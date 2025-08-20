https://sarabic.ae/20250820/إطلاق-قمر-صناعي-روسي-إلى-الفضاء-حاملا-75-فأرا-و1500-ذبابة-1103968029.html
إطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء حاملا 75 فأرا و1500 ذبابة
أطلقت روسيا بنجاح القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2 من قاعدة بايكونور الفضائية، حاملًا 75 فأرًا و1500 ذبابة إلى مدار عالي الارتفاع لدراسة السلامة البيولوجية في... 20.08.2025
2025-08-20T17:52+0000
2025-08-20T17:52+0000
2025-08-20T17:52+0000
مجتمع
روسيا
العالم
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من نقطة المراقبة بأن صاروخ "سويوز-2.1ب" انطلق بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، اليوم الأربعاء الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، حاملًا القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2، ومن المقرر أن يتم إيصاله إلى مدار عالي الارتفاع يتراوح بين 370 و380 كيلومترا خلال 9 دقائق و23 ثانية.وبالإضافة إلى 75 فأرا و1500 ذبابة دروزوفيلا، يحمل القمر نباتات طبية، وبذورا، وطحالب، وكائنات دقيقة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية.يُذكر أن سلسلة "بيون" بدأت منذ عام 1973 وحتى 1996، حيث أُطلقت 11 أقمارًا صناعية حملت كائنات حية مثل القرود، والفئران، والسحالي، وأسماك الغوبي، والحشرات، والكائنات أحادية الخلية. وفي عام 2013، أُطلق القمر "بيون-إم" الأول بتصميم محدث، حاملًا فئرانًا، وجرذان رملية، وسحالي، وحلزونات، وقشريات، وأسماكًا، وكائنات دقيقة، في مهمة استمرت 30 يومًا.روسيا تطلق 18 قمرا صناعيا لدعم الاتصالات واختبار تقنيات المستقبللحظة دخول طاقم "سويوز إم إس-27" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
أطلقت روسيا بنجاح القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2 من قاعدة بايكونور الفضائية، حاملًا 75 فأرًا و1500 ذبابة إلى مدار عالي الارتفاع لدراسة السلامة البيولوجية في ظروف الإشعاع الكوني، في مهمة تستغرق 30 يومًا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من نقطة المراقبة بأن صاروخ "سويوز-2.1ب" انطلق بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، اليوم الأربعاء الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، حاملًا القمر الصناعي "بيون-إم" رقم 2، ومن المقرر أن يتم إيصاله إلى مدار عالي الارتفاع يتراوح بين 370 و380 كيلومترا خلال 9 دقائق و23 ثانية.
ومن المقرر أن تستمر المهمة لمدة 30 يوما، ويتكون القمر "بيون-إم" رقم 2 من كبسولة محكمة الإغلاق تحتوي على معدات علمية داخلية وخارجية، إضافة إلى أقسام للأجهزة والمعدات، ومنصة لوسائل الفصل، وألواح شمسية.
وبالإضافة إلى 75 فأرا و1500 ذبابة دروزوفيلا، يحمل القمر نباتات طبية، وبذورا، وطحالب، وكائنات دقيقة، وخلايا جذعية حيوانية وبشرية.
يُذكر أن سلسلة "بيون" بدأت منذ عام 1973 وحتى 1996، حيث أُطلقت 11 أقمارًا صناعية حملت كائنات
حية مثل القرود، والفئران، والسحالي، وأسماك الغوبي، والحشرات، والكائنات أحادية الخلية. وفي عام 2013، أُطلق القمر "بيون-إم" الأول بتصميم محدث، حاملًا فئرانًا، وجرذان رملية، وسحالي، وحلزونات، وقشريات، وأسماكًا، وكائنات دقيقة، في مهمة استمرت 30 يومًا.