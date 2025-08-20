عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
إطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء حاملا 75 فأرا و1500 ذبابة
سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من نقطة المراقبة بأن صاروخ "سويوز-2.1ب" انطلق بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، اليوم الأربعاء الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، حاملًا القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2، ومن المقرر أن يتم إيصاله إلى مدار عالي الارتفاع يتراوح بين 370 و380 كيلومترا خلال 9 دقائق و23 ثانية.وبالإضافة إلى 75 فأرا و1500 ذبابة دروزوفيلا، يحمل القمر نباتات طبية، وبذورا، وطحالب، وكائنات دقيقة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية.يُذكر أن سلسلة "بيون" بدأت منذ عام 1973 وحتى 1996، حيث أُطلقت 11 أقمارًا صناعية حملت كائنات حية مثل القرود، والفئران، والسحالي، وأسماك الغوبي، والحشرات، والكائنات أحادية الخلية. وفي عام 2013، أُطلق القمر "بيون-إم" الأول بتصميم محدث، حاملًا فئرانًا، وجرذان رملية، وسحالي، وحلزونات، وقشريات، وأسماكًا، وكائنات دقيقة، في مهمة استمرت 30 يومًا.روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبللحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
تابعنا عبر
أطلقت روسيا بنجاح القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2 من قاعدة بايكونور الفضائية، حاملًا 75 فأرًا و1500 ذبابة إلى مدار عالي الارتفاع لدراسة السلامة البيولوجية في ظروف الإشعاع الكوني، في مهمة تستغرق 30 يومًا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من نقطة المراقبة بأن صاروخ "سويوز-2.1ب" انطلق بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، اليوم الأربعاء الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، حاملًا القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2، ومن المقرر أن يتم إيصاله إلى مدار عالي الارتفاع يتراوح بين 370 و380 كيلومترا خلال 9 دقائق و23 ثانية.

ومن المقرر أن تستمر المهمة لمدة 30 يوما، ويتكون القمر "بيون-إم" رقم 2 من كبسولة محكمة الإغلاق تحتوي على معدات علمية داخلية وخارجية، إضافة إلى أقسام للأجهزة والمعدات، ومنصة لوسائل الفصل، وألواح شمسية.

وبالإضافة إلى 75 فأرا و1500 ذبابة دروزوفيلا، يحمل القمر نباتات طبية، وبذورا، وطحالب، وكائنات دقيقة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية.
يُذكر أن سلسلة "بيون" بدأت منذ عام 1973 وحتى 1996، حيث أُطلقت 11 أقمارًا صناعية حملت كائنات حية مثل القرود، والفئران، والسحالي، وأسماك الغوبي، والحشرات، والكائنات أحادية الخلية. وفي عام 2013، أُطلق القمر "بيون-إم" الأول بتصميم محدث، حاملًا فئرانًا، وجرذان رملية، وسحالي، وحلزونات، وقشريات، وأسماكًا، وكائنات دقيقة، في مهمة استمرت 30 يومًا.
روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبل
لحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
