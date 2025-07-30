في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
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59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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https://sarabic.ae/20250730/في-سابقة-طبية-عالمية-اكتشاف-فصيلة-دم-جديدة-غير-مسجلة-من-قبل-1103197876.html
في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل
في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل
سبوتنيك عربي
أعلن باحثون، في سابقة طبية عالمية، عن اكتشاف فصيلة دم جديدة لم تسجل من قبل، لدى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما من منطقة كولار في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T14:51+0000
2025-07-30T14:51+0000
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وجاء هذا الاكتشاف خلال استعداد المريضة لإجراء عملية جراحية في القلب، حين تبين أن دمها غير متوافق مع أي من وحدات الدم المتوفرة، وفقا لـ"تايمز أوف إنديا". ولاحظ الأطباء، أثناء الفحوصات الروتينية قبل الجراحة، أن دم المريضة لا يتطابق مع أي فصيلة دم معروفة، مما دفع الفريق الطبي إلى تحويل حالتها إلى مختبر المراجع المتقدم لعلم المناعة الدموية في مركز تبرع الدم لإجراء تحاليل معمقة. جمعنا عينات من 20 فردا من أقربائها للبحث عن تطابق مح TMل، لكن لم يعثر على أي تطابق". وأجريت العملية الجراحية بنجاح دون الحاجة إلى نقل دم، بفضل التعاون الوثيق بين الفريق الطبي وعائلة المريضة.وأرسلت عينات دم المريضة وأفراد عائلتها، في خطوة لاحقة، إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم في بريستول، المملكة المتحدة، حيث أجريت فحوصات جزيئية دقيقة على مدار عشرة أشهر.وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف مستضد دم جديد لم يعرف سابقا، تم تصنيفه ضمن نظام فصائل الدم "كرومر" (Cromer)، وأُطلق عليه رسميا اسم "CRIB". يعد هذا الاكتشاف إنجازا بارزا في مجال علم المناعة الدموية، قد يسهم في تحسين فهمنا لفصائل الدم وتطوير تقنيات نقل الدم في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250728/دراسة-تحدد-العمر-الذي-يبدأ-فيه-جسد-الإنسان-بالتدهور--1103137669.html
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منوعات, أخبار الهند اليوم, بريطانيا
منوعات, أخبار الهند اليوم, بريطانيا

في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل

14:51 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Elaine Thompsonباحثون يعملون على إعادة برمجة الخلايا المناعية للمرضى وراثيًا لإنشاء "أدوية حية" قادرة على البحث عن السرطان وتدميره بشكل أفضل
باحثون يعملون على إعادة برمجة الخلايا المناعية للمرضى وراثيًا لإنشاء أدوية حية قادرة على البحث عن السرطان وتدميره بشكل أفضل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
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أعلن باحثون، في سابقة طبية عالمية، عن اكتشاف فصيلة دم جديدة لم تسجل من قبل، لدى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما من منطقة كولار في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند.
وجاء هذا الاكتشاف خلال استعداد المريضة لإجراء عملية جراحية في القلب، حين تبين أن دمها غير متوافق مع أي من وحدات الدم المتوفرة، وفقا لـ"تايمز أوف إنديا".
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
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دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور
28 يوليو, 18:56 GMT
ولاحظ الأطباء، أثناء الفحوصات الروتينية قبل الجراحة، أن دم المريضة لا يتطابق مع أي فصيلة دم معروفة، مما دفع الفريق الطبي إلى تحويل حالتها إلى مختبر المراجع المتقدم لعلم المناعة الدموية في مركز تبرع الدم لإجراء تحاليل معمقة.
من جانبه، قال الدكتور أنكيت ماثور، من المركز: "باستخدام تقنيات مصلية متطورة، اكتشفنا أن دم المريضة كان يتفاعل مع جميع عينات الاختبار، مما يشير إلى وجود فصيلة دم نادرة أو غير معروفة.
جمعنا عينات من 20 فردا من أقربائها للبحث عن تطابق مح TMل، لكن لم يعثر على أي تطابق". وأجريت العملية الجراحية بنجاح دون الحاجة إلى نقل دم، بفضل التعاون الوثيق بين الفريق الطبي وعائلة المريضة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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دراسة توضح علاقة النوم المفرط بارتفاع خطر الوفاة
26 يوليو, 18:18 GMT
وأرسلت عينات دم المريضة وأفراد عائلتها، في خطوة لاحقة، إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم في بريستول، المملكة المتحدة، حيث أجريت فحوصات جزيئية دقيقة على مدار عشرة أشهر.
وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف مستضد دم جديد لم يعرف سابقا، تم تصنيفه ضمن نظام فصائل الدم "كرومر" (Cromer)، وأُطلق عليه رسميا اسم "CRIB".
يعد هذا الاكتشاف إنجازا بارزا في مجال علم المناعة الدموية، قد يسهم في تحسين فهمنا لفصائل الدم وتطوير تقنيات نقل الدم في المستقبل.
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