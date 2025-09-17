https://sarabic.ae/20250917/تحل-محل-ستارلينك-روسيا-تمتلك-قريبا-شبكتها-الخاصة-للاتصالات-عبر-الأقمار-الاصطناعية--1104944361.html
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، أن روسيا تطور نظامها الخاص للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية المماثل لنظام الاتصالات...
وقال باكانوف خلال مقابلة: "سنطلق قريبا محطتنا الخاصة".وفي السياق ذاته، أوضح باكانوف أن أول وحدة من المحطة المدارية الروسية المستقبلية سيتم إطلاقها في عام 2028، وقال باكانوف خلال مقابلة متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "في إطار المشروع الوطني، نحن ملتزمون بإطلاق الوحدة الأولى في عام 2028. وسنقوم الآن بتحديد الميل المداري، ومن حيث المبدأ، سيبدأ الإنتاج".وأشار إلى أن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2025، وقال متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "إن تشغيل منصة الإطلاق "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية أمر صعب لأنه مشروع طويل الأمد".وفي وقت سابق، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، يوم السبت الماضي: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرضبوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، أن روسيا تطور نظامها الخاص للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية المماثل لنظام الاتصالات الأمريكي "ستارلينك".
وقال باكانوف خلال مقابلة: "سنطلق قريبا محطتنا الخاصة".
وشدد أنه من الضروري جدا أن تصنع روسيا جهاز اتصالات الأقمار الصناعية الخاص بها.
وفي السياق ذاته، أوضح باكانوف أن أول وحدة من المحطة المدارية الروسية المستقبلية سيتم إطلاقها في عام 2028، وقال باكانوف خلال مقابلة متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "في إطار المشروع الوطني، نحن ملتزمون بإطلاق الوحدة الأولى في عام 2028. وسنقوم الآن بتحديد الميل المداري، ومن حيث المبدأ، سيبدأ الإنتاج".
وأشار إلى أن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2025، وقال متحدثا عن الخطط التي يجب على قطاع صناعة الصواريخ والفضاء تنفيذها بحلول نهاية عام 2025: "إن تشغيل منصة الإطلاق "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية أمر صعب لأنه مشروع طويل الأمد".
وأضاف باكانوف: "نحن بحاجة إلى جمع كل هذا على رأس أولوياتنا، وخلق الظروف الاجتماعية المناسبة حتى يصبح المواطنون أكثر سعادة بالمجيء إلى تسيولكوفسكي، سواء للعيش والعمل، أو للسياحة، لرؤية إطلاقاتنا".
وفي وقت سابق، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري باكانوف، رسميا المركز الوطني الفضائي الجديد في موسكو.
وقال بوتين خلال افتتاح عدد من المنشآت في موسكو، يوم السبت الماضي: "لا شك أن مساهمة موسكو في تطوير قطاع الفضاء تمس بشكل مباشر بلادنا كلها، لأن هذا الحدث يمثل مرحلة جديدة في تطوير الصناعة الفضائية، ويُرسخ مكانة روسيا كأحد المراكز والقادة في هذا المجال الحيوي".