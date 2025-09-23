دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء منذ عقود أن الجسم يفرز "هرمون النمو" أثناء النوم، ما يُساعد على بناء وإصلاح العضلات والعظام، لكن تفاصيل كيفية حدوث ذلك وسبب حدوثه بقيت غامضة حتى... 23.09.2025
2025-09-23T06:12+0000
2025-09-23T06:12+0000
مجتمع
علوم
ومن خلال تحليل دقيق لدوائر الدماغ لدى الفئران، اكتشف باحثون بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا، آليات خاصة وحلقات تغذية راجعة تُنظم إفراز هرمون النمو أثناء النوم.وقد تُساعدنا هذه النتائج في علاج الحالات المصاحبة لمشاكل النوم بشكل أفضل، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر.وأضاف: "نحن في الواقع نسجل النشاط العصبي لدى الفئران مباشرةً لمعرفة ما يحدث، ونوفر دائرة أساسية للعمل عليها في المستقبل لتطوير علاجات مختلفة".كما تم العثور على حلقة تغذية راجعة تشمل الخلايا العصبية في الموضع الأزرق، وهو جزء من الدماغ مرتبط باليقظة.ويحفّز النوم إفراز هرمون النمو، ويغذي هرمون النمو الجسم لتنظيم اليقظة، وهذا التوازن ضروري للنمو وإصلاح الأنسجة والصحة الأيضية، وإلى جانب وظيفته الرئيسية - تعزيز النمو - يُدير هرمون النمو كيفية معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ومن دون الكمية المناسبة من الهرمون، بسبب قلة النوم، قد يزداد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.وأردف سيلفرمان: "إن فهم الدائرة العصبية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو قد يُشير في النهاية إلى علاجات هرمونية جديدة لتحسين جودة النوم أو استعادة توازن هرمون النمو الطبيعي".علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
علوم
علوم

دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

06:12 GMT 23.09.2025
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
 قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov
تابعنا عبر
اكتشف العلماء منذ عقود أن الجسم يفرز "هرمون النمو" أثناء النوم، ما يُساعد على بناء وإصلاح العضلات والعظام، لكن تفاصيل كيفية حدوث ذلك وسبب حدوثه بقيت غامضة حتى الآن.
ومن خلال تحليل دقيق لدوائر الدماغ لدى الفئران، اكتشف باحثون بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا، آليات خاصة وحلقات تغذية راجعة تُنظم إفراز هرمون النمو أثناء النوم.
وقد تُساعدنا هذه النتائج في علاج الحالات المصاحبة لمشاكل النوم بشكل أفضل، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر.
وقال عالم الأعصاب شينلو دينغ، من جامعة كاليفورنيا، لموقع "ساينس أليرت": "يُدرك الناس أن إفراز هرمون النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنوم، ولكن فقط من خلال سحب عينة دم وفحص مستويات هرمون النمو أثناء النوم".
وأضاف: "نحن في الواقع نسجل النشاط العصبي لدى الفئران مباشرةً لمعرفة ما يحدث، ونوفر دائرة أساسية للعمل عليها في المستقبل لتطوير علاجات مختلفة".
خلايا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك
05:06 GMT

وكشف تسجيل النشاط العصبي المباشر، المسجل خلال دورات النوم والاستيقاظ المتعددة لدى الفئران، أن هرمون النمو يُفرز بطرق مختلفة خلال نوم حركة العين السريعة، ونوم حركة العين غير السريعة، وبينما ازداد هرمون النمو في كلتا المرحلتين، تغير تأثير الخلايا العصبية التي تعزز وتثبط إنتاجه.

كما تم العثور على حلقة تغذية راجعة تشمل الخلايا العصبية في الموضع الأزرق، وهو جزء من الدماغ مرتبط باليقظة.

وقال عالم الأعصاب دانيال سيلفرمان: "يشير هذا الأمر إلى أن النوم وهرمون النمو يشكلان نظاما متوازنا تماما، فقلة النوم تُقلل من إفراز هرمون النمو، والإفراط في إفرازه قد يدفع الدماغ نحو اليقظة".

تقنية تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
مجتمع
كاميرات من بلورات "البيروفسكايت" تتيح للأطباء رؤية ما بداخل الجسم بشكل لم يسبق له مثيل
أمس, 19:42 GMT
ويحفّز النوم إفراز هرمون النمو، ويغذي هرمون النمو الجسم لتنظيم اليقظة، وهذا التوازن ضروري للنمو وإصلاح الأنسجة والصحة الأيضية، وإلى جانب وظيفته الرئيسية - تعزيز النمو - يُدير هرمون النمو كيفية معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ومن دون الكمية المناسبة من الهرمون، بسبب قلة النوم، قد يزداد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبينما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أدمغة البشر وأدمغة الفئران تعمل بذات الطريقة في هذه المناطق، إلا أنه لا يزال يتعين إثبات ذلك. وفي النهاية، قد تظهر علاجات جديدة لقلة النوم، وهو أمر يعاني منه الكثير منا.

وأردف سيلفرمان: "إن فهم الدائرة العصبية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو قد يُشير في النهاية إلى علاجات هرمونية جديدة لتحسين جودة النوم أو استعادة توازن هرمون النمو الطبيعي".
علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
