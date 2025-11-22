دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة قد تكون من أفضل الطرق لتحسين جودة النوم على المدى الطويل، متفوقةً على أنشطة رياضية شائعة مثل المشي... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T13:53+0000
2025-11-22T13:53+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg
وبحسب الدراسة التي أعدّها باحثون من جامعة هاربين الرياضية في الصين، وشملت تحليل 30 تجربة سريرية عشوائية لأكثر من 2500 مشارك من مختلف الفئات العمرية حول العالم، تبيّن أن ممارسة اليوغا بشكل منتظم لمدة تقل عن 30 دقيقة، مرتين أسبوعياً، ارتبطت بشكل أوضح بتحسن جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم.علاج الأرق باليوغاوأظهرت النتائج أن اليوغا جاءت في المرتبة الأولى كأفضل تدخل رياضي لتحسين النوم، تليها رياضة المشي، ثم تمارين المقاومة، بينما جاءت التمارين الهوائية وتمارين مثل التاي تشي والـ"تشي كونغ" في مراتب لاحقة، كما لاحظ الباحثون أن التحسن يمكن أن يبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع فقط.وتتعارض هذه النتائج جزئياً مع دراسة تحليلية نُشرت عام 2023، وكانت قد خلصت إلى أن التمارين الهوائية أو التمارين متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعياً هي الأكثر فعالية لتحسين النوم، غير أن إحدى الدراسات المدرجة في تلك المراجعة أشارت إلى أن لليوغا تأثيراً أكبر على مؤشرات النوم مقارنة بغيرها من التمارين، ما يعكس التفاوت في طبيعة وأساليب اليوغا نفسها، وصعوبة تصنيفها كتمرين هوائي أو لا هوائي بسبب اختلاف مدارسها ومستويات شدتها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ومع أن الأدلة العلمية المتراكمة تؤكد أن ممارسة الرياضة بشكل عام مفيدة للنوم، إلا أن الباحثين يحذرون من أن الدراسات التي تقارن بين أنواع التمارين وتأثيراتها الطويلة الأمد لا تزال محدودة.وقال فريق جامعة هاربين إن نتائجهم يجب تفسيرها بحذر، نظراً لقلة الدراسات المتخصصة في اضطرابات النوم والتباين الكبير بين المشاركين وطبيعة اضطراباتهم.دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
https://sarabic.ae/20251121/لأول-مرة-زراعة-قرنية-مطبوعة-بتقنية-ثلاثية-الأبعاد-1107362254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4bc74b9f52f0e571393eb4ea38a3be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم

13:53 GMT 22.11.2025
© Photo / /unsplash/Chelsea Gatesيوغا
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / /unsplash/Chelsea Gates
تابعنا عبر
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة قد تكون من أفضل الطرق لتحسين جودة النوم على المدى الطويل، متفوقةً على أنشطة رياضية شائعة مثل المشي والتمارين الهوائية وتمارين المقاومة.
وبحسب الدراسة التي أعدّها باحثون من جامعة هاربين الرياضية في الصين، وشملت تحليل 30 تجربة سريرية عشوائية لأكثر من 2500 مشارك من مختلف الفئات العمرية حول العالم، تبيّن أن ممارسة اليوغا بشكل منتظم لمدة تقل عن 30 دقيقة، مرتين أسبوعياً، ارتبطت بشكل أوضح بتحسن جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم.

علاج الأرق باليوغا

وأظهرت النتائج أن اليوغا جاءت في المرتبة الأولى كأفضل تدخل رياضي لتحسين النوم، تليها رياضة المشي، ثم تمارين المقاومة، بينما جاءت التمارين الهوائية وتمارين مثل التاي تشي والـ"تشي كونغ" في مراتب لاحقة، كما لاحظ الباحثون أن التحسن يمكن أن يبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع فقط.
وتتعارض هذه النتائج جزئياً مع دراسة تحليلية نُشرت عام 2023، وكانت قد خلصت إلى أن التمارين الهوائية أو التمارين متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعياً هي الأكثر فعالية لتحسين النوم، غير أن إحدى الدراسات المدرجة في تلك المراجعة أشارت إلى أن لليوغا تأثيراً أكبر على مؤشرات النوم مقارنة بغيرها من التمارين، ما يعكس التفاوت في طبيعة وأساليب اليوغا نفسها، وصعوبة تصنيفها كتمرين هوائي أو لا هوائي بسبب اختلاف مدارسها ومستويات شدتها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
فحص قرنية العين لدى طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
مجتمع
لأول مرة.. زراعة قرنية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد
أمس, 10:25 GMT

ورغم أن الدراسة الحالية لم تحدد بدقة سبب تفوق اليوغا، إلا أنها تشير إلى عدة تفسيرات محتملة، من بينها قدرتها على رفع معدل نبض القلب وتنشيط العضلات وتنظيم التنفس، وهو ما يساعد في تفعيل الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء، كما تشير دراسات أخرى إلى أن اليوغا قد تنظم أنماط موجات الدماغ، مما يعزز النوم العميق.

ومع أن الأدلة العلمية المتراكمة تؤكد أن ممارسة الرياضة بشكل عام مفيدة للنوم، إلا أن الباحثين يحذرون من أن الدراسات التي تقارن بين أنواع التمارين وتأثيراتها الطويلة الأمد لا تزال محدودة.
وقال فريق جامعة هاربين إن نتائجهم يجب تفسيرها بحذر، نظراً لقلة الدراسات المتخصصة في اضطرابات النوم والتباين الكبير بين المشاركين وطبيعة اضطراباتهم.
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала