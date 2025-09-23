عربي
مجتمع
مجتمع
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك
وقال المكتب الصحفي لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، بأن الباحثين في المركز سيطورون أصنافًا جديدة من المحاصيل ويحسّنون استقرار الأصناف الحالية.وسيبنى المركز الجديد في منطقة كراسنوبسك، التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، على مدى 4 سنوات، وسيمتلك البنية التحتية البحثية والإنتاجية اللازمة لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا.ويعمل حاليًا في روسيا عدد من مراكز تربية وإكثار النباتات التي أُنشئت في إطار المشروع الوطني "العلوم والجامعات"، ومع ذلك، لم يكن لدى نوفوسيبيرسك مركز مماثل حتى الآن، وفقًا لما ذكره أليكسي كوتشيتوف، مدير معهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية والعضو في الأكاديمية.وأردف كوتشيتوف: "مع ذلك، كان المُربّون حتى الآن، يعملون في الحقل مع النباتات خلال فصل الصيف، أما الآن، فسيتمكنون من العمل على مدار العام، وإجراء التهجين والتجارب على مدار العام، ما يسمح بتطوير أصناف جديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة".ووفقا له، سيتمكن المتخصصون من استخدام ما يسمى بـ"تقنيات الصبغيات الأحادية المزدوجة"، ما سيُسرّع بشكل كبير من اختيار سلالات جديدة واعدة.علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك

05:06 GMT 23.09.2025
أعلنت أكاديمية العلوم الروسية إطلاق مركز لتربية وإكثار النباتات الزراعية والصناعية الدقيقة، مجهز بأحدث المعدات، تابع لمعهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع سيبيريا من الأكاديمية.
وقال المكتب الصحفي لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، بأن الباحثين في المركز سيطورون أصنافًا جديدة من المحاصيل ويحسّنون استقرار الأصناف الحالية.
وسيبنى المركز الجديد في منطقة كراسنوبسك، التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، على مدى 4 سنوات، وسيمتلك البنية التحتية البحثية والإنتاجية اللازمة لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا.
ويعمل حاليًا في روسيا عدد من مراكز تربية وإكثار النباتات التي أُنشئت في إطار المشروع الوطني "العلوم والجامعات"، ومع ذلك، لم يكن لدى نوفوسيبيرسك مركز مماثل حتى الآن، وفقًا لما ذكره أليكسي كوتشيتوف، مدير معهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية والعضو في الأكاديمية.

وأضاف: "يساعد علماء الوراثة في معهدنا المُربّين على استنباط أصناف نباتية جديدة ومطلوبة، باستخدام التقنيات الوراثية لتسريع وتوسيع قدرات الاستيلاد".

وأردف كوتشيتوف: "مع ذلك، كان المُربّون حتى الآن، يعملون في الحقل مع النباتات خلال فصل الصيف، أما الآن، فسيتمكنون من العمل على مدار العام، وإجراء التهجين والتجارب على مدار العام، ما يسمح بتطوير أصناف جديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة".
وبحسب كوتشيتوف، ستتيح إمكانيات المركز للعلماء التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة وغيرها من المعايير التجريبية لإجراء عمليات تربية مستهدفة، واستخدام التنميط الظاهري الآلي، والانتقاء في ظل ظروف معقدة، وغيرها من الأساليب.

ووفقا له، سيتمكن المتخصصون من استخدام ما يسمى بـ"تقنيات الصبغيات الأحادية المزدوجة"، ما سيُسرّع بشكل كبير من اختيار سلالات جديدة واعدة.
