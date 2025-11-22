https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة تحليلية جديدة أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة قد تكون من أفضل الطرق لتحسين جودة النوم على المدى الطويل، متفوقةً على أنشطة رياضية شائعة مثل المشي... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T13:53+0000

2025-11-22T13:53+0000

2025-11-22T13:53+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg

وبحسب الدراسة التي أعدّها باحثون من جامعة هاربين الرياضية في الصين، وشملت تحليل 30 تجربة سريرية عشوائية لأكثر من 2500 مشارك من مختلف الفئات العمرية حول العالم، تبيّن أن ممارسة اليوغا بشكل منتظم لمدة تقل عن 30 دقيقة، مرتين أسبوعياً، ارتبطت بشكل أوضح بتحسن جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم.علاج الأرق باليوغاوأظهرت النتائج أن اليوغا جاءت في المرتبة الأولى كأفضل تدخل رياضي لتحسين النوم، تليها رياضة المشي، ثم تمارين المقاومة، بينما جاءت التمارين الهوائية وتمارين مثل التاي تشي والـ"تشي كونغ" في مراتب لاحقة، كما لاحظ الباحثون أن التحسن يمكن أن يبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع فقط.وتتعارض هذه النتائج جزئياً مع دراسة تحليلية نُشرت عام 2023، وكانت قد خلصت إلى أن التمارين الهوائية أو التمارين متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعياً هي الأكثر فعالية لتحسين النوم، غير أن إحدى الدراسات المدرجة في تلك المراجعة أشارت إلى أن لليوغا تأثيراً أكبر على مؤشرات النوم مقارنة بغيرها من التمارين، ما يعكس التفاوت في طبيعة وأساليب اليوغا نفسها، وصعوبة تصنيفها كتمرين هوائي أو لا هوائي بسبب اختلاف مدارسها ومستويات شدتها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ومع أن الأدلة العلمية المتراكمة تؤكد أن ممارسة الرياضة بشكل عام مفيدة للنوم، إلا أن الباحثين يحذرون من أن الدراسات التي تقارن بين أنواع التمارين وتأثيراتها الطويلة الأمد لا تزال محدودة.وقال فريق جامعة هاربين إن نتائجهم يجب تفسيرها بحذر، نظراً لقلة الدراسات المتخصصة في اضطرابات النوم والتباين الكبير بين المشاركين وطبيعة اضطراباتهم.دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب

https://sarabic.ae/20251121/لأول-مرة-زراعة-قرنية-مطبوعة-بتقنية-ثلاثية-الأبعاد-1107362254.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم