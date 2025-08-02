https://sarabic.ae/20250802/كوكب-إكس-فلكيون-يتنبؤون-بـجسم-ضخم-قد-يكون-متواريا-في-ظلال-نظامنا-الشمسي-1103298931.html

كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي

كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي

سبوتنيك عربي

طرح العلماء فكرة وجود كوكب ضخم غير مكتشف، في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، منذ ما قبل اكتشاف بلوتو في ثلاثينيات القرن الماضي. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T12:29+0000

2025-08-02T12:29+0000

2025-08-02T12:29+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096930597_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_122657c1275b092026a700ffee3d46e6.jpg

ولقب العلماء هذا الكوكب بـ"إكس"، وقالوا إنه الكوكب العاشر، وقد طرحه علماء فلك بارزون كتفسير لمدار أورانوس، الذي ينحرف عن مسار الحركة المدارية التي تتوقع الفيزياء أن يتبعها.واعتُبرت قوة جاذبية الكوكب غير المكتشف، أكبر من الأرض بعدة مرات، وطرح عالما الفلك كونستانتين باتيجين ومايك براون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)، نظرية جديدة حول احتمال وجود كوكب تاسع.وتتعلق نظريتهما بحزام كايبر، وهو حزام عملاق من الكواكب القزمة والكويكبات ومواد أخرى تقع خلف نبتون (وتشمل بلوتو)، واكتشفت العديد من أجرام حزام كايبر، المعروفة أيضا باسم أجرام ما وراء نبتون، تدور حول الشمس، ولكنها، مثل أورانوس، لا تدور في اتجاه متوقع مستمر، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".هذا يُشبه ما يحدث مع قمرنا، فهو يدور حول الشمس كل 365.25 يوما، وهو ما يتوافق مع ما يتوقع بالنظر إلى المسافة بينهما، ومع ذلك، فإن جاذبية الأرض تجعل القمر يدور حول الكوكب أيضا كل 27 يوما.بينما كان علماء الفلك والفضاء متشككين في البداية بشأن نظرية الكوكب التاسع، تزايدت الأدلة بفضل عمليات الرصد القوية والمتزايدة على أن مدارات الأجرام السماوية العابرة لنبتون غير منتظمة بالفعل.وكما قال براون عام 2024، أعتقد أنه من المستبعد جدًا ألا يكون الكوكب التاسع موجودًا، فلا توجد حاليا أي تفسيرات أخرى للتأثيرات التي نراها، ولا للتأثيرات العديدة الأخرى التي يسببها الكوكب التاسع والتي نراها في النظام الشمسي.في عام 2018، على سبيل المثال، أُعلن عن وجود مرشح جديد لكوكب قزم يدور حول الشمس، يُعرف باسم "أو إف 2012017".ويشير هذا الافتقار إلى مدار شبه دائري حول الشمس إما إلى اصطدام في وقت مبكر من حياته وضعه على هذا المسار، أو إلى تأثير جاذبية من الكوكب التاسع.من ناحية أخرى، إذا كان الكوكب التاسع موجودًا، فلماذا لم يُكتشف بعد؟ يتساءل بعض علماء الفلك عما إذا كانت هناك بيانات مدارية كافية من أجرام كايبر لتبرير أي استنتاجات حول وجوده، بينما تُطرح تفسيرات بديلة لحركتها، مثل تأثير حلقة من الحطام أو الفكرة الأكثر غرابة المتمثلة في وجود ثقب أسود صغير.وبينما يمكن رصد مسار الجسم المداري حول الشمس في عدد قصير من السنوات، فإن أي تأثيرات جاذبية ربما تحتاج إلى أربع إلى خمس مدارات لملاحظة أي تغيرات طفيفة.كما شكّلت الاكتشافات الجديدة للأجرام في حزام كايبر تحديات لنظرية الكوكب التاسع، ويُعرف أحدثها باسم "كي كيو 142023"، وهو جسم اكتشفه تلسكوب سوبارو في هاواي.ويعني تصنيف هذا الجسم كسيدنويد أيضا، أن تأثير جاذبية نبتون عليه ضئيل أو معدوم، يبلغ أقرب اقتراب لـ" كي كيو 142023" من الشمس نحو 71 وحدة فلكية، بينما تبلغ أبعد نقطة له نحو 433 وحدة فلكية.وبالمقارنة، يبعد نبتون عن الشمس نحو 30 وحدة فلكية، هذا الجسم الجديد ذو مدار بيضاوي للغاية، ولكنه أكثر استقرارا من "أو إف 201201"، مما يشير إلى عدم وجود كوكب كبير، بما في ذلك الكوكب الافتراضي التاسع، يؤثر بشكل كبير على مساره.لكن قدرة علماء الفلك على اكتشاف أي كوكب من هذا القبيل لا تزال محدودة نوعا ما بسبب قيود السفر الفضائي، حتى غير المأهول.وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستمرار في الاعتماد على التلسكوبات الأرضية والفضائية لاكتشاف أي شيء، ويتم اكتشاف كويكبات جديدة وأجرام بعيدة باستمرار مع ازدياد دقة قدراتنا على الرصد، مما سيلقي تدريجيا المزيد من الضوء على ما قد يكون موجودا هناك.غياب الشمس يستمر 6 دقائق... ما حقيقة "كسوف القرن" ومتى يحدث؟

https://sarabic.ae/20250801/علماء-روس-يبتكرون-محرك-أقمار-صناعية-يعمل-للأبد-1103255210.html

https://sarabic.ae/20250801/اكتشاف-ضرس-عملاق-لماموث-في-روسيا-صور-1103277001.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم