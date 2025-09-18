https://sarabic.ae/20250918/رئيس-الأكاديمية-الروسية-للعلوم-العملية-العسكرية-الخاصة-أسهمت-بتحفيز-البحث-العلمي-في-روسيا-1104983941.html
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بتحفيز البحث العلمي في روسيا
صرّح غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة حفزت البحث العلمي في روسيا، محققة نتائج في مجالات المواد...
2025-09-18T11:49+0000
2025-09-18T11:49+0000
2025-09-18T11:49+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
علماء روس
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104984370_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_d370bfd4ef5d2b845ce9c23124a289b0.jpg
وأجاب كراسنيكوف لوكالة "سبوتنيك" بالإيجاب عندما سئل عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة قد حفزت مجالات جديدة للبحث والتطوير، كما حدث مرارًا في تاريخ المواجهات العسكرية الكبرى.وأضاف كراسنيكوف أنه ليس سرا أن هناك الكثير من العمل الجاري في مجال الطائرات المسيرة، وخاصة باستخدام تقنيات التعلم الآلي، مشيرا إلى أن "موضوع أسراب الطائرات المسيرة، التي لا يتحكم بها مشغلون بشريون بل الذكاء الاصطناعي، لا يزال ذا أهمية بالغة".وأضاف كراسنيكوف: "هناك أيضا نتائج تتعلق بمواد جديدة في مجال المركبات فائقة السرعة. في الواقع، يجرى حاليا العمل بنشاط في هذا المجال في جميع المجالات ذات الصلة تقريبا".وختم، قائلا: "يضم أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم العديد من المصممين العامين وكبار التقنيين المشاركين بشكل مباشر في هذه العملية. ومن بين الأكاديميين النشطين، هناك نحو 10 أبطال من روسيا والاتحاد السوفيتي، و23 بطل عمل، و21 فارسا كاملا من وسام "الاستحقاق للوطن"."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعيةبوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104984370_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1e371487d95bad1b87d9237538adfd72.jpg
حصري
صرّح غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة حفزت البحث العلمي في روسيا، محققة نتائج في مجالات المواد الجديدة و والتكنولوجيا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأجاب كراسنيكوف لوكالة "سبوتنيك" بالإيجاب عندما سئل عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة قد حفزت مجالات جديدة للبحث والتطوير، كما حدث مرارًا في تاريخ المواجهات العسكرية الكبرى.
وقال كراسنيكوف: "بالتأكيد. اليوم، نخوض حربا تكنولوجية مختلفة تماما. وبالتالي، نواجه تحديات تكنولوجية جديدة، ونعمل على مواجهتها".
وأضاف كراسنيكوف أنه ليس سرا أن هناك الكثير من العمل الجاري في مجال الطائرات المسيرة، وخاصة باستخدام تقنيات التعلم الآلي، مشيرا إلى أن "موضوع أسراب الطائرات المسيرة، التي لا يتحكم بها مشغلون بشريون بل الذكاء الاصطناعي، لا يزال ذا أهمية بالغة".
وأضاف كراسنيكوف: "هناك أيضا نتائج تتعلق بمواد جديدة في مجال المركبات فائقة السرعة. في الواقع، يجرى حاليا العمل بنشاط في هذا المجال في جميع المجالات ذات الصلة تقريبا".
وأوضح أنه "من المنطقي تماما القول إن نجاحات الجيش الروسي خلال العملية الخاصة تعود، جزئيا، إلى عمل العلماء الروس".
وختم، قائلا: "يضم أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم العديد من المصممين العامين وكبار التقنيين المشاركين بشكل مباشر في هذه العملية. ومن بين الأكاديميين النشطين، هناك نحو 10 أبطال من روسيا والاتحاد السوفيتي، و23 بطل عمل، و21 فارسا كاملا من وسام "الاستحقاق للوطن".