https://sarabic.ae/20250801/علماء-روس-يبتكرون-محرك-أقمار-صناعية-يعمل-للأبد-1103255210.html

علماء روس يبتكرون محرك أقمار صناعية يعمل "للأبد"

علماء روس يبتكرون محرك أقمار صناعية يعمل "للأبد"

سبوتنيك عربي

نجح مهندسون من معهد موسكو للطيران، في تطوير محرك للأقمار الصناعية سيكون قادرا على العمل إلى أجل غير مسمى تقريبا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T06:09+0000

2025-08-01T06:09+0000

2025-08-01T06:09+0000

مجتمع

علوم

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وأفاد المكتب الصحفي للمعهد، لوكالة "سبوتنيك": "قام معهد موسكو للطيران بتطوير محرك مبتكر من طراز "إن تي 1000"، يعتمد على تأثير هول، والذي يختلف عن نظائره في كفاءته العالية واقتصاده ويوفر عمر خدمة غير محدود تقريبا".وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التطوير مناسب للمركبات الفضائية التي يبلغ وزنها 450 كيلوغراما، والتي تعمل في مدار أرضي منخفض مع عمر نشط يصل إلى سبع سنوات.وأشار نائب مدير التطوير في معهد أبحاث الميكانيكا التطبيقية والديناميكا الكهربائية التابع لمعهد موسكو للأبحاث الفضائية، ألكسندر بوغاتي، إلى أنه يمكن استخدام محركات تأثير هول في الرحلات بين الكواكب والمناورات المدارية، كما أنها ضرورية لمزامنة مدارات مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة.ويتم توليد الدفع النفاث في المحرك المتطور من خلال تدفق عالي السرعة من الأيونات، يتم تشكيله عندما يتم تأين الغاز الخامل تحت تأثير مجال مغناطيسي قوي، ونتيجة لذلك يتم إخراج الإلكترونات من ذرات الغاز، مما يشكل البلازما التي تولد القوة الدافعة اللازمة.وتجري الاستعدادات أيضا للإنتاج التسلسلي، ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت شركة "أوربيتيك" موقع إنتاج عالي التقنية في زيلينوغراد، مزود بمعدات متطورة تلبي المتطلبات الصارمة لصناعة الفضاء، بحسب الجامعة.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتنقية وتعقيم مياه الشرب

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