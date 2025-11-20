عربي
https://sarabic.ae/20251120/علماء-روس-ينجحون-في-إنبات-الشعير-على-تربة-شبيهة-بسطح-المريخ-1107334311.html
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
سبوتنيك عربي
نجح باحثون في الجامعة الفيدرالية الجنوبية "SFedU" في زراعة الشعير على تربة اصطناعية تحاكي تربة المريخ، من خلال اتحاد ميكروبي مصمم خصيصا لهذا الغرض. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T16:25+0000
2025-11-20T16:25+0000
مجتمع
علوم
معهد أبحاث
روسيا
كوكب المريخ
محاصيل زراعية
تربة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107335620_0:9:2751:1556_1920x0_80_0_0_678175361dda0bcfe09bc13b87798f00.jpg
حقق فريق من المتخصصين من الجامعة أول نمو لبراعم الشعير في تربة تحاكي الخصائص الكيميائية والفيزيائية القاسية لسطح المريخ.وتفتقر تربة المريخ الحقيقية إلى المواد العضوية وتحتوي على أملاح معدنية سامة، ما يخلق بيئة قاسية غير ملائمة للحياة النباتية.الدبال مادة عضوية معقدة ضرورية لتغذية النبات، تنتج من خلال النشاط الميكروبي الذي يحول الركائز المعقمة إلى تربة غنية بالمغذيات، يضم هذا التجمع الميكروبي البكتيريا الزرقاء التي تجري عملية التمثيل الضوئي وتثبت ثاني أكسيد الكربون الجوي، والفطريات الشعاعية والعصيات المسؤولة عن إنتاج الكتلة الحيوية، وكائنات دقيقة أخرى تعزز قدرة التربة الناشئة على الصمود في وجه الضغوط البيئية.وأوضحت إيفغينيا برازدنوفا، رئيسة مختبر علم الوراثة الجزيئي، أن هذا النهج المجتمعي الميكروبي، المعروف باسم المعالجة الحيوية، يستخدم بالفعل لإعادة تأهيل التربة المتضررة من الحرائق أو التلوث على الأرض.تم اختبار هذا الاتحاد الميكروبي أيضا في الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "بيون-إم 2"، التي عادت بسلام إلى الأرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بعد مهمة ناجحة، وسيحلل الباحثون كيفية تأثير الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني على البكتيريا والخميرة، ويُقيمون قدرتهما على الحفاظ على خصوبة التربة بعد الانتقال بين الكواكب.على الرغم من وجود الزراعة المائية وغيرها من طرق الزراعة الخالية من التربة، إلا أن إنتاج المحاصيل في تربة خارج كوكب الأرض، يمثل تحديا معقدا، لا سيما خارج بيئات المختبرات أو الدفيئات الزراعية المُتحكم فيها بعناية، ويعد الشعير المختار للزراعة مناسبا تماما لهذه البيئات، إذ يتحمل التربة المالحة ودرجات الحرارة المنخفضة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية، وقد يسهم هذا البحث أيضا في جهود استعادة الأراضي شديدة التدهور أو التلوث على الأرض.علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل
https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-ينجحون-بإنتاج-شعير-مطور-يحتوي-على-خصائص-قيمة-1102319450.html
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-يبتكرون-تربة-سوداء-لمكافحة-التصحر-وتحقيق-الأمن-الغذائي-1106945113.html
علوم, معهد أبحاث, روسيا, كوكب المريخ, محاصيل زراعية, تربة
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ

16:25 GMT 20.11.2025
© Getty Images / ligoraالشعير
تابعنا عبر
نجح باحثون في الجامعة الفيدرالية الجنوبية "SFedU" في زراعة الشعير على تربة اصطناعية تحاكي تربة المريخ، من خلال اتحاد ميكروبي مصمم خصيصا لهذا الغرض.
حقق فريق من المتخصصين من الجامعة أول نمو لبراعم الشعير في تربة تحاكي الخصائص الكيميائية والفيزيائية القاسية لسطح المريخ.
وتفتقر تربة المريخ الحقيقية إلى المواد العضوية وتحتوي على أملاح معدنية سامة، ما يخلق بيئة قاسية غير ملائمة للحياة النباتية.

للتغلب على هذه التحديات، قام العلماء بإثراء التربة بمزيج مختار بعناية من عشر سلالات ميكروبية، بما في ذلك البكتيريا والخميرة، تدعم بقاء بعضها بعضا وتبدأ مجتمعة بتكوين دبال خصب.

حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة
3 يوليو, 13:52 GMT
الدبال مادة عضوية معقدة ضرورية لتغذية النبات، تنتج من خلال النشاط الميكروبي الذي يحول الركائز المعقمة إلى تربة غنية بالمغذيات، يضم هذا التجمع الميكروبي البكتيريا الزرقاء التي تجري عملية التمثيل الضوئي وتثبت ثاني أكسيد الكربون الجوي، والفطريات الشعاعية والعصيات المسؤولة عن إنتاج الكتلة الحيوية، وكائنات دقيقة أخرى تعزز قدرة التربة الناشئة على الصمود في وجه الضغوط البيئية.
وأوضحت إيفغينيا برازدنوفا، رئيسة مختبر علم الوراثة الجزيئي، أن هذا النهج المجتمعي الميكروبي، المعروف باسم المعالجة الحيوية، يستخدم بالفعل لإعادة تأهيل التربة المتضررة من الحرائق أو التلوث على الأرض.
وقام الفريق بتكييف هذه الاستراتيجية مع تربة المريخ الاصطناعية المُستخرجة من الصحراء، محاكيا ظروفا تشبه ظروف المريخ، بما في ذلك تركيز الملح وانخفاض الحموضة.
علماء روس يبتكرون تربة سوداء لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
10 نوفمبر, 17:09 GMT
تم اختبار هذا الاتحاد الميكروبي أيضا في الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "بيون-إم 2"، التي عادت بسلام إلى الأرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بعد مهمة ناجحة، وسيحلل الباحثون كيفية تأثير الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني على البكتيريا والخميرة، ويُقيمون قدرتهما على الحفاظ على خصوبة التربة بعد الانتقال بين الكواكب.
على الرغم من وجود الزراعة المائية وغيرها من طرق الزراعة الخالية من التربة، إلا أن إنتاج المحاصيل في تربة خارج كوكب الأرض، يمثل تحديا معقدا، لا سيما خارج بيئات المختبرات أو الدفيئات الزراعية المُتحكم فيها بعناية، ويعد الشعير المختار للزراعة مناسبا تماما لهذه البيئات، إذ يتحمل التربة المالحة ودرجات الحرارة المنخفضة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية، وقد يسهم هذا البحث أيضا في جهود استعادة الأراضي شديدة التدهور أو التلوث على الأرض.
علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل
