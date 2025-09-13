بوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار غاغارين سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
تابعنا عبر
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بوتين قد وصل في وقت سابق إلى موقع المركز الوطني الفضائي لافتتاحه، اليوم السبت.
وهنأ بوتين كل العاملين في قطاع الفضاء الروسي بافتتاح المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، افتتاح المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو بأنه يمثل مرحلة جديدة في تطوير القطاع.
وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، اليوم السبت: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، موسكو واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم.
وفي حديثه مع صحيفة "زارياديه"، أشار إلى أنه لا يهنئ سكان موسكو فقط بيوم المدينة (ذكرى تأسيس موسكو)، بل يهنئ أيضًا كل من يحب العاصمة ويعتبرها واحدة من أفضل مدن العالم.
وقال الرئيس الروسي: "أتفق تمامًا مع هذا التقييم - هكذا هي الأمور".
وأضاف الرئيس الروسي، أنه "يجب بذل كل ما في وسعنا لتبقى روسيا من بين الدول الرائدة في مجال تطوير الفضاء".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "العاصمة تحتل المرتبة الثانية في العالم بين أكبر الاقتصادات الحضرية على هذا الكوكب".
وتحتفل العاصمة الروسية بيوم المدينة يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول، حيث تكمل موسكو عامها الـ 878. وستُقام ما يقرب من مئة وخمسين فعالية بهذه المناسبة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسابقات والمنافسات الرياضية والمهرجانات وورش العمل الفنية وغيرها من الأنشطة.