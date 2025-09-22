عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
كاميرات من بلورات "البيروفسكايت" تتيح للأطباء رؤية ما بداخل الجسم بشكل لم يسبق له مثيل
كاميرات من بلورات "البيروفسكايت" تتيح للأطباء رؤية ما بداخل الجسم بشكل لم يسبق له مثيل
كشفت دراسة حديثة عن تطوير العلماء لأول كاشف لأشعة "غاما" قائم على البيروفسكايت، لفحوصات الطب النووي، يوفر الكاشف الجديد دقةً غير مسبوقة، وتكاليف أقل، وإمكانيةً...
يعتمد الأطباء على فحوصات الطب النووي، مثل التصوير المقطعي بالإصدار الفوتوني المفرد (SPECT)، لمراقبة وظائف القلب، وتدفق الدم، والكشف عن أمراض الجسم العميقة، مع ذلك، فإن الكواشف التقليدية المستخدمة في هذه الفحوصات باهظة الثمن، أو ضخمة الحجم، أو هشة. الآن، ابتكر علماء من جامعة "نورث وسترن" وجامعة "سوشو" في الصين أول كاشف لأشعة غاما قائم على البيروفسكايت، يمكنه التقاط أشعة غاما الفردية بدقة غير مسبوقة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".يعِد هذا التطور بفحوصات أوضح وأسرع وأكثر أمانا للمرضى، ما قد يُقلل من جرعات الإشعاع ويقصر أوقات الفحص. بخلاف كاشفات تيلوريد الكادميوم والزنك (CZT) باهظة الثمن، والتي قد تكلف مئات الآلاف من الدولارات وتكون هشة، أو كاشفات يوديد الصوديوم (NaI) التي تنتج صورا أكثر ضبابية، تجمع كاشفات البيروفسكايت بين التكلفة المعقولة وجودة الصورة الفائقة.يمثل هذا الابتكار خطوة رئيسية نحو ضمان توافر أدوات التشخيص المتقدمة لشريحة أوسع من المرضى بتكلفة أقل دون المساس بالرعاية.أخيرا، يمثل ظهور كاشفات أشعة غاما القائمة على البيروفسكايت إنجازا تحويليا في تكنولوجيا التصوير الطبي، فمن خلال الجمع بين الحساسية العالية والفعالية من حيث التكلفة والمتانة، يمكن لهذه الكاشفات الجديدة أن تسهل الوصول إلى فحوصات الطب النووي المتقدمة.
19:42 GMT 22.09.2025
كشفت دراسة حديثة عن تطوير العلماء لأول كاشف لأشعة "غاما" قائم على البيروفسكايت، لفحوصات الطب النووي، يوفر الكاشف الجديد دقةً غير مسبوقة، وتكاليف أقل، وإمكانيةً لتصوير أسرع وأكثر أمانًا للمرضى.
يعتمد الأطباء على فحوصات الطب النووي، مثل التصوير المقطعي بالإصدار الفوتوني المفرد (SPECT)، لمراقبة وظائف القلب، وتدفق الدم، والكشف عن أمراض الجسم العميقة، مع ذلك، فإن الكواشف التقليدية المستخدمة في هذه الفحوصات باهظة الثمن، أو ضخمة الحجم، أو هشة.
الآن، ابتكر علماء من جامعة "نورث وسترن" وجامعة "سوشو" في الصين أول كاشف لأشعة غاما قائم على البيروفسكايت، يمكنه التقاط أشعة غاما الفردية بدقة غير مسبوقة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".
تم تصميم "البيروفسكايت"، وهي بلورات معروفة بتحويل الطاقة الشمسية، في أجهزة استشعار مبكسلة تحاكي بكسلات كاميرات الهواتف الذكية، ما يوفر دقة تصوير قياسية.
يعِد هذا التطور بفحوصات أوضح وأسرع وأكثر أمانا للمرضى، ما قد يُقلل من جرعات الإشعاع ويقصر أوقات الفحص.
بخلاف كاشفات تيلوريد الكادميوم والزنك (CZT) باهظة الثمن، والتي قد تكلف مئات الآلاف من الدولارات وتكون هشة، أو كاشفات يوديد الصوديوم (NaI) التي تنتج صورا أكثر ضبابية، تجمع كاشفات البيروفسكايت بين التكلفة المعقولة وجودة الصورة الفائقة.

حيث تميز هذه التقنية بين أشعة غاما ذات الطاقات المختلفة، وتلتقط تفاصيل دقيقة للغاية، ما يتيح تصويرا دقيقا ثلاثي الأبعاد للأعضاء، وتبذل جهود تسويقية لنقل هذه التقنية المبتكرة من المختبرات إلى العيادات، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الطب النووي عالي الجودة.

يمثل هذا الابتكار خطوة رئيسية نحو ضمان توافر أدوات التشخيص المتقدمة لشريحة أوسع من المرضى بتكلفة أقل دون المساس بالرعاية.
أخيرا، يمثل ظهور كاشفات أشعة غاما القائمة على البيروفسكايت إنجازا تحويليا في تكنولوجيا التصوير الطبي، فمن خلال الجمع بين الحساسية العالية والفعالية من حيث التكلفة والمتانة، يمكن لهذه الكاشفات الجديدة أن تسهل الوصول إلى فحوصات الطب النووي المتقدمة.
