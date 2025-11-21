عربي
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
لأول مرة.. زراعة قرنية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد
لأول مرة.. زراعة قرنية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد
سبوتنيك عربي
استعادت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما جزءا من بصرها بعد خضوعها لعملية هي الأولى من نوعها لزراعة قرنية بيولوجية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، في جراحة رائدة... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وجرى تصنيع القرنية باستخدام خلايا بشرية وزراعتها لمريضة كانت تعاني من عمى في إحدى عينيها، في خطوة تعد إنجازًا لافتًا في مجال الطب التجديدي، وتفتح باب الأمل أمام معالجة النقص العالمي الحاد في قرنيات المتبرعين.وتقول شركة "بريسايز بيو" المطوِّرة للغرسة، إن التقنية قادرة على إنتاج مئات القرنيات من عينة بشرية واحدة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ويتم إنتاج القرنية المطبوعة من مزيج من المواد البيولوجية والخلايا البشرية لمحاكاة بنية ووظيفة القرنية الطبيعية، مع اعتماد تقنيات مراقبة جودة متقدمة تُحسّن الدقة أثناء الجراحة، وتمتاز الغرسة بخلوها من الملوثات وارتفاع كثافة خلاياها مقارنة بالقرنيات المتبرع بها، ما يعزز فرص التعافي ويحسن وضوح الرؤية تدريجيًا.ويقدّر عدد الأشخاص المنتظرين لزراعة قرنية حول العالم بأكثر من 13 مليون شخص، وسط نقص شديد في الأنسجة المتوافرة للتبرع، وتقدّم التقنية الجديدة حلًا قابلًا للتوسع، إذ تتيح تصنيع غرسات متعددة بمواصفات دقيقة وجودة ثابتة.
لأول مرة.. زراعة قرنية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد

10:25 GMT 21.11.2025
© Photo / unsplash/Brands&Peopleفحص قرنية العين لدى طبيب
فحص قرنية العين لدى طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Photo / unsplash/Brands&People
تابعنا عبر
استعادت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما جزءا من بصرها بعد خضوعها لعملية هي الأولى من نوعها لزراعة قرنية بيولوجية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، في جراحة رائدة أُجريت في مجمع "رامبام" الطبي بمدينة حيفا في إسرائيل.
وجرى تصنيع القرنية باستخدام خلايا بشرية وزراعتها لمريضة كانت تعاني من عمى في إحدى عينيها، في خطوة تعد إنجازًا لافتًا في مجال الطب التجديدي، وتفتح باب الأمل أمام معالجة النقص العالمي الحاد في قرنيات المتبرعين.
وتقول شركة "بريسايز بيو" المطوِّرة للغرسة، إن التقنية قادرة على إنتاج مئات القرنيات من عينة بشرية واحدة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2019
مجتمع
لأول مرة... أطباء روس يزرعون لطفل رئتين وكبد
22 أبريل 2019, 14:48 GMT
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة آري بات، إن العملية تمثّل "لحظة أمل حقيقية لملايين المرضى"، مشيرًا إلى أنها أول مرة تُزرع فيها قرنية مُصنعة بالكامل داخل المختبر من خلايا بشرية، وعدّها "إنجازًا علميًا وتاريخيًا في آن واحد".
زراعة الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
زراعة رئة خنزير في جسد إنسان لأول مرة في تاريخ الطب
26 أغسطس, 13:01 GMT
ويتم إنتاج القرنية المطبوعة من مزيج من المواد البيولوجية والخلايا البشرية لمحاكاة بنية ووظيفة القرنية الطبيعية، مع اعتماد تقنيات مراقبة جودة متقدمة تُحسّن الدقة أثناء الجراحة، وتمتاز الغرسة بخلوها من الملوثات وارتفاع كثافة خلاياها مقارنة بالقرنيات المتبرع بها، ما يعزز فرص التعافي ويحسن وضوح الرؤية تدريجيًا.
ويقدّر عدد الأشخاص المنتظرين لزراعة قرنية حول العالم بأكثر من 13 مليون شخص، وسط نقص شديد في الأنسجة المتوافرة للتبرع، وتقدّم التقنية الجديدة حلًا قابلًا للتوسع، إذ تتيح تصنيع غرسات متعددة بمواصفات دقيقة وجودة ثابتة.
