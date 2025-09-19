https://sarabic.ae/20250919/علماء-روس--يختبرون-دواء-يحمي-رواد-الفضاء-من-الإشعاع-خلال-الرحلات-طويلة-الأمد-بين-الكواكب-1105038304.html

علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب

علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب

سبوتنيك عربي

أجرى علماء روس تجربة على الفئران لاختبار فعالية دواء يمكن أن يحمي البشر من الإشعاع خلال رحلات الفضاء الطويلة الأمد بين الكواكب، وذلك خلال رحلة القمر الصناعي... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T13:13+0000

2025-09-19T13:13+0000

2025-09-19T13:13+0000

مجتمع

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الفضاء

محطة الفضاء الروسية

وكالة الفضاء

علوم

علماء

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102878/18/1028781835_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_e2d0fed7230650bc8b23d668506b72d2.jpg

وذكرت الأكاديمية الروسية للعلوم في تقرير لها أن "المتخصصين يعتزمون تحديد ما إذا كان التنشيط الموجه لهذا النظام الوقائي سيضمن صحة رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية الطويلة الأمد بين الكواكب، وفي المستقبل، صحة العاملين على كواكب أخرى".وكما أوضح العلماء، سيتعرض رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية الطويلة الأمد للإشعاع الكوني. يتسبب هذا الإشعاع في تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية في الأنسجة، وهي مواد سامة تسبب تلفًا خلويًا، أو ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي". في الوقت نفسه، يمتلك البشر والحيوانات نظامًا دفاعيًا ضد هذا التأثير، وينظم جين "Nrf2" نشاطه.أُطلق "بيون-إم 2" من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-1.2 ب" في 20 أغسطس/ آب الماضي. وحلقت المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370-380 كيلومترًا. وكان على متنها 75 فأرًا، وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية، ونباتات طبية، وبذورًا وطحالب، وكائنات دقيقة.وهبطت وحدة الهبوط "بيون-إم 2" في مقاطعة أورينبورغ، في 19 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو. أمضت المركبة الفضائية 30 يومًا في مدار قطبي بزاوية ميل 96.63 درجة، حيث أجرت أكثر من 30 تجربة على أجسام بيولوجية."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعيةإطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء حاملا 75 فأرا و1500 ذبابة... فيديو

https://sarabic.ae/20250919/محملة-بالفئران-والذباب-لقطات-من-هبوط-قمرة-بيون-إم-2-الفضائية-الروسية-في-سهوب-أورينبورغ-1105028472.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, وكالة الفضاء, علوم, علماء, علماء روس