https://sarabic.ae/20251123/دراسة-حفنة-من-مادة-موجود-في-كل-بيت-عربي-تقضي-على-الكوليسترول--1107418793.html

دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول

دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترول

سبوتنيك عربي

أظهرت تجربة سريرية جديدة أن حبة البركة، المستخدمة منذ قرون في الطهي والطب التقليدي، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول المفيد... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T12:09+0000

2025-11-23T12:09+0000

2025-11-23T12:09+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107418193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b355d4d25f8ecc409365f12c618a91.jpg

وتعد حبة البركة، أو الكمون الأسود، نباتا مزهرا، موطنه غرب آسيا وأوروبا الشرقية، وتُستخدم بذوره منذ آلاف السنين في الطب الشعبي بأشكال متعددة مثل الزيت والمسحوق والمستخلصات. ومع أن الطب الحديث بدأ مؤخراً فقط في دراسة فوائده، إلا أن التجارب المخبرية على الخلايا والحيوانات أشارت إلى إمكانية امتلاكه خواصاً مضادة للأكسدة والالتهابات. خصائص علاجية مذهلةوفي التجربة السريرية الحديثة التي قادها باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، تناول 22 مشاركاً خمسة غرامات من مسحوق حبة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع. ويرى العلماء أن هذه النتائج، التي تعتمد على ملعقة صغيرة تقريباً من المسحوق يومياً، قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب وتقلل من مخاطر أمراضه في المستقبل. دراسات متضافرة تثبت فوائد "حبة البركة"وتنضم هذه النتائج إلى سلسلة من الدراسات الأولية التي تقترح فوائد محتملة لحَبّة البركة في خفض الوزن وتحسين مستويات الدهون، رغم أن بعض الدراسات السابقة أثارت جدلاً علمياً، مثل تجربة عام 2015 التي قارنت تأثير مكملات حَبّة البركة ببعض الأدوية الخافضة للدهون قبل أن تُصدر المجلة العلمية تحفظاً على الدراسة. وتشير أحدث التحليلات إلى أن حَبّة البركة قد تقلل من تكوّن الخلايا الدهنية عبر التأثير في الجينات المنظمة لعمليات الأيض، لكن الباحثين يؤكدون ضرورة إجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج وتوضيح آلياتها بشكل أدق. علماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبيدراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم

https://sarabic.ae/20251123/علماء-روس-ينجحون-برزاعة-200-نوع-من-الخضراوات-في-القطب-الجنوبي-1107412468.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم