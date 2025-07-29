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https://sarabic.ae/20250729/اللقاء-الأول-منذ-8-سنوات-الرئيس-التنفيذي-لوكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-يصل-أمريكا-1103140919.html
اللقاء الأول منذ 8 سنوات.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يصل أمريكا
اللقاء الأول منذ 8 سنوات.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يصل أمريكا
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي بقيادة "ناسا" وطاقم مركبة "كرو دراغون" الذي يضم الروسي... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T00:18+0000
2025-07-29T00:18+0000
روسكوسموس
ناسا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة: "وصل دميتري باكانوف إلى هيوستن على رأس وفد من" روسكوسموس" للقاء قيادة "ناسا"، وهذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية منذ ثماني سنوات".وأشار البيان إلى أن باكانوف سيزور أولا مع قيادة الوكالة الفضائية الأمريكية الأقسام الهيكلية لمركز جونسون الفضائي وسيتعرف على عملها.كما يخطط الوفد الروسي لزيارة قسم الإنتاج في شركة بوينغ، حيث يتم تطوير المركبة الفضائية المأهولة القابلة لإعادة الاستخدام CST-100 ستارلاينر، وإجراء مفاوضات مع قيادة برنامج الفضاء في الشركة.وأضافت الوكالة: "قبل انطلاق بعثة كرو-11 المقرر في 31 يوليو، سيلتقي دميتري باكانوف مع طاقم مركبة كرو دراغون الذي يضم رائد الفضاء من روس كوسموس أوليغ بلاتونوف ضمن برنامج الرحلات المتبادلة. وستكون هذه أول رحلة فضائية للروسي".يذكر أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية سيشارك في مركز كينيدي للفضاء في الفعاليات المتعلقة بالتحقق من جاهزية إطلاق البعثة التالية إلى محطة الفضاء الدولية.
https://sarabic.ae/20250617/روسكوسموس-روسيا-تخطط-لبناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-على-القمر-1101730707.html
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روسكوسموس, ناسا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسكوسموس, ناسا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

اللقاء الأول منذ 8 سنوات.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يصل أمريكا

00:18 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورروسكوسموس في لي بورجيه
روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
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تابعنا عبر
وصل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي بقيادة "ناسا" وطاقم مركبة "كرو دراغون" الذي يضم الروسي أوليغ بلاتونوف.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة: "وصل دميتري باكانوف إلى هيوستن على رأس وفد من" روسكوسموس" للقاء قيادة "ناسا"، وهذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية منذ ثماني سنوات".
وأشار البيان إلى أن باكانوف سيزور أولا مع قيادة الوكالة الفضائية الأمريكية الأقسام الهيكلية لمركز جونسون الفضائي وسيتعرف على عملها.
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كما يخطط الوفد الروسي لزيارة قسم الإنتاج في شركة بوينغ، حيث يتم تطوير المركبة الفضائية المأهولة القابلة لإعادة الاستخدام CST-100 ستارلاينر، وإجراء مفاوضات مع قيادة برنامج الفضاء في الشركة.
وأضافت الوكالة: "قبل انطلاق بعثة كرو-11 المقرر في 31 يوليو، سيلتقي دميتري باكانوف مع طاقم مركبة كرو دراغون الذي يضم رائد الفضاء من روس كوسموس أوليغ بلاتونوف ضمن برنامج الرحلات المتبادلة. وستكون هذه أول رحلة فضائية للروسي".
يذكر أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية سيشارك في مركز كينيدي للفضاء في الفعاليات المتعلقة بالتحقق من جاهزية إطلاق البعثة التالية إلى محطة الفضاء الدولية.
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