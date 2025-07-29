https://sarabic.ae/20250729/رئيس-روسكوسموس-يزور-مركز-التحكم-الأمريكي-بعمليات-محطة-الفضاء-الدولية-1103175869.html

رئيس "روسكوسموس" يزور مركز التحكم الأمريكي بعمليات محطة الفضاء الدولية

رئيس "روسكوسموس" يزور مركز التحكم الأمريكي بعمليات محطة الفضاء الدولية

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن مديرها العام دميتري باكانوف قام بزيارة إلى الولايات المتحدة، حيث جال في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة "ناسا"... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T23:03+0000

2025-07-29T23:03+0000

2025-07-29T23:03+0000

روسكوسموس

ناسا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في بيان "روسكوسموس": "في اليوم الأول من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة، اطّلع دميتري باكانوف ووفد روسكوسموس على مركز جونسون الفضائي". وأوضح أن الوفد الروسي زار مركز التحكم بالمهمات للقطاع الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.وأضافت المؤسسة: "في مركز التحكم، التقى دميتري باكانوف مع موظفي الفريق الرئيسي لإدارة عمليات القطاع الروسي من المحطة، الذين يوجدون في هيوستن تحسبًا لأي طارئ قد يستدعي نقل إدارة المحطة إليهم بدلاً من مركز كوروليوف في ضواحي موسكو".كما زارت المجموعة، برئاسة المدير العام للمؤسسة، المبنى الذي يضم أجهزة المحاكاة الأرضية للقطاعين الروسي والأمريكي من محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى مختبر التغذية الفضائية.كذلك التقت قيادة "روسكوسموس" برواد الفضاء الروس الذين يستعدون للرحلات: سيرغي كودسفيرتشكوف، سيرغي ميكايف، وبيوتر دوبروف. وأوضحت المؤسسة أن كل رائد فضاء روسي يخضع قبل بعثته إلى محطة الفضاء الدولية لتدريب إلزامي في وكالة "ناسا"، حيث يدرس القطاع الأمريكي من المحطة، بينما يتلقى رواد الفضاء الأجانب تدريبهم في مركز إعداد رواد الفضاء بضواحي موسكو، لضمان قدرة كل فرد من طاقم المحطة على التعامل مع أي طارئ محتمل.وكان قد أُعلن في وقت سابق أن باكانوف سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة بالقائم بأعمال مدير "ناسا" شون دافي، وسيزور منشآت شركة "بوينغ" حيث يُطوَّر مركبة "ستارلاينر"، وسيلتقي بطاقم مركبة "كرو دراغون" الذي يضم الروسي أوليغ بلاتونوف، إضافة إلى متابعته عملية إطلاق.

https://sarabic.ae/20250729/اللقاء-الأول-منذ-8-سنوات-الرئيس-التنفيذي-لوكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-يصل-أمريكا-1103140919.html

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روسكوسموس, ناسا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية