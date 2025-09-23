https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
وقال عالم الأعصاب شينلو دينغ، من جامعة كاليفورنيا، لموقع "ساينس أليرت": "يُدرك الناس أن إفراز هرمون النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنوم، ولكن فقط من خلال سحب عينة دم وفحص مستويات هرمون النمو أثناء النوم".
وكشف تسجيل النشاط العصبي المباشر، المسجل خلال دورات النوم والاستيقاظ المتعددة لدى الفئران، أن هرمون النمو يُفرز بطرق مختلفة خلال نوم حركة العين السريعة، ونوم حركة العين غير السريعة، وبينما ازداد هرمون النمو في كلتا المرحلتين، تغير تأثير الخلايا العصبية التي تعزز وتثبط إنتاجه.
وقال عالم الأعصاب دانيال سيلفرمان: "يشير هذا الأمر إلى أن النوم وهرمون النمو يشكلان نظاما متوازنا تماما، فقلة النوم تُقلل من إفراز هرمون النمو، والإفراط في إفرازه قد يدفع الدماغ نحو اليقظة".
وبينما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أدمغة البشر وأدمغة الفئران تعمل بذات الطريقة في هذه المناطق، إلا أنه لا يزال يتعين إثبات ذلك. وفي النهاية، قد تظهر علاجات جديدة لقلة النوم، وهو أمر يعاني منه الكثير منا.
علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
علوم
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
اكتشف العلماء منذ عقود أن الجسم يفرز "هرمون النمو" أثناء النوم، ما يُساعد على بناء وإصلاح العضلات والعظام، لكن تفاصيل كيفية حدوث ذلك وسبب حدوثه بقيت غامضة حتى الآن.
ومن خلال تحليل دقيق لدوائر الدماغ لدى الفئران، اكتشف باحثون بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا، آليات خاصة وحلقات تغذية راجعة تُنظم إفراز هرمون النمو أثناء النوم.
وقد تُساعدنا هذه النتائج في علاج الحالات المصاحبة لمشاكل النوم بشكل أفضل، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر.
وقال عالم الأعصاب شينلو دينغ، من جامعة كاليفورنيا، لموقع "ساينس أليرت
": "يُدرك الناس أن إفراز هرمون النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنوم، ولكن فقط من خلال سحب عينة دم وفحص مستويات هرمون النمو أثناء النوم".
وأضاف: "نحن في الواقع نسجل النشاط العصبي لدى الفئران مباشرةً لمعرفة ما يحدث، ونوفر دائرة أساسية للعمل عليها في المستقبل لتطوير علاجات مختلفة".
وكشف تسجيل النشاط العصبي المباشر، المسجل خلال دورات النوم والاستيقاظ المتعددة لدى الفئران، أن هرمون النمو يُفرز بطرق مختلفة خلال نوم حركة العين السريعة، ونوم حركة العين غير السريعة، وبينما ازداد هرمون النمو في كلتا المرحلتين، تغير تأثير الخلايا العصبية التي تعزز وتثبط إنتاجه.
كما تم العثور على حلقة تغذية راجعة تشمل الخلايا العصبية في الموضع الأزرق، وهو جزء من الدماغ مرتبط باليقظة.
وقال عالم الأعصاب دانيال سيلفرمان: "يشير هذا الأمر إلى أن النوم وهرمون النمو يشكلان نظاما متوازنا تماما، فقلة النوم تُقلل من إفراز هرمون النمو، والإفراط في إفرازه قد يدفع الدماغ نحو اليقظة".
ويحفّز النوم إفراز هرمون النمو، ويغذي هرمون النمو الجسم لتنظيم اليقظة، وهذا التوازن ضروري للنمو وإصلاح الأنسجة والصحة الأيضية، وإلى جانب وظيفته الرئيسية - تعزيز النمو - يُدير هرمون النمو كيفية معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ومن دون الكمية المناسبة من الهرمون، بسبب قلة النوم، قد يزداد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبينما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أدمغة البشر وأدمغة الفئران تعمل بذات الطريقة في هذه المناطق، إلا أنه لا يزال يتعين إثبات ذلك. وفي النهاية، قد تظهر علاجات جديدة لقلة النوم، وهو أمر يعاني منه الكثير منا.
وأردف سيلفرمان: "إن فهم الدائرة العصبية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو قد يُشير في النهاية إلى علاجات هرمونية جديدة لتحسين جودة النوم أو استعادة توازن هرمون النمو الطبيعي".