اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250801/اكتشاف-مذهل-الطاووس-يحمل-ليزرا-في-ذيله----1103268127.html
اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة فلوريدا بوليتكنيك، وجامعة يونغستاون الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ذيل الطاووس يصدر ضوءا... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:26+0000
2025-08-01T11:26+0000
مجتمع
علوم
طاووس
حيوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/03/1045560339_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_56249af50c579156b6792ac1d579273e.jpg
يشتهر ريش الطاووس بتقزحه المبهر، وهو معروف باحتوائه على هياكل نانوية تشتت الضوء بطرق تجعل ريشه يتلألأ بدرجات اللون الأزرق والأخضر.قام العلماء بوضع صبغة خاصة على مناطق متعددة من ذيل الطاووس، بحثا عن هياكل قد تصدر توهجا مميزا.كلمة ليزر نفسها هي اختصار لعبارة "تضخيم الضوء بالانبعاث المحفّز للإشعاع". وعند تسليط الضوء على ذرات مواد معينة، مثل بعض الأصباغ أو البلورات، ستثير بعضها بعضًا مجتمعةً لإطلاق طوفان من الفوتونات.ولكي يصبح شعاع الليزر حقيقيًا، يجب أن يكون تراكم الموجات المحفزة متراصفا بدقة بحيث تسير أطوارها في تسلسل. إحدى طرق تحقيق ذلك هي عكس الموجات ذهابا وإيابا في مساحة محصورة تعرف باسم التجويف البصري.وجد الباحثون أدلة على وجود تجاويف بصرية على شكل هياكل نانوية رنانة في أجزاء مختلفة من بقعة العين (على ذيل الطاووس)، تصدر جميعها بشكل خافت طولين موجيين مختلفين: الأخضر والأصفر/البرتقالي.لم يتضح بعد نوع الهيكل المسؤول عن محاذاة الضوء المضخّم عند هذه الألوان. لكن وجودها عبر الريشة، وجميعها تصدر نفس الأطوال الموجية الدقيقة بأسلوب مميز، يشير إلى وجود شيء غريب. ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فإن هذا الاكتشاف في تحديد الخصائص الفيزيائية لهذه الرنانات قد يفضي إلى تطورات في تكنولوجيا الليزر، أو يزوّد علماء الأحياء بأداة جديدة لتحليل المواد الحية.علماء روس يتمكنون من تطوير نموذج رقمي لمقياس المغناطيسية الكميعلماء روس يبتكرون "إبر" ليزر مصغرة
https://sarabic.ae/20250520/علماء-روس-يفكون-شيفرة-أطياف-الإشعاع-الكوني-بمساعدة-الذكاء-الاصطناعي-1100792398.html
https://sarabic.ae/20241228/علماء-يكتشفون-طريقة-ثورية-لربط-الصوت-بالضوء-1096274058.html
https://sarabic.ae/20241202/ابتكار-علمي-جديد-قد-يحدث-ثورة-في-تخزين-البيانات-باستخدام-الألماس-1095388221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/03/1045560339_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9da675319497ac395a86655dcf61606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, طاووس, حيوان
علوم, طاووس, حيوان

اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله

11:26 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورطائر الطاووس خلال رقصة التزاوج في حديقة "رويف روتشي" في مدينة كراسنويارسك، روسيا 26 مايو/ أيار 2020
طائر الطاووس خلال رقصة التزاوج في حديقة رويف روتشي في مدينة كراسنويارسك، روسيا 26 مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة فلوريدا بوليتكنيك، وجامعة يونغستاون الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ذيل الطاووس يصدر ضوءا شبيها بالليزر.
يشتهر ريش الطاووس بتقزحه المبهر، وهو معروف باحتوائه على هياكل نانوية تشتت الضوء بطرق تجعل ريشه يتلألأ بدرجات اللون الأزرق والأخضر.
قام العلماء بوضع صبغة خاصة على مناطق متعددة من ذيل الطاووس، بحثا عن هياكل قد تصدر توهجا مميزا.
وفي سابقة مذهلة في عالم الحيوان، اكتشفوا أن بقع العين على ريش هذا الطائر الرائع تتمتع بخصائص فريدة توازي موجات الضوء عن طريق ارتدادها ذهابًا وإيابًا، مما يحوّلها فعليًا إلى ليزر أصفر-أخضر.
جزئيات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
مجتمع
علماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي
20 مايو, 15:31 GMT
كلمة ليزر نفسها هي اختصار لعبارة "تضخيم الضوء بالانبعاث المحفّز للإشعاع". وعند تسليط الضوء على ذرات مواد معينة، مثل بعض الأصباغ أو البلورات، ستثير بعضها بعضًا مجتمعةً لإطلاق طوفان من الفوتونات.
هذا النوع من تضخيم الضوء ليس نادرًا في الطبيعة، إذ يجذب انتباه الباحثين المهتمين بتطوير الليزر الحيوي.
عالم خلال عمله في مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
علماء يكتشفون طريقة ثورية لربط الصوت بالضوء
28 ديسمبر 2024, 11:29 GMT
ولكي يصبح شعاع الليزر حقيقيًا، يجب أن يكون تراكم الموجات المحفزة متراصفا بدقة بحيث تسير أطوارها في تسلسل. إحدى طرق تحقيق ذلك هي عكس الموجات ذهابا وإيابا في مساحة محصورة تعرف باسم التجويف البصري.
وجد الباحثون أدلة على وجود تجاويف بصرية على شكل هياكل نانوية رنانة في أجزاء مختلفة من بقعة العين (على ذيل الطاووس)، تصدر جميعها بشكل خافت طولين موجيين مختلفين: الأخضر والأصفر/البرتقالي.
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مجتمع
ابتكار علمي جديد قد يحدث ثورة في تخزين البيانات "باستخدام الألماس"
2 ديسمبر 2024, 07:56 GMT
لم يتضح بعد نوع الهيكل المسؤول عن محاذاة الضوء المضخّم عند هذه الألوان. لكن وجودها عبر الريشة، وجميعها تصدر نفس الأطوال الموجية الدقيقة بأسلوب مميز، يشير إلى وجود شيء غريب.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فإن هذا الاكتشاف في تحديد الخصائص الفيزيائية لهذه الرنانات قد يفضي إلى تطورات في تكنولوجيا الليزر، أو يزوّد علماء الأحياء بأداة جديدة لتحليل المواد الحية.
علماء روس يتمكنون من تطوير نموذج رقمي لمقياس المغناطيسية الكمي
علماء روس يبتكرون "إبر" ليزر مصغرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала