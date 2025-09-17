"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/تحل-محل-ستارلينك-روسيا-تمتلك-قريبا-شبكتها-الخاصة-للاتصالات-عبر-الأقمار-الاصطناعية--1104944361.html
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، أن روسيا تطور نظامها الخاص للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية المماثل لنظام الاتصالات... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T12:26+0000
2025-09-17T12:26+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104944037_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_39d7da94d93879627fc712445eac63f0.jpg
وقال باكانوف خلال مقابلة: "سنطلق قريبا محطتنا الخاصة".وفي السياق ذاته، أوضح باكانوف أن أول وحدة من المحطة المدارية الروسية المستقبلية سيتم إطلاقها في عام 2028، وقال باكانوف خلال مقابلة متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "في إطار المشروع الوطني، نحن ملتزمون بإطلاق الوحدة الأولى في عام 2028. وسنقوم الآن بتحديد الميل المداري، ومن حيث المبدأ، سيبدأ الإنتاج".وأشار إلى أن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2025، وقال متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "إن تشغيل منصة الإطلاق "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية أمر صعب لأنه مشروع طويل الأمد".وفي وقت سابق، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، يوم السبت الماضي: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرضبوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
https://sarabic.ae/20250913/بوتين-وعمدة-موسكو-ورئيس-روسكوسموس-يفتتحون-المركز-الوطني-الفضائي-الجديد-بالعاصمة-الروسية-1104811814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104944037_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_a38f06b4ed5f6a0b889a72cd9d8f75e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية

12:26 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المركز الوطني للفضاء
افتتاح المركز الوطني للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، أن روسيا تطور نظامها الخاص للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية المماثل لنظام الاتصالات الأمريكي "ستارلينك".
وقال باكانوف خلال مقابلة: "سنطلق قريبا محطتنا الخاصة".

وشدد أنه من الضروري جدا أن تصنع روسيا جهاز اتصالات الأقمار الصناعية الخاص بها.

وفي السياق ذاته، أوضح باكانوف أن أول وحدة من المحطة المدارية الروسية المستقبلية سيتم إطلاقها في عام 2028، وقال باكانوف خلال مقابلة متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "في إطار المشروع الوطني، نحن ملتزمون بإطلاق الوحدة الأولى في عام 2028. وسنقوم الآن بتحديد الميل المداري، ومن حيث المبدأ، سيبدأ الإنتاج".
صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار غاغارين سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
بوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
13 سبتمبر, 13:23 GMT
وأشار إلى أن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2025، وقال متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "إن تشغيل منصة الإطلاق "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية أمر صعب لأنه مشروع طويل الأمد".

وأضاف باكانوف: "نحن بحاجة إلى جمع كل هذا على رأس أولوياتنا، وخلق الظروف الاجتماعية المناسبة حتى يصبح المواطنون أكثر سعادة بالمجيء إلى تسيولكوفسكي، سواء للعيش والعمل، أو للسياحة، لرؤية إطلاقاتنا".

وفي وقت سابق، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.
وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، يوم السبت الماضي: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала