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https://sarabic.ae/20250731/ناسا-لقاء-مرتقب-مع-روسكوسموس-الروسية-قد-يحدد-مسار-الحوار-المستقبلي-1103208863.html
ناسا: لقاء مرتقب مع "روسكوسموس" الروسية قد يحدد مسار الحوار المستقبلي
ناسا: لقاء مرتقب مع "روسكوسموس" الروسية قد يحدد مسار الحوار المستقبلي
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وكالة ناسا للشؤون العامة في مركز كينيدي الفضائي، ستيفن سيسيلوف، أن الاجتماع المرتقب بين رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف والقائم بأعمال... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T02:51+0000
2025-07-31T02:51+0000
ناسا
روسكوسموس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سيسيلوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" عشية المباحثات: "أعتقد أن هذا الحوار سيكون حول كيفية تمهيد هذا الطريق. سنرى كيف ستسير الأمور"، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية حدوث تحسن في التعاون بين الوكالتين مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.تبادل المعلوماتوأكد سيسيلوف أن "ناسا" و"روسكوسموس" تواصلان تبادل المعلومات بشكل يومي، على الرغم من الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.وأضاف: "أنتم تعلمون عن الخلافات مع روسيا، والتي لم تبدأ منذ عام 2018 فقط، لكن على المستويين العملي والتقني، هذه المحادثات تجري يوميًا".من جانبه، قال نائب رئيس وكالة "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليوف، إن روسيا والولايات المتحدة يتعين عليهما العمل معًا لضمان إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بطريقة آمنة.وقال كريكاليوف خلال المؤتمر الصحفي: "علينا أن نعمل معًا لإعادة المحطة إلى الأرض بطريقة آمنة".مواصلة التعاونفيما أكد نائب مدير وكالة ناسا لشؤون تنفيذ البرامج الفضائية، كين باورسوكس، أن روسيا والولايات المتحدة ستبقيان أمام فرص عديدة لمواصلة التعاون في مجال الفضاء بعد إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة، إذا سمحت الظروف بذلك.وقال باورسوكس خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة عبر يوتيوب: "لا يزال لدينا العديد من السبل لمواصلة الشراكة في المستقبل، إذا سمحت الظروف".وكان المدير العام لوكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف قد وصل على رأس وفد من الهيئة إلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث التقى بقيادة ناسا، في أول اجتماع مباشر بين رئيسي الوكالتين منذ ثماني سنوات.يُذكر أن محطة الفضاء الدولية كان من المقرر أن تُوقف عملياتها في عام 2020، غير أن "روسكوسموس" وناسا اتفقتا في مارس/آذار 2015 على تمديد عملها حتى عام 2024، قبل أن تعلن روسيا في 2023 تأجيل إنهاء عملها إلى عام 2028، فيما حددت باقي الدول المشاركة في المشروع عام 2030 موعدًا نهائيًا لإنهاء عمل المحطة.
https://sarabic.ae/20250729/رئيس-روسكوسموس-يزور-مركز-التحكم-الأمريكي-بعمليات-محطة-الفضاء-الدولية-1103175869.html
https://sarabic.ae/20250729/اللقاء-الأول-منذ-8-سنوات-الرئيس-التنفيذي-لوكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-يصل-أمريكا-1103140919.html
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ناسا, روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا, روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ناسا: لقاء مرتقب مع "روسكوسموس" الروسية قد يحدد مسار الحوار المستقبلي

02:51 GMT 31.07.2025
© flickr.com / Mat Hampsonشعار ناسا
شعار ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© flickr.com / Mat Hampson
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وكالة ناسا للشؤون العامة في مركز كينيدي الفضائي، ستيفن سيسيلوف، أن الاجتماع المرتقب بين رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف والقائم بأعمال مدير ناسا شون دافي، قد يرسم ملامح مسار الحوار المستقبلي بين الوكالتين.
وقال سيسيلوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" عشية المباحثات: "أعتقد أن هذا الحوار سيكون حول كيفية تمهيد هذا الطريق. سنرى كيف ستسير الأمور"، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية حدوث تحسن في التعاون بين الوكالتين مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تبادل المعلومات

وأكد سيسيلوف أن "ناسا" و"روسكوسموس" تواصلان تبادل المعلومات بشكل يومي، على الرغم من الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
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وأضاف: "أنتم تعلمون عن الخلافات مع روسيا، والتي لم تبدأ منذ عام 2018 فقط، لكن على المستويين العملي والتقني، هذه المحادثات تجري يوميًا".
من جانبه، قال نائب رئيس وكالة "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليوف، إن روسيا والولايات المتحدة يتعين عليهما العمل معًا لضمان إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بطريقة آمنة.
وقال كريكاليوف خلال المؤتمر الصحفي: "علينا أن نعمل معًا لإعادة المحطة إلى الأرض بطريقة آمنة".

مواصلة التعاون

فيما أكد نائب مدير وكالة ناسا لشؤون تنفيذ البرامج الفضائية، كين باورسوكس، أن روسيا والولايات المتحدة ستبقيان أمام فرص عديدة لمواصلة التعاون في مجال الفضاء بعد إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة، إذا سمحت الظروف بذلك.
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وقال باورسوكس خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة عبر يوتيوب: "لا يزال لدينا العديد من السبل لمواصلة الشراكة في المستقبل، إذا سمحت الظروف".
وكان المدير العام لوكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف قد وصل على رأس وفد من الهيئة إلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث التقى بقيادة ناسا، في أول اجتماع مباشر بين رئيسي الوكالتين منذ ثماني سنوات.
يُذكر أن محطة الفضاء الدولية كان من المقرر أن تُوقف عملياتها في عام 2020، غير أن "روسكوسموس" وناسا اتفقتا في مارس/آذار 2015 على تمديد عملها حتى عام 2024، قبل أن تعلن روسيا في 2023 تأجيل إنهاء عملها إلى عام 2028، فيما حددت باقي الدول المشاركة في المشروع عام 2030 موعدًا نهائيًا لإنهاء عمل المحطة.
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