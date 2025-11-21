دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251121/دراسة-توضح-علاقة-طنين-الأذن-بنشاط-الدماغ-خلال-النوم-1107380661.html
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
سبوتنيك عربي
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
2025-11-21T19:54+0000
2025-11-21T19:54+0000
مجتمع
علوم
الصحة
العلاج
أخبار الأبحاث العلمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107380786_0:0:2119:1193_1920x0_80_0_0_efad939c5196e93a231a19a7d9aa6f37.jpg
يعاني الكثير من الناس من الإدراكات الوهمية أثناء النوم فقط، ولكن بالنسبة للبعض منهم، يرن ضجيج لا مفر منه في آذانهم أثناء ساعات الاستيقاظ أيضا.حيث يصيب طنين الأذن، وهو الشعور المُستمر بأصوات رنين أو أزيز دون مصدر خارجي، نحو 15% من سكان العالم، وهو الإدراك الوهمي الأكثر شيوعا، ومع ذلك لا يوجد سبب أو علاج معروف له، على الرغم من وجود قائمة طويلة من الفرضيات، حسب ما ورد في موقع "ساينس أليرت".ويشير البحث إلى أن فرط نشاط طنين الأذن يعيق قدرة الدماغ على الدخول في نوم شامل مُنعش والحفاظ عليه، ما يُسهم في الشكوى الشائعة من اضطراب النوم لدى مرضى طنين الأذن.أظهرت الدراسات التي أُجريت على نماذج حيوانية، بما في ذلك حيوانات ابن عرس ذات أنظمة سمعية تشبه البشر، ظهور طنين الأذن واضطراب النوم في آن واحد بعد التعرض للضوضاء، وفي حين أن فرط النشاط المرتبط بطنين الأذن غالبا ما يستمر في اليقظة، إلا أنه يتضاءل خلال فترات نوم "حركة العين غير السريعة" العميق، ما يشير إلى أن هذه المرحلة من النوم تخفف بشكل طبيعي من الأصوات الوهمية.قد تشكل الطبيعة المستمرة للتفاعل بين الطنين والنوم حلقة مفرغة: فالطنين يعطل النوم، وقلة النوم تفاقم إدراك الطنين، كما يتفاقم التوتر، وهو عامل معروف يُفاقم أعراض الطنين أيضا، مع عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.يهدف الباحثون إلى استكشاف كيف يمكن لتعديل أنماط النوم، أو تحسين جودته، أو التدخل خلال حالات دماغية محددة أن يقلل من شدة طنين الأذن أو حتى يؤثر على تطوره.دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-النوم-تحت-الأنوار-يرفع-خطر-أمراض-القلب--1106532883.html
https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107380786_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_78973e04af51b3dc3e73d15665358df1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم

دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم

19:54 GMT 21.11.2025
© Getty Images / Sorapopطنين الأذن
طنين الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Sorapop
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن علاقة بين طنين الأذن والنوم، ووجد الباحثون أن الموجات التلقائية الكبيرة لنشاط الدماغ التي تحدث أثناء النوم العميق، أو نوم" حركة العين غير السريعة"، قد تثبط نشاط الدماغ المسبب للطنين.
يعاني الكثير من الناس من الإدراكات الوهمية أثناء النوم فقط، ولكن بالنسبة للبعض منهم، يرن ضجيج لا مفر منه في آذانهم أثناء ساعات الاستيقاظ أيضا.
حيث يصيب طنين الأذن، وهو الشعور المُستمر بأصوات رنين أو أزيز دون مصدر خارجي، نحو 15% من سكان العالم، وهو الإدراك الوهمي الأكثر شيوعا، ومع ذلك لا يوجد سبب أو علاج معروف له، على الرغم من وجود قائمة طويلة من الفرضيات، حسب ما ورد في موقع "ساينس أليرت".

و"الإدراك الوهمي" يحدث عندما تخدعنا أدمغتنا بالاعتقاد بأننا نرى أو نسمع أو نشعر أو نشم شيئا غير موجود ماديا، وقد كشف علماء الأعصاب في جامعة أكسفورد أن ديناميكيات النوم الطبيعية في الدماغ تتفاعل بشكل عميق مع النشاط الدماغي المضطرب المسبب للطنين.

النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
29 أكتوبر, 17:17 GMT
ويشير البحث إلى أن فرط نشاط طنين الأذن يعيق قدرة الدماغ على الدخول في نوم شامل مُنعش والحفاظ عليه، ما يُسهم في الشكوى الشائعة من اضطراب النوم لدى مرضى طنين الأذن.
أظهرت الدراسات التي أُجريت على نماذج حيوانية، بما في ذلك حيوانات ابن عرس ذات أنظمة سمعية تشبه البشر، ظهور طنين الأذن واضطراب النوم في آن واحد بعد التعرض للضوضاء، وفي حين أن فرط النشاط المرتبط بطنين الأذن غالبا ما يستمر في اليقظة، إلا أنه يتضاءل خلال فترات نوم "حركة العين غير السريعة" العميق، ما يشير إلى أن هذه المرحلة من النوم تخفف بشكل طبيعي من الأصوات الوهمية.

كذلك لاحظت دراسة واسعة النطاق علاقة على شكل حرف "يو" U بين مدة النوم وخطر الإصابة بالطنين، حيث ارتبطت حوالي 8.5 ساعات من النوم بأقل معدل إصابة بالطنين، وارتبط كل من قلة النوم والإفراط فيه بارتفاع خطر الإصابة بالطنين، ما يؤكد على تعقيد العلاقة بين جودة النوم وشدة الطنين.

قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
23 سبتمبر, 06:12 GMT
قد تشكل الطبيعة المستمرة للتفاعل بين الطنين والنوم حلقة مفرغة: فالطنين يعطل النوم، وقلة النوم تفاقم إدراك الطنين، كما يتفاقم التوتر، وهو عامل معروف يُفاقم أعراض الطنين أيضا، مع عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.
يهدف الباحثون إلى استكشاف كيف يمكن لتعديل أنماط النوم، أو تحسين جودته، أو التدخل خلال حالات دماغية محددة أن يقلل من شدة طنين الأذن أو حتى يؤثر على تطوره.
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала