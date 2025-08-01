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اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور
اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور
سبوتنيك عربي
عثر باحثون على سن ماموث، خلال أعمال تنقيب في مركز مدينة نيجني نوفغورود، حسبما أفاد حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-01T14:06+0000
علوم
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وكتب نيكيتين في قناته على تليغرام: "عثر علماء الآثار على ضرس ماموث صغير في وادي بوتشينسكي، واكتشف الضرس في منحدر الوادي، بالقرب من شارع روجديستفينسكايا، على عمق حوالي مترين من سطح الأرض الحالي".وأضاف نيكيتين، أن الأبحاث تظهر أن الماموث عاش بالفعل في منطقة نهر الفولغا الأوسط، وبدأ بالاختفاء منذ حوالي 11 ألف عام، في ذلك الوقت، شهد المناخ ارتفاعا حادا في درجة الحرارة، وتغيرا في الغطاء النباتي.وأضاف: "عثر على بقايا ماموث هنا بالفعل، في ثلاثينيات القرن الماضي، عند سفح كرملين نيجني نوفغورود، عثر على بقايا جمجمة ماموث ذات ضرسين علويين".وتجري حاليا أعمال بناء واسعة النطاق في الوادي نفسه، في إطار إعادة التطوير الشاملة للمركز التاريخي لمدينة نيجني نوفغورود.اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

اكتشاف ضرس عملاق لماموث في روسيا... صور

14:06 GMT 01.08.2025
© Sputnikاكتشاف ضرس فيل ماموث في مدينة روسية
اكتشاف ضرس فيل ماموث في مدينة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
عثر باحثون على سن ماموث، خلال أعمال تنقيب في مركز مدينة نيجني نوفغورود، حسبما أفاد حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين.
وكتب نيكيتين في قناته على تليغرام: "عثر علماء الآثار على ضرس ماموث صغير في وادي بوتشينسكي، واكتشف الضرس في منحدر الوادي، بالقرب من شارع روجديستفينسكايا، على عمق حوالي مترين من سطح الأرض الحالي".
وأضاف نيكيتين، أن الأبحاث تظهر أن الماموث عاش بالفعل في منطقة نهر الفولغا الأوسط، وبدأ بالاختفاء منذ حوالي 11 ألف عام، في ذلك الوقت، شهد المناخ ارتفاعا حادا في درجة الحرارة، وتغيرا في الغطاء النباتي.
وأضاف: "عثر على بقايا ماموث هنا بالفعل، في ثلاثينيات القرن الماضي، عند سفح كرملين نيجني نوفغورود، عثر على بقايا جمجمة ماموث ذات ضرسين علويين".

ويقع وادي بوتشينسكي بالقرب من كرملين نيجني نوفغورود، وقد اشتق اسمه من نهر بوتشينا الذي يتدفق عبر مجمع مياه أُنشئ قبل أكثر من 180 عاما.

أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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وتجري حاليا أعمال بناء واسعة النطاق في الوادي نفسه، في إطار إعادة التطوير الشاملة للمركز التاريخي لمدينة نيجني نوفغورود.
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