محملة بالفئران والذباب... لقطات من هبوط قمرة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية في سهوب أورينبورغ

10:44 GMT 19.09.2025
أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الجمعة، أن قمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2 عادت إلى الأرض حاملة على متنها "طاقما" من 75 فأرا وأكثر من 1500 ذبابة فاكهة، بعد إكمالها رحلة استمرت شهرًا.
وجاء في منشور الوكالة الذي تم نشره في قناتها على "تلغرام": "هبطت وحدة هبوط القمر الصناعي البيولوجي بيون-إم رقم 2".
وتظهر الصورة المرفقة بالبيان أن موقع الهبوط المتوقع موجود في مقاطعة أورينبورغ الروسية.
© Photo / roscosmos.ruقمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي
1/4
© Photo / roscosmos.ru
قمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
© Photo / roscosmos.ruقمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي
2/4
© Photo / roscosmos.ru
قمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
© Photo / roscosmos.ruقمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي
3/4
© Photo / roscosmos.ru
قمرة المركبة الفضائية "بيون-أم" رقم 2
© Photo / roscosmos.ru
قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / roscosmos.ru

وذكر البيان أنه، عقب الهبوط، سيتم إرسال الكائنات الحية إلى موسكو لإجراء المزيد من الأبحاث عليها بعد رحلتها الفضائية.

وكان إطلاق مركبة "بيون-إم" رقم 2 قد جرى من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز-2.1ب" في 20 آب/أغسطس الماضي. حيث تم وضع المركبة الفضائية في مدارٍ عالٍ على ارتفاع 370 إلى 380 كيلومترًا.
