محملة بالفئران والذباب... لقطات من هبوط قمرة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية في سهوب أورينبورغ

وجاء في منشور الوكالة الذي تم نشره في قناتها على "تلغرام": "هبطت وحدة هبوط القمر الصناعي البيولوجي بيون-إم رقم 2".وتظهر الصورة المرفقة بالبيان أن موقع الهبوط المتوقع موجود في مقاطعة أورينبورغ الروسية.وكان إطلاق مركبة "بيون-إم" رقم 2 قد جرى من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-2.1ب" في 20 آب/أغسطس الماضي. حيث تم وضع المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370 إلى 380 كيلومترًا.رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بتحفيز البحث العلمي في روسيا
