علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
وذكرت الأكاديمية الروسية للعلوم في تقرير لها أن "المتخصصين يعتزمون تحديد ما إذا كان التنشيط الموجه لهذا النظام الوقائي سيضمن صحة رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية الطويلة الأمد بين الكواكب، وفي المستقبل، صحة العاملين على كواكب أخرى".وكما أوضح العلماء، سيتعرض رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية الطويلة الأمد للإشعاع الكوني. يتسبب هذا الإشعاع في تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية في الأنسجة، وهي مواد سامة تسبب تلفًا خلويًا، أو ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي". في الوقت نفسه، يمتلك البشر والحيوانات نظامًا دفاعيًا ضد هذا التأثير، وينظم جين "Nrf2" نشاطه.أُطلق "بيون-إم 2" من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-1.2 ب" في 20 أغسطس/ آب الماضي. وحلقت المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370-380 كيلومترًا. وكان على متنها 75 فأرًا، وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية، ونباتات طبية، وبذورًا وطحالب، وكائنات دقيقة.وهبطت وحدة الهبوط "بيون-إم 2" في مقاطعة أورينبورغ، في 19 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو. أمضت المركبة الفضائية 30 يومًا في مدار قطبي بزاوية ميل 96.63 درجة، حيث أجرت أكثر من 30 تجربة على أجسام بيولوجية.
الفضاء
أجرى علماء روس تجربة على الفئران لاختبار فعالية دواء يمكن أن يحمي البشر من الإشعاع خلال رحلات الفضاء الطويلة الأمد بين الكواكب، وذلك خلال رحلة القمر الصناعي "بيون-إم 2".
وذكرت الأكاديمية الروسية للعلوم في تقرير لها أن "المتخصصين يعتزمون تحديد ما إذا كان التنشيط الموجه لهذا النظام الوقائي سيضمن صحة رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية الطويلة الأمد بين الكواكب، وفي المستقبل، صحة العاملين على كواكب أخرى".
وكما أوضح العلماء، سيتعرض رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية الطويلة الأمد للإشعاع الكوني. يتسبب هذا الإشعاع في تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية في الأنسجة، وهي مواد سامة تسبب تلفًا خلويًا، أو ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي". في الوقت نفسه، يمتلك البشر والحيوانات نظامًا دفاعيًا ضد هذا التأثير، وينظم جين "Nrf2" نشاطه.
وخلال رحلة القمر الصناعي "بيون-إم 2"، تم تعطيل هذا الجين لدى مجموعة من الفئران، بينما تألفت مجموعة ثانية من فئران سليمة، وتلقت مجموعة ثالثة دواء "أوميفاكسولون"، الذي ينشط جين "Nrf2" ويحفز أنظمة مضادات الأكسدة.
أُطلق "بيون-إم 2" من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ
"سويوز-1.2 ب" في 20 أغسطس/ آب الماضي. وحلقت المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370-380 كيلومترًا. وكان على متنها 75 فأرًا، وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية، ونباتات طبية، وبذورًا وطحالب، وكائنات دقيقة.
وهبطت وحدة الهبوط "بيون-إم 2" في مقاطعة أورينبورغ، في 19 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو. أمضت المركبة الفضائية
30 يومًا في مدار قطبي بزاوية ميل 96.63 درجة، حيث أجرت أكثر من 30 تجربة على أجسام بيولوجية.