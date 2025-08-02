https://sarabic.ae/20250802/كوكب-إكس-فلكيون-يتنبؤون-بـجسم-ضخم-قد-يكون-متواريا-في-ظلال-نظامنا-الشمسي-1103298931.html
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
سبوتنيك عربي
طرح العلماء فكرة وجود كوكب ضخم غير مكتشف، في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، منذ ما قبل اكتشاف بلوتو في ثلاثينيات القرن الماضي. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T12:29+0000
2025-08-02T12:29+0000
2025-08-02T12:29+0000
مجتمع
علوم
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ولقب العلماء هذا الكوكب بـ"إكس"، وقالوا إنه الكوكب العاشر، وقد طرحه علماء فلك بارزون كتفسير لمدار أورانوس، الذي ينحرف عن مسار الحركة المدارية التي تتوقع الفيزياء أن يتبعها.واعتُبرت قوة جاذبية الكوكب غير المكتشف، أكبر من الأرض بعدة مرات، وطرح عالما الفلك كونستانتين باتيجين ومايك براون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)، نظرية جديدة حول احتمال وجود كوكب تاسع.وتتعلق نظريتهما بحزام كايبر، وهو حزام عملاق من الكواكب القزمة والكويكبات ومواد أخرى تقع خلف نبتون (وتشمل بلوتو)، واكتشفت العديد من أجرام حزام كايبر، المعروفة أيضا باسم أجرام ما وراء نبتون، تدور حول الشمس، ولكنها، مثل أورانوس، لا تدور في اتجاه متوقع مستمر، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".هذا يُشبه ما يحدث مع قمرنا، فهو يدور حول الشمس كل 365.25 يوما، وهو ما يتوافق مع ما يتوقع بالنظر إلى المسافة بينهما، ومع ذلك، فإن جاذبية الأرض تجعل القمر يدور حول الكوكب أيضا كل 27 يوما.بينما كان علماء الفلك والفضاء متشككين في البداية بشأن نظرية الكوكب التاسع، تزايدت الأدلة بفضل عمليات الرصد القوية والمتزايدة على أن مدارات الأجرام السماوية العابرة لنبتون غير منتظمة بالفعل.وكما قال براون عام 2024، أعتقد أنه من المستبعد جدًا ألا يكون الكوكب التاسع موجودًا، فلا توجد حاليا أي تفسيرات أخرى للتأثيرات التي نراها، ولا للتأثيرات العديدة الأخرى التي يسببها الكوكب التاسع والتي نراها في النظام الشمسي.في عام 2018، على سبيل المثال، أُعلن عن وجود مرشح جديد لكوكب قزم يدور حول الشمس، يُعرف باسم "أو إف 2012017".ويشير هذا الافتقار إلى مدار شبه دائري حول الشمس إما إلى اصطدام في وقت مبكر من حياته وضعه على هذا المسار، أو إلى تأثير جاذبية من الكوكب التاسع.من ناحية أخرى، إذا كان الكوكب التاسع موجودًا، فلماذا لم يُكتشف بعد؟ يتساءل بعض علماء الفلك عما إذا كانت هناك بيانات مدارية كافية من أجرام كايبر لتبرير أي استنتاجات حول وجوده، بينما تُطرح تفسيرات بديلة لحركتها، مثل تأثير حلقة من الحطام أو الفكرة الأكثر غرابة المتمثلة في وجود ثقب أسود صغير.وبينما يمكن رصد مسار الجسم المداري حول الشمس في عدد قصير من السنوات، فإن أي تأثيرات جاذبية ربما تحتاج إلى أربع إلى خمس مدارات لملاحظة أي تغيرات طفيفة.كما شكّلت الاكتشافات الجديدة للأجرام في حزام كايبر تحديات لنظرية الكوكب التاسع، ويُعرف أحدثها باسم "كي كيو 142023"، وهو جسم اكتشفه تلسكوب سوبارو في هاواي.ويعني تصنيف هذا الجسم كسيدنويد أيضا، أن تأثير جاذبية نبتون عليه ضئيل أو معدوم، يبلغ أقرب اقتراب لـ" كي كيو 142023" من الشمس نحو 71 وحدة فلكية، بينما تبلغ أبعد نقطة له نحو 433 وحدة فلكية.وبالمقارنة، يبعد نبتون عن الشمس نحو 30 وحدة فلكية، هذا الجسم الجديد ذو مدار بيضاوي للغاية، ولكنه أكثر استقرارا من "أو إف 201201"، مما يشير إلى عدم وجود كوكب كبير، بما في ذلك الكوكب الافتراضي التاسع، يؤثر بشكل كبير على مساره.لكن قدرة علماء الفلك على اكتشاف أي كوكب من هذا القبيل لا تزال محدودة نوعا ما بسبب قيود السفر الفضائي، حتى غير المأهول.وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستمرار في الاعتماد على التلسكوبات الأرضية والفضائية لاكتشاف أي شيء، ويتم اكتشاف كويكبات جديدة وأجرام بعيدة باستمرار مع ازدياد دقة قدراتنا على الرصد، مما سيلقي تدريجيا المزيد من الضوء على ما قد يكون موجودا هناك.غياب الشمس يستمر 6 دقائق... ما حقيقة "كسوف القرن" ومتى يحدث؟
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علوم
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
طرح العلماء فكرة وجود كوكب ضخم غير مكتشف، في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، منذ ما قبل اكتشاف بلوتو في ثلاثينيات القرن الماضي.
ولقب العلماء هذا الكوكب بـ"إكس"، وقالوا إنه الكوكب العاشر، وقد طرحه علماء فلك بارزون كتفسير لمدار أورانوس، الذي ينحرف عن مسار الحركة المدارية التي تتوقع الفيزياء أن يتبعها.
واعتُبرت قوة جاذبية الكوكب غير المكتشف، أكبر من الأرض بعدة مرات، وطرح عالما الفلك كونستانتين باتيجين ومايك براون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)، نظرية جديدة حول احتمال وجود كوكب تاسع.
وتتعلق نظريتهما بحزام كايبر، وهو حزام عملاق من الكواكب القزمة والكويكبات ومواد أخرى تقع خلف نبتون (وتشمل بلوتو)، واكتشفت العديد من أجرام حزام كايبر، المعروفة أيضا باسم أجرام ما وراء نبتون، تدور حول الشمس، ولكنها، مثل أورانوس، لا تدور في اتجاه متوقع مستمر، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت
".
وجادل باتيجين وبراون بأن شيئا ذا جاذبية كبيرة لا بد أن يؤثر على مداراتها، واقترحا الكوكب التاسع كتفسير محتمل.
هذا يُشبه ما يحدث مع قمرنا، فهو يدور حول الشمس كل 365.25 يوما، وهو ما يتوافق مع ما يتوقع بالنظر إلى المسافة بينهما، ومع ذلك، فإن جاذبية الأرض تجعل القمر يدور حول الكوكب أيضا كل 27 يوما.
ومن وجهة نظر راصد خارجي، يتحرك القمر في حركة حلزونية نتيجة لذلك، وبالمثل، تظهر العديد من الأجرام في حزام كايبر علامات على تأثر مداراتها بأكثر من مجرد جاذبية الشمس.
بينما كان علماء الفلك والفضاء متشككين في البداية بشأن نظرية الكوكب التاسع، تزايدت الأدلة بفضل عمليات الرصد القوية والمتزايدة على أن مدارات الأجرام السماوية العابرة لنبتون غير منتظمة بالفعل.
وكما قال براون عام 2024، أعتقد أنه من المستبعد جدًا ألا يكون الكوكب التاسع موجودًا، فلا توجد حاليا أي تفسيرات أخرى للتأثيرات التي نراها، ولا للتأثيرات العديدة الأخرى التي يسببها الكوكب التاسع والتي نراها في النظام الشمسي.
في عام 2018، على سبيل المثال، أُعلن عن وجود مرشح جديد لكوكب قزم يدور حول الشمس، يُعرف باسم "أو إف 2012017".
ويبلغ قطر هذا الجسم نحو 700 كيلومتر (قطر الأرض أكبر منه بنحو 18ضعفا) وله مدار بيضاوي الشكل للغاية.
ويشير هذا الافتقار إلى مدار شبه دائري حول الشمس إما إلى اصطدام في وقت مبكر من حياته وضعه على هذا المسار، أو إلى تأثير جاذبية من الكوكب التاسع.
من ناحية أخرى، إذا كان الكوكب التاسع موجودًا، فلماذا لم يُكتشف بعد؟ يتساءل بعض علماء الفلك عما إذا كانت هناك بيانات مدارية كافية من أجرام كايبر لتبرير أي استنتاجات حول وجوده، بينما تُطرح تفسيرات بديلة لحركتها، مثل تأثير حلقة من الحطام أو الفكرة الأكثر غرابة المتمثلة في وجود ثقب أسود صغير.
لكن المشكلة الأكبر هي أن النظام الشمسي الخارجي لم يرصد لفترة كافية، على سبيل المثال، تبلغ فترة مدار الجسم "أو إف 2012017" نحو 24,000 عام.
وبينما يمكن رصد مسار الجسم المداري حول الشمس في عدد قصير من السنوات، فإن أي تأثيرات جاذبية ربما تحتاج إلى أربع إلى خمس مدارات لملاحظة أي تغيرات طفيفة.
كما شكّلت الاكتشافات الجديدة للأجرام في حزام كايبر تحديات لنظرية الكوكب التاسع، ويُعرف أحدثها باسم "كي كيو 142023"، وهو جسم اكتشفه تلسكوب سوبارو في هاواي.
ويعرف هذا الجسم باسم "سيدنويد"، أي أنه يقضي معظم وقته بعيدا عن الشمس، وإن كان ضمن منطقة شاسعة تخضع لجاذبية الشمس (تقع هذه المنطقة على بعد نحو 5000 وحدة فلكية، حيث 1 أي يو هي المسافة بين الأرض والشمس).
ويعني تصنيف هذا الجسم كسيدنويد أيضا، أن تأثير جاذبية نبتون عليه ضئيل أو معدوم، يبلغ أقرب اقتراب لـ" كي كيو 142023" من الشمس نحو 71 وحدة فلكية، بينما تبلغ أبعد نقطة له نحو 433 وحدة فلكية.
وبالمقارنة، يبعد نبتون عن الشمس نحو 30 وحدة فلكية، هذا الجسم الجديد ذو مدار بيضاوي للغاية، ولكنه أكثر استقرارا من "أو إف 201201"، مما يشير إلى عدم وجود كوكب كبير، بما في ذلك الكوكب الافتراضي التاسع، يؤثر بشكل كبير على مساره.
مع ذلك، لا يزال احتمال وجود كوكب ضخم يؤثر على مدارات الأجرام السماوية داخل حزام كايبر قائما.
لكن قدرة علماء الفلك على اكتشاف أي كوكب من هذا القبيل لا تزال محدودة نوعا ما بسبب قيود السفر الفضائي، حتى غير المأهول.
وسيستغرق الأمر 118 عاما حتى تسافر مركبة فضائية مسافة كافية للعثور عليه، بناء على تقديرات سرعة مستكشف "نيو هورايزونز" التابع لـ"ناسا".
وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستمرار في الاعتماد على التلسكوبات الأرضية والفضائية لاكتشاف أي شيء، ويتم اكتشاف كويكبات جديدة وأجرام بعيدة باستمرار مع ازدياد دقة قدراتنا على الرصد، مما سيلقي تدريجيا المزيد من الضوء على ما قد يكون موجودا هناك.