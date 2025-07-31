https://sarabic.ae/20250731/روسكوسموس-وناسا-تقرران-التعاون-بين-المحطات-المدارية-الوطنية-بعد-محطة-الفضاء-الدولية-1103247536.html

"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية

"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، اليوم الخميس، بأن "روسكوسموس"، ونظيرتها الأمريكية "ناسا"، اتفقتا على إدراج موضوع التفاعل باستخدام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T18:39+0000

2025-07-31T18:39+0000

2025-07-31T18:39+0000

روسكوسموس

ناسا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال باكانوف في إفادة صحفية: "نقوم بتحضير المواضيع الإضافية التي سيتم إقحامها في جدول الأعمال المشترك، حيث اتفقنا على إدراج استخدام محطاتنا المدارية الوطنية التي ستأتي بمرحلة ما بعد محطة الفضاء الدولية، وكيفية تفاعلنا معها، بالإضافة إلى عدد من المهام إلى الفضاء السحيق".وكشف باكانوف: "سأقدم تقريرًا إلى قيادة البلاد عند عودتي إلى موسكو".والتقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، مع القائم بأعمال مدير وكالة "ناسا"، شون دافي، في الولايات المتحدة، حيث ناقشا العمل في محطة الفضاء الدولية والبرامج القمرية واستكشاف الفضاء العميق.وذكر البيان أن هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء منذ عام 2018.اللقاء الأول منذ 8 سنوات.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يصل إلى أمريكا

https://sarabic.ae/20250731/ناسا-لقاء-مرتقب-مع-روسكوسموس-الروسية-قد-يحدد-مسار-الحوار-المستقبلي-1103208863.html

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