بوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في... 13.09.2025

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بوتين قد وصل في وقت سابق إلى موقع المركز الوطني الفضائي لافتتاحه، اليوم السبت.وهنأ بوتين كل العاملين في قطاع الفضاء الروسي بافتتاح المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، اليوم السبت: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، موسكو واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم.وفي حديثه مع صحيفة "زارياديه"، أشار إلى أنه لا يهنئ سكان موسكو فقط بيوم المدينة (ذكرى تأسيس موسكو)، بل يهنئ أيضًا كل من يحب العاصمة ويعتبرها واحدة من أفضل مدن العالم.وأضاف الرئيس الروسي، أنه "يجب بذل كل ما في وسعنا لتبقى روسيا من بين الدول الرائدة في مجال تطوير الفضاء".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "العاصمة تحتل المرتبة الثانية في العالم بين أكبر الاقتصادات الحضرية على هذا الكوكب".وتحتفل العاصمة الروسية بيوم المدينة يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول، حيث تكمل موسكو عامها الـ 878. وستُقام ما يقرب من مئة وخمسين فعالية بهذه المناسبة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسابقات والمنافسات الرياضية والمهرجانات وورش العمل الفنية وغيرها من الأنشطة.

