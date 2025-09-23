https://sarabic.ae/20250923/إطلاق-مركز-روسي-لتحسين-السلالات-الزراعية-في-نوفوسيبيرسك-1105148607.html
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك
إطلاق مركز روسي لتحسين السلالات الزراعية في نوفوسيبيرسك
أعلنت أكاديمية العلوم الروسية إطلاق مركز لتربية وإكثار النباتات الزراعية والصناعية الدقيقة، مجهز بأحدث المعدات، تابع لمعهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع
وقال المكتب الصحفي لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، بأن الباحثين في المركز سيطورون أصنافًا جديدة من المحاصيل ويحسّنون استقرار الأصناف الحالية.وسيبنى المركز الجديد في منطقة كراسنوبسك، التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، على مدى 4 سنوات، وسيمتلك البنية التحتية البحثية والإنتاجية اللازمة لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا.ويعمل حاليًا في روسيا عدد من مراكز تربية وإكثار النباتات التي أُنشئت في إطار المشروع الوطني "العلوم والجامعات"، ومع ذلك، لم يكن لدى نوفوسيبيرسك مركز مماثل حتى الآن، وفقًا لما ذكره أليكسي كوتشيتوف، مدير معهد علم الخلايا والوراثة التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية والعضو في الأكاديمية.وأردف كوتشيتوف: "مع ذلك، كان المُربّون حتى الآن، يعملون في الحقل مع النباتات خلال فصل الصيف، أما الآن، فسيتمكنون من العمل على مدار العام، وإجراء التهجين والتجارب على مدار العام، ما يسمح بتطوير أصناف جديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة".ووفقا له، سيتمكن المتخصصون من استخدام ما يسمى بـ"تقنيات الصبغيات الأحادية المزدوجة"، ما سيُسرّع بشكل كبير من اختيار سلالات جديدة واعدة.علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
