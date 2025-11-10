https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
وجاء في منشور الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم "العلم في سيبيريا": "هذا الدواء عبارة عن جزيء يستخرج من خلال دمج مشتق حمض فينيل بروبانويك مع التربينويدات، وهي مركبات عضوية موجودة في النباتات وإبر الصنوبر والزيوت العطرية".وأوضح العلماء أن المركبات الكيميائية التي طورها العلماء تستهدف تنشيط مستقبلات "PPAR"، وهي عائلة من المستقبلات النووية المسؤولة عن مجموعة متنوعة من العمليات، بما في ذلك تنظيم استقلاب الكربوهيدرات والدهون. يعمل تنشيط "PPAR-α"على تصحيح اضطرابات استقلاب الدهون، وتقليل مستويات الكوليسترول ووزن الجسم، بينما يحفز "PPAR-ɣ"انخفاضًا في مقاومة الأنسولين.وختم بالقول إن "هذا التطور يمكن أن يساعد عددا كبيرا من مرضى متلازمة التمثيل الغذائي والسكري، وفي حالة نجاحه، يمكن أن يصبح العقار المسجل الثالث من نوعه في العالم (بعد الهند والصين)، ما يمثل خطوة مهمة لتأكيد الريادة التكنولوجية لروسيا في مجال علاج أمراض الأيض".علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطانعلماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
طور علماء روس عقارا محليا فريدا لعلاج متلازمة الأيض (متلازمة التمثيل الغذائي) ومرض السكري من النوع الثاني المرتبط بها، مشيرين إلى أن الدواء يتميز بآلية عمل مزدوجة تستهدف جذري المشكلة في آن واحد.
وجاء في منشور الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم "العلم في سيبيريا": "هذا الدواء عبارة عن جزيء يستخرج من خلال دمج مشتق حمض فينيل بروبانويك مع التربينويدات، وهي مركبات عضوية موجودة في النباتات وإبر الصنوبر والزيوت العطرية".
وأشار ميخائيل بلوخين، الباحث المساعد في مختبر المواد الفعالة فسيولوجيا في معهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك إلى أنه على الرغم من وجود أدوية حاليًا يمكنها التأثير على مستويات السكر في الدم أو مستويات الدهون، إلا أن القليل منها فقط يمكنه التأثير عليهما معا في آن واحد.
وأوضح العلماء أن المركبات الكيميائية التي طورها العلماء تستهدف تنشيط مستقبلات "PPAR"، وهي عائلة من المستقبلات النووية المسؤولة عن مجموعة متنوعة من العمليات، بما في ذلك تنظيم استقلاب الكربوهيدرات والدهون. يعمل تنشيط "PPAR-α"على تصحيح اضطرابات استقلاب الدهون
، وتقليل مستويات الكوليسترول ووزن الجسم، بينما يحفز "PPAR-ɣ"انخفاضًا في مقاومة الأنسولين.
وأكد بلوخين أن الأدوية الموجودة حاليا في السوق تعالج مستويات الغلوكوز في الدم أو مستويات الدهون بشكل منفصل، في حين أن الأدوية القادرة على التأثير على كلا العاملين في وقت واحد نادرة للغاية.
وختم بالقول إن "هذا التطور يمكن أن يساعد عددا كبيرا من مرضى متلازمة التمثيل الغذائي والسكري، وفي حالة نجاحه، يمكن أن يصبح العقار المسجل الثالث من نوعه في العالم (بعد الهند والصين)، ما يمثل خطوة مهمة لتأكيد الريادة التكنولوجية لروسيا
في مجال علاج أمراض الأيض".