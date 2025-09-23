https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html

دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

اكتشف العلماء منذ عقود أن الجسم يفرز "هرمون النمو" أثناء النوم، ما يُساعد على بناء وإصلاح العضلات والعظام، لكن تفاصيل كيفية حدوث ذلك وسبب حدوثه بقيت غامضة حتى... 23.09.2025

ومن خلال تحليل دقيق لدوائر الدماغ لدى الفئران، اكتشف باحثون بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا، آليات خاصة وحلقات تغذية راجعة تُنظم إفراز هرمون النمو أثناء النوم.وقد تُساعدنا هذه النتائج في علاج الحالات المصاحبة لمشاكل النوم بشكل أفضل، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر.وأضاف: "نحن في الواقع نسجل النشاط العصبي لدى الفئران مباشرةً لمعرفة ما يحدث، ونوفر دائرة أساسية للعمل عليها في المستقبل لتطوير علاجات مختلفة".كما تم العثور على حلقة تغذية راجعة تشمل الخلايا العصبية في الموضع الأزرق، وهو جزء من الدماغ مرتبط باليقظة.ويحفّز النوم إفراز هرمون النمو، ويغذي هرمون النمو الجسم لتنظيم اليقظة، وهذا التوازن ضروري للنمو وإصلاح الأنسجة والصحة الأيضية، وإلى جانب وظيفته الرئيسية - تعزيز النمو - يُدير هرمون النمو كيفية معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ومن دون الكمية المناسبة من الهرمون، بسبب قلة النوم، قد يزداد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.وأردف سيلفرمان: "إن فهم الدائرة العصبية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو قد يُشير في النهاية إلى علاجات هرمونية جديدة لتحسين جودة النوم أو استعادة توازن هرمون النمو الطبيعي".علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب

