علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-يبتكرون-تربة-سوداء-لمكافحة-التصحر-وتحقيق-الأمن-الغذائي-1106945113.html
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
بدء علماء روس تجربة فريدة تهدف لإخصاب الرمل الصحراوي وإنشاء طبقة خصبة من التربة السوداء الاصطناعية عليه، مشيرين إلى أن هذا المشروع التجريبي نقلة نوعية في... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T17:09+0000
2025-11-10T17:22+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106946616_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4c71375c804210cdcfbc374eec04bdd1.jpg
وأوضح علماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية الروسية (جامعة روستوف أون دون) أن المشروع يهدف إلى معالجة إحدى أكثر المشكلات إلحاحا، والتي تواجه القطاع الزراعي الحديث، ألا وهي تدهور التربة واستنزافها. ولا يقتصر جوهره على تحسين التربة فحسب، بل يكمن في إنشاء نظير متكامل للتربة السوداء الطبيعية، حتى في أفقر أنواع التربة وأكثرها تضررا.وتابع البيان أنه "تم اختيار محجر في منطقة أوكتيابرسكي في مقاطعة روستوف كموقع للبحث، حيث أنشأ العلماء سلسلة من الحقول التجريبية لاختبار تركيبات مختلفة من مواد التحسين والأسمدة والنباتات الخضراء المختارة بعناية".وأشار العلماء إلى تحقيق نتائج إيجابية أولية، حيث تم تطوير تركيبتين للتربة السوداء الاصطناعية أظهرتا كفاءة عالية على التربة الرملية. على سبيل المثال، أظهرت زراعات تجريبية للذرة الرفيعة والأعشاب البقولية زيادة في الإنتاجية تصل إلى 100% في أراضي المحجر السابق. كما أن التربة الناتجة تمتلك خصائص تمنع التملح، وهو أمر حاسم لاستخدامها في المناطق الجافة.وأشار العلماء إلى أن نجاح هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لاستصلاح الأراضي المتضررة من النشاط الصناعي، واستعادة الأراضي الزراعية المتضررة من التعرية.وأكد العلماء أن سرعة استصلاح الأراضي تعتمد بشكل مباشر على حجم الموارد المستثمرة. وبالتالي، يمكن استكمال استصلاح مساحة تتراوح بين 10 و20 هكتارا في غضون 3-6 أشهر فقط مع توفر التمويل والدعم الفني المناسبين.علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثانيعلماء روس يطورون عبوات تغليف من نفايات معالجة الأسماك قابلة للتحلل ذاتيا
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106946616_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_874d4158294b4d257210d0cbae8a29d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس, علوم
روسيا, علماء روس, علوم

علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي

17:09 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 17:22 GMT 10.11.2025)
© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
علماء روس يبتكرون تربة سوداء لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
تابعنا عبر
بدء علماء روس تجربة فريدة تهدف لإخصاب الرمل الصحراوي وإنشاء طبقة خصبة من التربة السوداء الاصطناعية عليه، مشيرين إلى أن هذا المشروع التجريبي نقلة نوعية في معالجة المشكلات العالمية المتعلقة بتدهور التربة والأمن الغذائي.
وأوضح علماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية الروسية (جامعة روستوف أون دون) أن المشروع يهدف إلى معالجة إحدى أكثر المشكلات إلحاحا، والتي تواجه القطاع الزراعي الحديث، ألا وهي تدهور التربة واستنزافها. ولا يقتصر جوهره على تحسين التربة فحسب، بل يكمن في إنشاء نظير متكامل للتربة السوداء الطبيعية، حتى في أفقر أنواع التربة وأكثرها تضررا.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للجامعة أن العلماء يستخدمون لتحقيق ذلك محّسنات التربة (مواد خاصة من أصل صناعي أو أحفوري مصممة لتحسين التربة)، والأسمدة العضوية ونباتات السماد الأخضر (نباتات سريعة النمو تزيد من خصوبة التربة)، والتي تحفّز معًا عمليات تكوين التربة الطبيعية.

أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
13:17 GMT
وتابع البيان أنه "تم اختيار محجر في منطقة أوكتيابرسكي في مقاطعة روستوف كموقع للبحث، حيث أنشأ العلماء سلسلة من الحقول التجريبية لاختبار تركيبات مختلفة من مواد التحسين والأسمدة والنباتات الخضراء المختارة بعناية".

وقالت سفيتلانا سوشكوفا، رئيسة مختبر الأنظمة الزراعية البيئية الذكية في أكاديمية البيولوجيا والطب في الجامعة الفيدرالية الجنوبية: "المهمة الرئيسية ليست مجرد تخضير المنطقة بسرعة، بل بدء عمليات تشكيل التربة الطبيعية التي ستؤدي إلى تشكيل طبقة خصبة مستدامة وذاتية التنظيم، مشابهة للتربة السوداء الطبيعية، ويمكن توطين طريقتنا لإنشاء التربة السوداء الاصطناعية ليس فقط في روسيا، بل أيضا على سبيل المثال، في دول الخليج".

© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
علماء روس يبتكرون تربة سوداء لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
وأشار العلماء إلى تحقيق نتائج إيجابية أولية، حيث تم تطوير تركيبتين للتربة السوداء الاصطناعية أظهرتا كفاءة عالية على التربة الرملية. على سبيل المثال، أظهرت زراعات تجريبية للذرة الرفيعة والأعشاب البقولية زيادة في الإنتاجية تصل إلى 100% في أراضي المحجر السابق. كما أن التربة الناتجة تمتلك خصائص تمنع التملح، وهو أمر حاسم لاستخدامها في المناطق الجافة.

وقالت تاتيانا مينكينا، رئيسة قسم علم التربة وتقييم الموارد الأرضية في الجامعة: "نحن ننشئ مقطعا عرضيا للتربة السوداء يتيح إعادة إنتاج إمكانياتها الطبيعية، وأهمها الإنتاجية، وبالتالي أمن الغذاء".

© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
علماء روس يبتكرون تربة سوداء لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
© Photo / Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
وأشار العلماء إلى أن نجاح هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لاستصلاح الأراضي المتضررة من النشاط الصناعي، واستعادة الأراضي الزراعية المتضررة من التعرية.
وأكد العلماء أن سرعة استصلاح الأراضي تعتمد بشكل مباشر على حجم الموارد المستثمرة. وبالتالي، يمكن استكمال استصلاح مساحة تتراوح بين 10 و20 هكتارا في غضون 3-6 أشهر فقط مع توفر التمويل والدعم الفني المناسبين.
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
علماء روس يطورون عبوات تغليف من نفايات معالجة الأسماك قابلة للتحلل ذاتيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала