https://sarabic.ae/20250731/روسكوسموس-وناسا-تقرران-التعاون-بين-المحطات-المدارية-الوطنية-بعد-محطة-الفضاء-الدولية-1103247536.html
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، اليوم الخميس، بأن "روسكوسموس"، ونظيرتها الأمريكية "ناسا"، اتفقتا على إدراج موضوع التفاعل باستخدام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T18:39+0000
2025-07-31T18:39+0000
2025-07-31T18:39+0000
روسكوسموس
ناسا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102560/38/1025603820_0:159:3083:1893_1920x0_80_0_0_eb586244efa9c75ffe2901dbd9cae45c.jpg
وقال باكانوف في إفادة صحفية: "نقوم بتحضير المواضيع الإضافية التي سيتم إقحامها في جدول الأعمال المشترك، حيث اتفقنا على إدراج استخدام محطاتنا المدارية الوطنية التي ستأتي بمرحلة ما بعد محطة الفضاء الدولية، وكيفية تفاعلنا معها، بالإضافة إلى عدد من المهام إلى الفضاء السحيق".وكشف باكانوف: "سأقدم تقريرًا إلى قيادة البلاد عند عودتي إلى موسكو".والتقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، مع القائم بأعمال مدير وكالة "ناسا"، شون دافي، في الولايات المتحدة، حيث ناقشا العمل في محطة الفضاء الدولية والبرامج القمرية واستكشاف الفضاء العميق.وذكر البيان أن هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء منذ عام 2018.اللقاء الأول منذ 8 سنوات.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يصل إلى أمريكا
https://sarabic.ae/20250731/ناسا-لقاء-مرتقب-مع-روسكوسموس-الروسية-قد-يحدد-مسار-الحوار-المستقبلي-1103208863.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102560/38/1025603820_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e716a45091fd85fb094375f6160ad7fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسكوسموس, ناسا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسكوسموس, ناسا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، اليوم الخميس، بأن "روسكوسموس"، ونظيرتها الأمريكية "ناسا"، اتفقتا على إدراج موضوع التفاعل باستخدام المحطات المدارية الوطنية، في مرحلة ما بعد محطة الفضاء الدولية ضمن جدول الأعمال.
وقال باكانوف في إفادة صحفية: "نقوم بتحضير المواضيع الإضافية التي سيتم إقحامها في جدول الأعمال المشترك، حيث اتفقنا على إدراج استخدام محطاتنا المدارية الوطنية التي ستأتي بمرحلة ما بعد محطة الفضاء الدولية، وكيفية تفاعلنا معها، بالإضافة إلى عدد من المهام إلى الفضاء السحيق".
وأردف باكانوف: "كما وجهنا الدعوة لـ شون (مدير ناسا تكليفا)، لزيارة موسكو، وبايكونور في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، لحضور الإطلاق المشترك للمركبة الفضائية سويوز، وقد أكد استعداده للحضور".
وكشف باكانوف: "سأقدم تقريرًا إلى قيادة البلاد عند عودتي إلى موسكو".
وتابع: "القائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، سيقدم تقريرا عن نتائج المحادثات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
والتقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس
"، دميتري باكانوف، مع القائم بأعمال مدير وكالة "ناسا"، شون دافي، في الولايات المتحدة، حيث ناقشا العمل في محطة الفضاء الدولية والبرامج القمرية واستكشاف الفضاء العميق.
وذكرت "روسكوسموس"، في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "أجرى دميتري باكانوف محادثات مع وزير النقل الأمريكي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي.
وذكر البيان أن هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء منذ عام 2018.