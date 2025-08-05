https://sarabic.ae/20250805/إعلام-ناسا-تعتزم-الإعلان-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1103381873.html

إعلام: "ناسا" تعتزم الإعلان عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر

إعلام: "ناسا" تعتزم الإعلان عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر

سبوتنيك عربي

ذكر تقرير أمريكي أن شون دافي، وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يعتزم الإعلان هذا الأسبوع، عن "خطط لبناء مفاعل نووي على... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T06:05+0000

2025-08-05T06:05+0000

2025-08-05T06:05+0000

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وقال التقرير، الذي نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن وثائق ومسؤولين: "سيعلن دافي، هذا الأسبوع، عن خطط معجّلة لبناء مفاعل نووي على سطح القمر".وقال مسؤول رفيع المستوى في "ناسا" للوسيلة، إن التحركات كانت تهدف إلى "الفوز بالسباق الفضائي الثاني"، على حد قوله.وأشارت الوسيلة إلى أنه في هذا الصدد، "ستبدأ "ناسا" البحث عن مقاول لبناء مفاعل نووي بقدرة 100 كيلوواط، من المقرر إطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2030".ووفقا للوسيلة، ينص توجيه الوكالة على أن "أول دولة تبني محطة طاقة نووية على القمر ستكون قادرة على إعلان منطقة قمرية محظورة، ما سيحدد بقدر كبير قدرات الولايات المتحدة في المستقبل".وأوضحت الوسيلة أن الوزير دافي، اقترح أيضًا توجيهًا لاستبدال محطة الفضاء الدولية بشكل أسرع.ويُشار إلى أن الولايات المتحدة تخطط أيضا لتسريع عملية التخلي عن محطة الفضاء الدولية واستبدالها بمحطات أخرى بحلول عام 2030.وفي وقت سابق، صرّح دميتري باكانوف، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أنه في مايو/ أيار 2025، وُقّعت مذكرة تعاون لإنشاء محطة طاقة قمرية مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية، ما سيُشكّل مساهمة مهمة في مشروع إنشاء محطة قمرية علمية دولية. إضافةً إلى ذلك، سيسعى العلماء الروس، من خلال دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، إلى معرفة ما إذا كانت هناك حياة عليه.وستُمثّل محطة الطاقة الروسية مساهمة مهمة في مشروع المحطة القمرية العلمية الدولية، المقرر اكتماله بحلول عام 2036.وانضمت 13 دولة بالفعل إلى المشروع الروسي الصيني لإنشاء محطة قمرية.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسيموسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية

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