيوعا، ومع ذلك لا يوجد سبب أو علاج معروف له، على الرغم من وجود قائمة طويلة من الفرضيات، حسب ما ورد في موقع "ساينس أليرت".ويشير البحث إلى أن فرط نشاط طنين الأذن يعيق قدرة الدماغ على الدخول في نوم شامل مُنعش والحفاظ عليه، ما يُسهم في الشكوى الشائعة من اضطراب النوم لدى مرضى طنين الأذن.أظهرت الدراسات التي أُجريت على نماذج حيوانية، بما في ذلك حيوانات ابن عرس ذات أنظمة سمعية تشبه البشر، ظهور طنين الأذن واضطراب النوم في آن واحد بعد التعرض للضوضاء، وفي حين أن فرط النشاط المرتبط بطنين الأذن غالبا ما يستمر في اليقظة، إلا أنه يتضاءل خلال فترات نوم "حركة العين غير السريعة" العميق، ما يشير إلى أن هذه المرحلة من النوم تخفف بشكل طبيعي من الأصوات الوهمية.قد تشكل الطبيعة المستمرة للتفاعل بين الطنين والنوم حلقة مفرغة: فالطنين يعطل النوم، وقلة النوم تفاقم إدراك الطنين، كما يتفاقم التوتر، وهو عامل معروف يُفاقم أعراض الطنين أيضا، مع عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.يهدف الباحثون إلى استكشاف كيف يمكن لتعديل أنماط النوم، أو تحسين جودته، أو التدخل خلال حالات دماغية محددة أن يقلل من شدة طنين الأذن أو حتى يؤثر على تطوره.
كشفت دراسة حديثة عن علاقة بين طنين الأذن والنوم، ووجد الباحثون أن الموجات التلقائية الكبيرة لنشاط الدماغ التي تحدث أثناء النوم العميق، أو نوم" حركة العين غير السريعة"، قد تثبط نشاط الدماغ المسبب للطنين.
يعاني الكثير من الناس من الإدراكات الوهمية أثناء النوم فقط، ولكن بالنسبة للبعض منهم، يرن ضجيج لا مفر منه في آذانهم أثناء ساعات الاستيقاظ أيضا.
حيث يصيب طنين الأذن، وهو الشعور المُستمر بأصوات رنين أو أزيز دون مصدر خارجي، نحو 15% من سكان العالم، وهو الإدراك الوهمي الأكثر شيوعا، ومع ذلك لا يوجد سبب أو علاج معروف له، على الرغم من وجود قائمة طويلة من الفرضيات، حسب ما ورد في موقع "ساينس أليرت
و"الإدراك الوهمي" يحدث عندما تخدعنا أدمغتنا بالاعتقاد بأننا نرى أو نسمع أو نشعر أو نشم شيئا غير موجود ماديا، وقد كشف علماء الأعصاب في جامعة أكسفورد أن ديناميكيات النوم الطبيعية في الدماغ تتفاعل بشكل عميق مع النشاط الدماغي المضطرب المسبب للطنين.
ويشير البحث إلى أن فرط نشاط طنين الأذن يعيق قدرة الدماغ على الدخول في نوم شامل مُنعش والحفاظ عليه، ما يُسهم في الشكوى الشائعة من اضطراب النوم لدى مرضى طنين الأذن.
أظهرت الدراسات التي أُجريت على نماذج حيوانية، بما في ذلك حيوانات ابن عرس ذات أنظمة سمعية تشبه البشر، ظهور طنين الأذن واضطراب النوم في آن واحد بعد التعرض للضوضاء، وفي حين أن فرط النشاط المرتبط بطنين الأذن غالبا ما يستمر في اليقظة، إلا أنه يتضاءل خلال فترات نوم "حركة العين غير السريعة" العميق، ما يشير إلى أن هذه المرحلة من النوم تخفف بشكل طبيعي من الأصوات الوهمية.
كذلك لاحظت دراسة واسعة النطاق علاقة على شكل حرف "يو" U بين مدة النوم وخطر الإصابة بالطنين، حيث ارتبطت حوالي 8.5 ساعات من النوم بأقل معدل إصابة بالطنين، وارتبط كل من قلة النوم والإفراط فيه بارتفاع خطر الإصابة بالطنين، ما يؤكد على تعقيد العلاقة بين جودة النوم وشدة الطنين.
قد تشكل الطبيعة المستمرة للتفاعل بين الطنين والنوم حلقة مفرغة: فالطنين يعطل النوم، وقلة النوم تفاقم إدراك الطنين، كما يتفاقم التوتر، وهو عامل معروف يُفاقم أعراض الطنين أيضا، مع عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.
يهدف الباحثون إلى استكشاف كيف يمكن لتعديل أنماط النوم، أو تحسين جودته، أو التدخل خلال حالات دماغية محددة أن يقلل من شدة طنين الأذن أو حتى يؤثر على تطوره.