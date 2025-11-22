https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة قد تكون من أفضل الطرق لتحسين جودة النوم على المدى الطويل، متفوقةً على أنشطة رياضية شائعة مثل المشي
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg
وبحسب الدراسة التي أعدّها باحثون من جامعة هاربين الرياضية في الصين، وشملت تحليل 30 تجربة سريرية عشوائية لأكثر من 2500 مشارك من مختلف الفئات العمرية حول العالم، تبيّن أن ممارسة اليوغا بشكل منتظم لمدة تقل عن 30 دقيقة، مرتين أسبوعياً، ارتبطت بشكل أوضح بتحسن جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم.علاج الأرق باليوغاوأظهرت النتائج أن اليوغا جاءت في المرتبة الأولى كأفضل تدخل رياضي لتحسين النوم، تليها رياضة المشي، ثم تمارين المقاومة، بينما جاءت التمارين الهوائية وتمارين مثل التاي تشي والـ"تشي كونغ" في مراتب لاحقة، كما لاحظ الباحثون أن التحسن يمكن أن يبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع فقط.وتتعارض هذه النتائج جزئياً مع دراسة تحليلية نُشرت عام 2023، وكانت قد خلصت إلى أن التمارين الهوائية أو التمارين متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعياً هي الأكثر فعالية لتحسين النوم، غير أن إحدى الدراسات المدرجة في تلك المراجعة أشارت إلى أن لليوغا تأثيراً أكبر على مؤشرات النوم مقارنة بغيرها من التمارين، ما يعكس التفاوت في طبيعة وأساليب اليوغا نفسها، وصعوبة تصنيفها كتمرين هوائي أو لا هوائي بسبب اختلاف مدارسها ومستويات شدتها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ومع أن الأدلة العلمية المتراكمة تؤكد أن ممارسة الرياضة بشكل عام مفيدة للنوم، إلا أن الباحثين يحذرون من أن الدراسات التي تقارن بين أنواع التمارين وتأثيراتها الطويلة الأمد لا تزال محدودة.وقال فريق جامعة هاربين إن نتائجهم يجب تفسيرها بحذر، نظراً لقلة الدراسات المتخصصة في اضطرابات النوم والتباين الكبير بين المشاركين وطبيعة اضطراباتهم.دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
علوم
