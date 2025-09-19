عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب
أجرى علماء روس تجربة على الفئران لاختبار فعالية دواء يمكن أن يحمي البشر من الإشعاع خلال رحلات الفضاء الطويلة الأمد بين الكواكب، وذلك خلال رحلة القمر الصناعي... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الأكاديمية الروسية للعلوم في تقرير لها أن "المتخصصين يعتزمون تحديد ما إذا كان التنشيط الموجه لهذا النظام الوقائي سيضمن صحة رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية الطويلة الأمد بين الكواكب، وفي المستقبل، صحة العاملين على كواكب أخرى".وكما أوضح العلماء، سيتعرض رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية الطويلة الأمد للإشعاع الكوني. يتسبب هذا الإشعاع في تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية في الأنسجة، وهي مواد سامة تسبب تلفًا خلويًا، أو ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي". في الوقت نفسه، يمتلك البشر والحيوانات نظامًا دفاعيًا ضد هذا التأثير، وينظم جين "Nrf2" نشاطه.أُطلق "بيون-إم 2" من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-1.2 ب" في 20 أغسطس/ آب الماضي. وحلقت المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370-380 كيلومترًا. وكان على متنها 75 فأرًا، وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية، ونباتات طبية، وبذورًا وطحالب، وكائنات دقيقة.وهبطت وحدة الهبوط "بيون-إم 2" في مقاطعة أورينبورغ، في 19 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو. أمضت المركبة الفضائية 30 يومًا في مدار قطبي بزاوية ميل 96.63 درجة، حيث أجرت أكثر من 30 تجربة على أجسام بيولوجية."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعيةإطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء حاملا 75 فأرا و1500 ذبابة... فيديو
علماء روس يختبرون دواء يحمي رواد الفضاء من الإشعاع خلال الرحلات طويلة الأمد بين الكواكب

13:13 GMT 19.09.2025

© Photo / NASA/Jack Fischerرائد فضاء "روس كوسموس" الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
أجرى علماء روس تجربة على الفئران لاختبار فعالية دواء يمكن أن يحمي البشر من الإشعاع خلال رحلات الفضاء الطويلة الأمد بين الكواكب، وذلك خلال رحلة القمر الصناعي "بيون-إم 2".
وذكرت الأكاديمية الروسية للعلوم في تقرير لها أن "المتخصصين يعتزمون تحديد ما إذا كان التنشيط الموجه لهذا النظام الوقائي سيضمن صحة رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية الطويلة الأمد بين الكواكب، وفي المستقبل، صحة العاملين على كواكب أخرى".
وكما أوضح العلماء، سيتعرض رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية الطويلة الأمد للإشعاع الكوني. يتسبب هذا الإشعاع في تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية في الأنسجة، وهي مواد سامة تسبب تلفًا خلويًا، أو ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي". في الوقت نفسه، يمتلك البشر والحيوانات نظامًا دفاعيًا ضد هذا التأثير، وينظم جين "Nrf2" نشاطه.

وخلال رحلة القمر الصناعي "بيون-إم 2"، تم تعطيل هذا الجين لدى مجموعة من الفئران، بينما تألفت مجموعة ثانية من فئران سليمة، وتلقت مجموعة ثالثة دواء "أوميفاكسولون"، الذي ينشط جين "Nrf2" ويحفز أنظمة مضادات الأكسدة.

قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
مجتمع
محملة بالفئران والذباب... لقطات من هبوط قمرة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية في سهوب أورينبورغ
10:44 GMT
أُطلق "بيون-إم 2" من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-1.2 ب" في 20 أغسطس/ آب الماضي. وحلقت المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370-380 كيلومترًا. وكان على متنها 75 فأرًا، وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية، ونباتات طبية، وبذورًا وطحالب، وكائنات دقيقة.
وهبطت وحدة الهبوط "بيون-إم 2" في مقاطعة أورينبورغ، في 19 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو. أمضت المركبة الفضائية 30 يومًا في مدار قطبي بزاوية ميل 96.63 درجة، حيث أجرت أكثر من 30 تجربة على أجسام بيولوجية.
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
إطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء حاملا 75 فأرا و1500 ذبابة... فيديو
