علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية

عربي
لافروف: روسيا لا تزال تنتظر الولايات المتحدة لتأكيد المقترحات التي نوقشت في ألاسكا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251028/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لإنتاج-المواد-المستخدمة-في-أجهزة-الأشعة-السينية-1106478128.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
سبوتنيك عربي
طور علماء روس طريقة جديدة ومبتكرة لإنتاج مواد لأجهزة الأشعة السينية، تدخل في صناعة أجهزة الأشعة السينية، والدهانات المضيئة في الظلام، والمحفزات الكيميائية... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T12:09+0000
2025-10-28T12:09+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104504/01/1045040100_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_1b79e4d2712db948ee8572c1cf6da942.jpg
وأكد العلماء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والإنشاءات، أن هذه الطريقة الجديدة تتميز ببساطة المعدات المستخدمة وسهولة توسيعها لتصل إلى الإنتاج الصناعي، وقد تم تسجيل نتائج هذا الابتكار كبراءة اختراع في روسيا.وأوضح أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد أبحاث مواد البناء في جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، أن المواد المضيئة (الفوسفور) المستخدمة حاليا في العديد من التطبيقات، مثل التشخيص الطبي والزخارف المضيئة، تحتوي على عناصر نادرة في القشرة الأرضية، مثل الغادولينيوم (Gd)، واليوروبيوم (Eu)، أو التيربيوم (Tb)، مضيفا أن هذه العناصر النادرة ترفع بشكل كبير من تكلفة إنتاج المكونات اللازمة لأجهزة الأشعة السينية والدهانات المضيئة.الابتكار الجديدتمكن باحثو الجامعة من تطوير طريقة جديدة لإنتاج مكونات الدهانات المضيئة، تعتمد على الأكسجين، والموليبدينوم (Mo)، وأيونات المعادن القلوية الأرضية. وتعتمد هذه الطريقة على استخدام معدات متوفرة في أي مختبر كيميائي ومعظم المجمعات الصناعية.وأشار إلى أن المنتج النهائي لهذه التقنية هو مسحوق جاهز للاستخدام، على عكس معظم الطرق التقليدية التي تنتج مواد صلبة تحتاج إلى طحن إضافي.علماء يكتشفون كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجينعلماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
https://sarabic.ae/20251027/باحثون-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لتنقية-المياه-باستخدام-بذور-الأشجار-1106448928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104504/01/1045040100_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_570516b393b08ea163c239a4735d1a31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, علماء روس, العالم, أخبار العالم الآن

علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية

12:09 GMT 28.10.2025
© Depositphotos.com / Elnur_ طبيبة تنظر إلى الأشعة السينية للرئتين
طبيبة تنظر إلى الأشعة السينية للرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / Elnur_
تابعنا عبر
طور علماء روس طريقة جديدة ومبتكرة لإنتاج مواد لأجهزة الأشعة السينية، تدخل في صناعة أجهزة الأشعة السينية، والدهانات المضيئة في الظلام، والمحفزات الكيميائية الصناعية.
وأكد العلماء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والإنشاءات، أن هذه الطريقة الجديدة تتميز ببساطة المعدات المستخدمة وسهولة توسيعها لتصل إلى الإنتاج الصناعي، وقد تم تسجيل نتائج هذا الابتكار كبراءة اختراع في روسيا.

وأشار العلماء إلى أن قدرة المواد على إصدار الضوء استجابة للمنبهات الخارجية تسمى بالتلألؤ، وتستخدم هذه الظاهرة على نطاق واسع في التشخيص الطبي، والبحوث الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى ابتكار تصاميم زخرفية متوهجة في الظلام.

تنعكس أشجار التايغا في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
مجتمع
باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار
أمس, 14:38 GMT
وأوضح أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد أبحاث مواد البناء في جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، أن المواد المضيئة (الفوسفور) المستخدمة حاليا في العديد من التطبيقات، مثل التشخيص الطبي والزخارف المضيئة، تحتوي على عناصر نادرة في القشرة الأرضية، مثل الغادولينيوم (Gd)، واليوروبيوم (Eu)، أو التيربيوم (Tb)، مضيفا أن هذه العناصر النادرة ترفع بشكل كبير من تكلفة إنتاج المكونات اللازمة لأجهزة الأشعة السينية والدهانات المضيئة.
الابتكار الجديد
تمكن باحثو الجامعة من تطوير طريقة جديدة لإنتاج مكونات الدهانات المضيئة، تعتمد على الأكسجين، والموليبدينوم (Mo)، وأيونات المعادن القلوية الأرضية. وتعتمد هذه الطريقة على استخدام معدات متوفرة في أي مختبر كيميائي ومعظم المجمعات الصناعية.

وأكد موستوفشيكوف أن العملية تتم عبر وضع مسحوق الموليبدينوم في وعاء خاص وتسخينه في وجود مركبات مكونات أخرى، وعند درجة حرارة معينة، يحدث التفاعل المطلوب بسرعة فائقة، مما يؤدي إلى إنتاج المنتج المستهدف بنسبة لا تقل عن 95%.

وأشار إلى أن المنتج النهائي لهذه التقنية هو مسحوق جاهز للاستخدام، على عكس معظم الطرق التقليدية التي تنتج مواد صلبة تحتاج إلى طحن إضافي.
علماء يكتشفون كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала