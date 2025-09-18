عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250918/رئيس-الأكاديمية-الروسية-للعلوم-العملية-العسكرية-الخاصة-أسهمت-بتحفيز-البحث-العلمي-في-روسيا-1104983941.html
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بتحفيز البحث العلمي في روسيا
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بتحفيز البحث العلمي في روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة حفزت البحث العلمي في روسيا، محققة نتائج في مجالات المواد... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار العالم الآن
علماء روس
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وأجاب كراسنيكوف لوكالة "سبوتنيك" بالإيجاب عندما سئل عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة قد حفزت مجالات جديدة للبحث والتطوير، كما حدث مرارًا في تاريخ المواجهات العسكرية الكبرى.وأضاف كراسنيكوف أنه ليس سرا أن هناك الكثير من العمل الجاري في مجال الطائرات المسيرة، وخاصة باستخدام تقنيات التعلم الآلي، مشيرا إلى أن "موضوع أسراب الطائرات المسيرة، التي لا يتحكم بها مشغلون بشريون بل الذكاء الاصطناعي، لا يزال ذا أهمية بالغة".وأضاف كراسنيكوف: "هناك أيضا نتائج تتعلق بمواد جديدة في مجال المركبات فائقة السرعة. في الواقع، يجرى حاليا العمل بنشاط في هذا المجال في جميع المجالات ذات الصلة تقريبا".وختم، قائلا: "يضم أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم العديد من المصممين العامين وكبار التقنيين المشاركين بشكل مباشر في هذه العملية. ومن بين الأكاديميين النشطين، هناك نحو 10 أبطال من روسيا والاتحاد السوفيتي، و23 بطل عمل، و21 فارسا كاملا من وسام "الاستحقاق للوطن"."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعيةبوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
https://sarabic.ae/20250917/تحل-محل-ستارلينك-روسيا-تمتلك-قريبا-شبكتها-الخاصة-للاتصالات-عبر-الأقمار-الاصطناعية--1104944361.html
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار العالم الآن, علماء روس
روسيا, أخبار العالم الآن, علماء روس

رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العملية العسكرية الخاصة أسهمت بتحفيز البحث العلمي في روسيا

11:49 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Alexander Mokletsovنقل المركبة الفضائية سويوز-19 إلى منصة الإطلاق في مطار بايكونور الفضائي
حصري
صرّح غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة حفزت البحث العلمي في روسيا، محققة نتائج في مجالات المواد الجديدة و والتكنولوجيا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأجاب كراسنيكوف لوكالة "سبوتنيك" بالإيجاب عندما سئل عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة قد حفزت مجالات جديدة للبحث والتطوير، كما حدث مرارًا في تاريخ المواجهات العسكرية الكبرى.

وقال كراسنيكوف: "بالتأكيد. اليوم، نخوض حربا تكنولوجية مختلفة تماما. وبالتالي، نواجه تحديات تكنولوجية جديدة، ونعمل على مواجهتها".

وأضاف كراسنيكوف أنه ليس سرا أن هناك الكثير من العمل الجاري في مجال الطائرات المسيرة، وخاصة باستخدام تقنيات التعلم الآلي، مشيرا إلى أن "موضوع أسراب الطائرات المسيرة، التي لا يتحكم بها مشغلون بشريون بل الذكاء الاصطناعي، لا يزال ذا أهمية بالغة".
افتتاح المركز الوطني للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
أمس, 12:26 GMT
وأضاف كراسنيكوف: "هناك أيضا نتائج تتعلق بمواد جديدة في مجال المركبات فائقة السرعة. في الواقع، يجرى حاليا العمل بنشاط في هذا المجال في جميع المجالات ذات الصلة تقريبا".

وأوضح أنه "من المنطقي تماما القول إن نجاحات الجيش الروسي خلال العملية الخاصة تعود، جزئيا، إلى عمل العلماء الروس".

وختم، قائلا: "يضم أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم العديد من المصممين العامين وكبار التقنيين المشاركين بشكل مباشر في هذه العملية. ومن بين الأكاديميين النشطين، هناك نحو 10 أبطال من روسيا والاتحاد السوفيتي، و23 بطل عمل، و21 فارسا كاملا من وسام "الاستحقاق للوطن".
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
بوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
