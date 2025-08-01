https://sarabic.ae/20250801/اكتشاف-مذهل-الطاووس-يحمل-ليزرا-في-ذيله----1103268127.html
اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة فلوريدا بوليتكنيك، وجامعة يونغستاون الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ذيل الطاووس يصدر ضوءا... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:26+0000
2025-08-01T11:26+0000
2025-08-01T11:26+0000
مجتمع
علوم
طاووس
حيوان
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يشتهر ريش الطاووس بتقزحه المبهر، وهو معروف باحتوائه على هياكل نانوية تشتت الضوء بطرق تجعل ريشه يتلألأ بدرجات اللون الأزرق والأخضر.قام العلماء بوضع صبغة خاصة على مناطق متعددة من ذيل الطاووس، بحثا عن هياكل قد تصدر توهجا مميزا.كلمة ليزر نفسها هي اختصار لعبارة "تضخيم الضوء بالانبعاث المحفّز للإشعاع". وعند تسليط الضوء على ذرات مواد معينة، مثل بعض الأصباغ أو البلورات، ستثير بعضها بعضًا مجتمعةً لإطلاق طوفان من الفوتونات.ولكي يصبح شعاع الليزر حقيقيًا، يجب أن يكون تراكم الموجات المحفزة متراصفا بدقة بحيث تسير أطوارها في تسلسل. إحدى طرق تحقيق ذلك هي عكس الموجات ذهابا وإيابا في مساحة محصورة تعرف باسم التجويف البصري.وجد الباحثون أدلة على وجود تجاويف بصرية على شكل هياكل نانوية رنانة في أجزاء مختلفة من بقعة العين (على ذيل الطاووس)، تصدر جميعها بشكل خافت طولين موجيين مختلفين: الأخضر والأصفر/البرتقالي.لم يتضح بعد نوع الهيكل المسؤول عن محاذاة الضوء المضخّم عند هذه الألوان. لكن وجودها عبر الريشة، وجميعها تصدر نفس الأطوال الموجية الدقيقة بأسلوب مميز، يشير إلى وجود شيء غريب. ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فإن هذا الاكتشاف في تحديد الخصائص الفيزيائية لهذه الرنانات قد يفضي إلى تطورات في تكنولوجيا الليزر، أو يزوّد علماء الأحياء بأداة جديدة لتحليل المواد الحية.علماء روس يتمكنون من تطوير نموذج رقمي لمقياس المغناطيسية الكميعلماء روس يبتكرون "إبر" ليزر مصغرة
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https://sarabic.ae/20241228/علماء-يكتشفون-طريقة-ثورية-لربط-الصوت-بالضوء-1096274058.html
https://sarabic.ae/20241202/ابتكار-علمي-جديد-قد-يحدث-ثورة-في-تخزين-البيانات-باستخدام-الألماس-1095388221.html
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علوم, طاووس, حيوان
اكتشاف مذهل... الطاووس يحمل ليزرا في ذيله
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة فلوريدا بوليتكنيك، وجامعة يونغستاون الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ذيل الطاووس يصدر ضوءا شبيها بالليزر.
يشتهر ريش الطاووس بتقزحه المبهر، وهو معروف باحتوائه على هياكل نانوية تشتت الضوء بطرق تجعل ريشه يتلألأ بدرجات اللون الأزرق والأخضر.
قام العلماء بوضع صبغة خاصة على مناطق متعددة من ذيل الطاووس، بحثا عن هياكل قد تصدر توهجا مميزا.
وفي سابقة مذهلة في عالم الحيوان، اكتشفوا أن بقع العين على ريش هذا الطائر الرائع تتمتع بخصائص فريدة توازي موجات الضوء عن طريق ارتدادها ذهابًا وإيابًا، مما يحوّلها فعليًا إلى ليزر أصفر-أخضر.
كلمة ليزر
نفسها هي اختصار لعبارة "تضخيم الضوء بالانبعاث المحفّز للإشعاع". وعند تسليط الضوء على ذرات مواد معينة، مثل بعض الأصباغ أو البلورات، ستثير بعضها بعضًا مجتمعةً لإطلاق طوفان من الفوتونات.
هذا النوع من تضخيم الضوء ليس نادرًا في الطبيعة، إذ يجذب انتباه الباحثين المهتمين بتطوير الليزر الحيوي.
28 ديسمبر 2024, 11:29 GMT
ولكي يصبح شعاع الليزر حقيقيًا، يجب أن يكون تراكم الموجات المحفزة متراصفا بدقة بحيث تسير أطوارها في تسلسل. إحدى طرق تحقيق ذلك هي عكس الموجات ذهابا وإيابا في مساحة محصورة تعرف باسم التجويف البصري.
وجد الباحثون أدلة على وجود تجاويف بصرية على شكل هياكل نانوية رنانة
في أجزاء مختلفة من بقعة العين (على ذيل الطاووس)، تصدر جميعها بشكل خافت طولين موجيين مختلفين: الأخضر والأصفر/البرتقالي.
لم يتضح بعد نوع الهيكل المسؤول عن محاذاة الضوء المضخّم عند هذه الألوان. لكن وجودها عبر الريشة، وجميعها تصدر نفس الأطوال الموجية الدقيقة
بأسلوب مميز، يشير إلى وجود شيء غريب.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية،
فإن هذا الاكتشاف في تحديد الخصائص الفيزيائية لهذه الرنانات قد يفضي إلى تطورات في تكنولوجيا الليزر، أو يزوّد علماء الأحياء بأداة جديدة لتحليل المواد الحية.