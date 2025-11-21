https://sarabic.ae/20251121/لأول-مرة-زراعة-قرنية-مطبوعة-بتقنية-ثلاثية-الأبعاد-1107362254.html
لأول مرة.. زراعة قرنية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد
استعادت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما جزءا من بصرها بعد خضوعها لعملية هي الأولى من نوعها لزراعة قرنية بيولوجية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، في جراحة رائدة أُجريت في مجمع "رامبام" الطبي بمدينة حيفا في إسرائيل.
وجرى تصنيع القرنية باستخدام خلايا بشرية وزراعتها لمريضة كانت تعاني من عمى في إحدى عينيها، في خطوة تعد إنجازًا لافتًا في مجال الطب التجديدي، وتفتح باب الأمل أمام معالجة النقص العالمي الحاد في قرنيات المتبرعين.
وتقول شركة "بريسايز بيو" المطوِّرة للغرسة، إن التقنية قادرة على إنتاج مئات القرنيات من عينة بشرية واحدة، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة آري بات، إن العملية تمثّل "لحظة أمل حقيقية لملايين المرضى"، مشيرًا إلى أنها أول مرة تُزرع فيها قرنية مُصنعة بالكامل داخل المختبر من خلايا بشرية، وعدّها "إنجازًا علميًا وتاريخيًا في آن واحد".
ويتم إنتاج القرنية المطبوعة من مزيج من المواد البيولوجية والخلايا البشرية لمحاكاة بنية ووظيفة القرنية الطبيعية، مع اعتماد تقنيات مراقبة جودة متقدمة تُحسّن الدقة أثناء الجراحة، وتمتاز الغرسة بخلوها من الملوثات وارتفاع كثافة خلاياها مقارنة بالقرنيات المتبرع بها، ما يعزز فرص التعافي ويحسن وضوح الرؤية تدريجيًا.
ويقدّر عدد الأشخاص المنتظرين لزراعة قرنية حول العالم بأكثر من 13 مليون شخص، وسط نقص شديد في الأنسجة المتوافرة للتبرع، وتقدّم التقنية الجديدة حلًا قابلًا للتوسع، إذ تتيح تصنيع غرسات متعددة بمواصفات دقيقة وجودة ثابتة.