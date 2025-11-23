https://sarabic.ae/20251123/دراسة-حفنة-من-مادة-موجود-في-كل-بيت-عربي-تقضي-على-الكوليسترول--1107418793.html
دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
سبوتنيك عربي
أظهرت تجربة سريرية جديدة أن حبة البركة، المستخدمة منذ قرون في الطهي والطب التقليدي، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول المفيد... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T12:09+0000
2025-11-23T12:09+0000
2025-11-23T12:09+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107418193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b355d4d25f8ecc409365f12c618a91.jpg
وتعد حبة البركة، أو الكمون الأسود، نباتا مزهرا، موطنه غرب آسيا وأوروبا الشرقية، وتُستخدم بذوره منذ آلاف السنين في الطب الشعبي بأشكال متعددة مثل الزيت والمسحوق والمستخلصات. ومع أن الطب الحديث بدأ مؤخراً فقط في دراسة فوائده، إلا أن التجارب المخبرية على الخلايا والحيوانات أشارت إلى إمكانية امتلاكه خواصاً مضادة للأكسدة والالتهابات. خصائص علاجية مذهلةوفي التجربة السريرية الحديثة التي قادها باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، تناول 22 مشاركاً خمسة غرامات من مسحوق حبة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع. ويرى العلماء أن هذه النتائج، التي تعتمد على ملعقة صغيرة تقريباً من المسحوق يومياً، قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب وتقلل من مخاطر أمراضه في المستقبل. دراسات متضافرة تثبت فوائد "حبة البركة"وتنضم هذه النتائج إلى سلسلة من الدراسات الأولية التي تقترح فوائد محتملة لحَبّة البركة في خفض الوزن وتحسين مستويات الدهون، رغم أن بعض الدراسات السابقة أثارت جدلاً علمياً، مثل تجربة عام 2015 التي قارنت تأثير مكملات حَبّة البركة ببعض الأدوية الخافضة للدهون قبل أن تُصدر المجلة العلمية تحفظاً على الدراسة. وتشير أحدث التحليلات إلى أن حَبّة البركة قد تقلل من تكوّن الخلايا الدهنية عبر التأثير في الجينات المنظمة لعمليات الأيض، لكن الباحثين يؤكدون ضرورة إجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج وتوضيح آلياتها بشكل أدق. علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبيدراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
https://sarabic.ae/20251123/علماء-روس-ينجحون-برزاعة-200-نوع-من-الخضراوات-في-القطب-الجنوبي-1107412468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107418193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96283f62b87d181d547b4bc2d859f093.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول
أظهرت تجربة سريرية جديدة أن حبة البركة، المستخدمة منذ قرون في الطهي والطب التقليدي، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول المفيد في الدم. وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا النبات الشائع قد يمتلك خصائص مهمة لتعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
وتعد حبة البركة، أو الكمون الأسود، نباتا مزهرا، موطنه غرب آسيا وأوروبا الشرقية، وتُستخدم بذوره منذ آلاف السنين في الطب الشعبي بأشكال متعددة مثل الزيت والمسحوق والمستخلصات. ومع أن الطب الحديث بدأ مؤخراً فقط في دراسة فوائده، إلا أن التجارب المخبرية على الخلايا والحيوانات أشارت إلى إمكانية امتلاكه خواصاً مضادة للأكسدة والالتهابات.
وفي التجربة السريرية الحديثة التي قادها باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، تناول 22 مشاركاً خمسة غرامات من مسحوق حبة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع.
وأظهرت التحاليل انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الكوليسترول الضار وارتفاعاً في الكوليسترول الجيد، بينما لم تُسجّل أي تغييرات لدى مجموعة المقارنة.
ويرى العلماء أن هذه النتائج، التي تعتمد على ملعقة صغيرة تقريباً من المسحوق يومياً، قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب وتقلل من مخاطر أمراضه في المستقبل.
وقالت الباحثة المتخصصة أكيكو كوجيما يواسـا إن الدراسة تشير بقوة إلى إمكانية اعتبار حبة البركة غذاءً وظيفياً يسهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مؤكدة أن رؤية تأثيرات ملموسة على دهون الدم في تجربة بشرية كانت خطوة مشجعة.
دراسات متضافرة تثبت فوائد "حبة البركة"
وتنضم هذه النتائج إلى سلسلة من الدراسات الأولية التي تقترح فوائد محتملة لحَبّة البركة في خفض الوزن وتحسين مستويات الدهون، رغم أن بعض الدراسات السابقة أثارت جدلاً علمياً، مثل تجربة عام 2015 التي قارنت تأثير مكملات حَبّة البركة ببعض الأدوية الخافضة للدهون قبل أن تُصدر المجلة العلمية تحفظاً على الدراسة.
وتشير أحدث التحليلات إلى أن حَبّة البركة قد تقلل من تكوّن الخلايا الدهنية عبر التأثير في الجينات المنظمة لعمليات الأيض، لكن الباحثين يؤكدون ضرورة إجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج وتوضيح آلياتها بشكل أدق.