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https://sarabic.ae/20250731/رئيسا-وكالتي-الفضاء-الروسية-والأمريكية-يجتمعان-في-الولايات-المتحدة-1103245559.html
رئيسا وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية يجتمعان في الولايات المتحدة
رئيسا وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية يجتمعان في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، مع القائم بأعمال مدير وكالة "ناسا"، شون دافي، في الولايات المتحدة، حيث ناقشا العمل في... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:42+0000
2025-07-31T17:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسكوسموس
ناسا
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وذكرت "روسكوسموس"، في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "أجرى دميتري باكانوف محادثات مع وزير النقل الأمريكي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي.وذكر البيان أن هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء منذ عام 2018.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح ستيفن سيسيلوف، المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للشؤون العامة في مركز "كينيدي" الفضائي، بأن الاجتماع المرتقب بين المدير العام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري باكانوف، والقائم بأعمال مدير "ناسا" شون دافي، "قد يرسم ملامح مسار الحوار المستقبلي بين الوكالتين".وقال سيسيلوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عشية المباحثات: "أعتقد أن هذا الحوار سيكون حول كيفية تمهيد هذا الطريق. سنرى كيف ستسير الأمور"، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية حدوث تحسن في التعاون بين الوكالتين مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد سيسيلوف أن "ناسا" و"روسكوسموس" تواصلان تبادل المعلومات بشكل يومي، على الرغم من الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا".المدير العام لـ"روسكوسموس" يزور مركز التحكم الأمريكي بعمليات محطة الفضاء الدولية
https://sarabic.ae/20250729/اللقاء-الأول-منذ-8-سنوات-الرئيس-التنفيذي-لوكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-يصل-أمريكا-1103140919.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسكوسموس, ناسا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسكوسموس, ناسا

رئيسا وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية يجتمعان في الولايات المتحدة

17:42 GMT 31.07.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروسكوسموس
روسكوسموس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، مع القائم بأعمال مدير وكالة "ناسا"، شون دافي، في الولايات المتحدة، حيث ناقشا العمل في محطة الفضاء الدولية والبرامج القمرية واستكشاف الفضاء العميق.
وذكرت "روسكوسموس"، في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "أجرى دميتري باكانوف محادثات مع وزير النقل الأمريكي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي.
وذكر البيان أن هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي وكالتي الفضاء منذ عام 2018.

وأوضحت "روسكوسموس" أن الأطراف ناقشت العمل المستقبلي لمحطة الفضاء الدولية، والتعاون في البرامج القمرية، والاستكشاف المشترك للفضاء العميق، ومواصلة التفاعل في مشاريع فضائية أخرى.

روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح ستيفن سيسيلوف، المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للشؤون العامة في مركز "كينيدي" الفضائي، بأن الاجتماع المرتقب بين المدير العام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري باكانوف، والقائم بأعمال مدير "ناسا" شون دافي، "قد يرسم ملامح مسار الحوار المستقبلي بين الوكالتين".
وقال سيسيلوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عشية المباحثات: "أعتقد أن هذا الحوار سيكون حول كيفية تمهيد هذا الطريق. سنرى كيف ستسير الأمور"، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية حدوث تحسن في التعاون بين الوكالتين مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد سيسيلوف أن "ناسا" و"روسكوسموس" تواصلان تبادل المعلومات بشكل يومي، على الرغم من الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا".
المدير العام لـ"روسكوسموس" يزور مركز التحكم الأمريكي بعمليات محطة الفضاء الدولية
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