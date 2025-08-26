https://sarabic.ae/20250826/زراعة-رئة-خنزير-في-جسد-إنسان-لأول-مرة-في-تاريخ-الطب-1104148492.html

زراعة رئة خنزير في جسد إنسان لأول مرة في تاريخ الطب

زراعة رئة خنزير في جسد إنسان لأول مرة في تاريخ الطب

نجح فريق علمي في زراعة رئة خنزير معدلة وراثيًا في مريض إنسان متوفى دماغيا، حيث استمرت الرئة في العمل لمدة تسعة أيام، في إنجاز يُعد خطوة كبيرة في مجال زراعة... 26.08.2025

أُجريت التجربة في المستشفى التابع لجامعة قوانغتشو الطبية في الصين، وأظهر المريض علامات متزايدة لرفض العضو قبل أن يقرر العلماء إنهاء التجربة، مما سمح للمريض بالوفاة الكاملة، بحسب موقع "ساينس أليرت".قاد الجراح جيانكسينغ هي من جامعة قوانغتشو الطبية فريقًا لإجراء العملية، ولم يكن الهدف تحقيق زراعة ناجحة من المحاولة الأولى، بل مراقبة استجابة جهاز المناعة لدى المريض للعضو المزروع.المريض كان رجلاً يبلغ من العمر 39 عامًا، أُعلن عن وفاته دماغيًا بعد نزيف دماغي، ووافقت عائلته كتابيًا على إجراء التجربة زراعة رئة خنزير من سلالة "باما المصغرة"، معدل وراثيًا بستة تعديلات جينية باستخدام تقنية كريسبر لتقليل الاستجابات المناعية والالتهابية لدى المريض.تمت زراعة الرئة اليسرى للخنزير في تجويف صدر المريض وتوصيلها بالمسالك الهوائية والشرايين والأوردة. في البداية، لم تظهر أي علامات فورية للرفض الحاد في الساعات الأولى بعد العملية. لكن بعد 24 ساعة، لوحظ تورم شديد ربما نتيجة استعادة تدفق الدم إلى منطقة الزرع.تسبب الرفض المناعي بأضرار إضافية في الأيام الثالث والسادس، مما أدى إلى خلل وظيفي أولي في العضو المزروع، وهو إصابة رئوية حادة تحدث خلال 72 ساعة من الزرع وتُعد السبب الرئيسي لوفاة مرضى زراعة الرئة. بحلول اليوم التاسع، بدأت الرئة تتعافى جزئيًا، لكن التجربة أُنهيت.أظهرت التجربة إمكانية زراعة رئة خنزير في إنسان دون حدوث رفض حاد فوري، وهي خطوة أولى مهمة. وأكد الباحثون في دراستهم أن "ظهور الوذمة (التورم) الرئوية المبكرة يبرز أهمية منع الخلل الوظيفي الأولي في العضو المزروع في زراعات الرئة المستقبلية".وأشاروا إلى ضرورة تحسين أنظمة كبت المناعة، وتهيئة التعديلات الجينية، وتعزيز استراتيجيات حفظ الرئة، وتقييم وظائف العضو على المدى الطويل.توفر هذه الدراسة رؤى حاسمة حول العوائق المناعية والفسيولوجية والجينية التي يجب التغلب عليها، وتمهد الطريق لمزيد من الابتكارات في هذا المجال. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُزرع فيها رئة خنزير في إنسان، مما يمثل تقدمًا كبيرًا، ويطرح تحديات جديدة يجب على العلماء حلها لتطوير هذه التقنية الطبية الناشئة.ويواجه المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء نقصا كبيرا في الأعضاء البشرية المتاحة. ولمعالجة هذه المشكلة، يستكشف الأطباء إمكانيات زراعة الأعضاء من حيوانات معدلة وراثيًا، خاصة الخنازير.هذه الأعضاء ليست حلاً دائمًا، بل تُستخدم كـ"جسر مؤقت" حتى يتوفر عضو بشري. وقد أظهرت التجارب السريرية باستخدام كلى وكبد الخنازير نتائج واعدة، لكن هناك حاجة لمزيد من التطوير.تُعد الرئة تحديا معقدا في زراعة الأعضاء بسبب تعرضها المباشر للهواء الخارجي، مما يتطلب منها أن تكون خط دفاع أولي ضد مسببات الأمراض والجزيئات المحمولة بالهواء.

