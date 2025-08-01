https://sarabic.ae/20250801/اكتشاف-ضرس-عملاق-لماموث-في-روسيا-صور-1103277001.html
اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور
اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور
سبوتنيك عربي
عثر باحثون على سن ماموث، خلال أعمال تنقيب في مركز مدينة نيجني نوفغورود، حسبما أفاد حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:06+0000
2025-08-01T14:06+0000
2025-08-01T14:06+0000
علوم
منوعات
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وكتب نيكيتين في قناته على تليغرام: "عثر علماء الآثار على ضرس ماموث صغير في وادي بوتشينسكي، واكتشف الضرس في منحدر الوادي، بالقرب من شارع روجديستفينسكايا، على عمق حوالي مترين من سطح الأرض الحالي".وأضاف نيكيتين، أن الأبحاث تظهر أن الماموث عاش بالفعل في منطقة نهر الفولغا الأوسط، وبدأ بالاختفاء منذ حوالي 11 ألف عام، في ذلك الوقت، شهد المناخ ارتفاعا حادا في درجة الحرارة، وتغيرا في الغطاء النباتي.وأضاف: "عثر على بقايا ماموث هنا بالفعل، في ثلاثينيات القرن الماضي، عند سفح كرملين نيجني نوفغورود، عثر على بقايا جمجمة ماموث ذات ضرسين علويين".وتجري حاليا أعمال بناء واسعة النطاق في الوادي نفسه، في إطار إعادة التطوير الشاملة للمركز التاريخي لمدينة نيجني نوفغورود.اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
https://sarabic.ae/20250801/علماء-روس-يبتكرون-محرك-أقمار-صناعية-يعمل-للأبد-1103255210.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات
اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور
عثر باحثون على سن ماموث، خلال أعمال تنقيب في مركز مدينة نيجني نوفغورود، حسبما أفاد حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين.
وكتب نيكيتين في قناته على تليغرام: "عثر علماء الآثار على ضرس ماموث صغير في وادي بوتشينسكي، واكتشف الضرس في منحدر الوادي، بالقرب من شارع روجديستفينسكايا، على عمق حوالي مترين من سطح الأرض الحالي".
وأضاف نيكيتين، أن الأبحاث تظهر أن الماموث عاش بالفعل في منطقة نهر الفولغا الأوسط، وبدأ بالاختفاء منذ حوالي 11 ألف عام، في ذلك الوقت، شهد المناخ ارتفاعا حادا في درجة الحرارة، وتغيرا في الغطاء النباتي.
وأضاف: "عثر على بقايا ماموث هنا بالفعل، في ثلاثينيات القرن الماضي، عند سفح كرملين نيجني نوفغورود، عثر على بقايا جمجمة ماموث ذات ضرسين علويين".
ويقع وادي بوتشينسكي بالقرب من كرملين نيجني نوفغورود، وقد اشتق اسمه من نهر بوتشينا الذي يتدفق عبر مجمع مياه أُنشئ قبل أكثر من 180 عاما.
وتجري حاليا أعمال بناء واسعة النطاق في الوادي نفسه، في إطار إعادة التطوير الشاملة للمركز التاريخي لمدينة نيجني نوفغورود.