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https://sarabic.ae/20250801/علماء-روس-يبتكرون-محرك-أقمار-صناعية-يعمل-للأبد-1103255210.html
علماء روس يبتكرون محرك أقمار صناعية يعمل "للأبد"
علماء روس يبتكرون محرك أقمار صناعية يعمل "للأبد"
سبوتنيك عربي
نجح مهندسون من معهد موسكو للطيران، في تطوير محرك للأقمار الصناعية سيكون قادرا على العمل إلى أجل غير مسمى تقريبا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T06:09+0000
2025-08-01T06:09+0000
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وأفاد المكتب الصحفي للمعهد، لوكالة "سبوتنيك": "قام معهد موسكو للطيران بتطوير محرك مبتكر من طراز "إن تي 1000"، يعتمد على تأثير هول، والذي يختلف عن نظائره في كفاءته العالية واقتصاده ويوفر عمر خدمة غير محدود تقريبا".وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التطوير مناسب للمركبات الفضائية التي يبلغ وزنها 450 كيلوغراما، والتي تعمل في مدار أرضي منخفض مع عمر نشط يصل إلى سبع سنوات.وأشار نائب مدير التطوير في معهد أبحاث الميكانيكا التطبيقية والديناميكا الكهربائية التابع لمعهد موسكو للأبحاث الفضائية، ألكسندر بوغاتي، إلى أنه يمكن استخدام محركات تأثير هول في الرحلات بين الكواكب والمناورات المدارية، كما أنها ضرورية لمزامنة مدارات مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة.ويتم توليد الدفع النفاث في المحرك المتطور من خلال تدفق عالي السرعة من الأيونات، يتم تشكيله عندما يتم تأين الغاز الخامل تحت تأثير مجال مغناطيسي قوي، ونتيجة لذلك يتم إخراج الإلكترونات من ذرات الغاز، مما يشكل البلازما التي تولد القوة الدافعة اللازمة.وتجري الاستعدادات أيضا للإنتاج التسلسلي، ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت شركة "أوربيتيك" موقع إنتاج عالي التقنية في زيلينوغراد، مزود بمعدات متطورة تلبي المتطلبات الصارمة لصناعة الفضاء، بحسب الجامعة.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتنقية وتعقيم مياه الشرب
https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يطورون-طريقة-تطيل-فترة-حفظ-الفاكهة-الطازجة-1103056665.html
https://sarabic.ae/20250728/علماء-روس-يطورون-دواء-قاتلا-للبكتيريا-العصوية--1103103805.html
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون محرك أقمار صناعية يعمل "للأبد"

06:09 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Alexei Filippov
/
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نجح مهندسون من معهد موسكو للطيران، في تطوير محرك للأقمار الصناعية سيكون قادرا على العمل إلى أجل غير مسمى تقريبا.
وأفاد المكتب الصحفي للمعهد، لوكالة "سبوتنيك": "قام معهد موسكو للطيران بتطوير محرك مبتكر من طراز "إن تي 1000"، يعتمد على تأثير هول، والذي يختلف عن نظائره في كفاءته العالية واقتصاده ويوفر عمر خدمة غير محدود تقريبا".
وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التطوير مناسب للمركبات الفضائية التي يبلغ وزنها 450 كيلوغراما، والتي تعمل في مدار أرضي منخفض مع عمر نشط يصل إلى سبع سنوات.
ويتميز هذا النوع من المحركات، كما أوضح المطورون، بالدفع العالي وكفاءة استهلاك الوقود، ويمكنه العمل بأنواع مختلفة من الوقود، كما يتمتع بحجم ووزن صغيرين نسبيا، كما يتميز أيضا بالكفاءة العالية.
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وأشار نائب مدير التطوير في معهد أبحاث الميكانيكا التطبيقية والديناميكا الكهربائية التابع لمعهد موسكو للأبحاث الفضائية، ألكسندر بوغاتي، إلى أنه يمكن استخدام محركات تأثير هول في الرحلات بين الكواكب والمناورات المدارية، كما أنها ضرورية لمزامنة مدارات مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة.
وأوضح بوغاتي أن هذه المحركات لن تضمن عمل الأقمار الصناعية خلال دورة حياتها فحسب، بل ستقوم أيضا بمناورات رفع المدار، وفصل الأجهزة أثناء عمليات الإطلاق الجماعية، وإخراج الأجهزة من المدار في نهاية عمرها التشغيلي.
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ويتم توليد الدفع النفاث في المحرك المتطور من خلال تدفق عالي السرعة من الأيونات، يتم تشكيله عندما يتم تأين الغاز الخامل تحت تأثير مجال مغناطيسي قوي، ونتيجة لذلك يتم إخراج الإلكترونات من ذرات الغاز، مما يشكل البلازما التي تولد القوة الدافعة اللازمة.
في الوقت الحالي، تم اختبار النماذج الأولية للمحرك، ويتم التحضير لاختبارات التأهيل.
وتجري الاستعدادات أيضا للإنتاج التسلسلي، ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت شركة "أوربيتيك" موقع إنتاج عالي التقنية في زيلينوغراد، مزود بمعدات متطورة تلبي المتطلبات الصارمة لصناعة الفضاء، بحسب الجامعة.
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتنقية وتعقيم مياه الشرب
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