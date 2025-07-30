https://sarabic.ae/20250730/في-سابقة-طبية-عالمية-اكتشاف-فصيلة-دم-جديدة-غير-مسجلة-من-قبل-1103197876.html

في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل

في سابقة طبية عالمية... اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل

سبوتنيك عربي

أعلن باحثون، في سابقة طبية عالمية، عن اكتشاف فصيلة دم جديدة لم تسجل من قبل، لدى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما من منطقة كولار في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T14:51+0000

2025-07-30T14:51+0000

2025-07-30T14:51+0000

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وجاء هذا الاكتشاف خلال استعداد المريضة لإجراء عملية جراحية في القلب، حين تبين أن دمها غير متوافق مع أي من وحدات الدم المتوفرة، وفقا لـ"تايمز أوف إنديا". ولاحظ الأطباء، أثناء الفحوصات الروتينية قبل الجراحة، أن دم المريضة لا يتطابق مع أي فصيلة دم معروفة، مما دفع الفريق الطبي إلى تحويل حالتها إلى مختبر المراجع المتقدم لعلم المناعة الدموية في مركز تبرع الدم لإجراء تحاليل معمقة. جمعنا عينات من 20 فردا من أقربائها للبحث عن تطابق مح TMل، لكن لم يعثر على أي تطابق". وأجريت العملية الجراحية بنجاح دون الحاجة إلى نقل دم، بفضل التعاون الوثيق بين الفريق الطبي وعائلة المريضة.وأرسلت عينات دم المريضة وأفراد عائلتها، في خطوة لاحقة، إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم في بريستول، المملكة المتحدة، حيث أجريت فحوصات جزيئية دقيقة على مدار عشرة أشهر.وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف مستضد دم جديد لم يعرف سابقا، تم تصنيفه ضمن نظام فصائل الدم "كرومر" (Cromer)، وأُطلق عليه رسميا اسم "CRIB". يعد هذا الاكتشاف إنجازا بارزا في مجال علم المناعة الدموية، قد يسهم في تحسين فهمنا لفصائل الدم وتطوير تقنيات نقل الدم في المستقبل.

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