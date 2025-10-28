https://sarabic.ae/20251028/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لإنتاج-المواد-المستخدمة-في-أجهزة-الأشعة-السينية-1106478128.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
وأكد العلماء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والإنشاءات، أن هذه الطريقة الجديدة تتميز ببساطة المعدات المستخدمة وسهولة توسيعها لتصل إلى الإنتاج الصناعي، وقد تم تسجيل نتائج هذا الابتكار كبراءة اختراع في روسيا.وأوضح أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد أبحاث مواد البناء في جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، أن المواد المضيئة (الفوسفور) المستخدمة حاليا في العديد من التطبيقات، مثل التشخيص الطبي والزخارف المضيئة، تحتوي على عناصر نادرة في القشرة الأرضية، مثل الغادولينيوم (Gd)، واليوروبيوم (Eu)، أو التيربيوم (Tb)، مضيفا أن هذه العناصر النادرة ترفع بشكل كبير من تكلفة إنتاج المكونات اللازمة لأجهزة الأشعة السينية والدهانات المضيئة.الابتكار الجديدتمكن باحثو الجامعة من تطوير طريقة جديدة لإنتاج مكونات الدهانات المضيئة، تعتمد على الأكسجين، والموليبدينوم (Mo)، وأيونات المعادن القلوية الأرضية. وتعتمد هذه الطريقة على استخدام معدات متوفرة في أي مختبر كيميائي ومعظم المجمعات الصناعية.وأشار إلى أن المنتج النهائي لهذه التقنية هو مسحوق جاهز للاستخدام، على عكس معظم الطرق التقليدية التي تنتج مواد صلبة تحتاج إلى طحن إضافي.
وأكد العلماء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والإنشاءات، أن هذه الطريقة الجديدة تتميز ببساطة المعدات المستخدمة وسهولة توسيعها لتصل إلى الإنتاج الصناعي، وقد تم تسجيل نتائج هذا الابتكار كبراءة اختراع في روسيا.
وأشار العلماء إلى أن قدرة المواد على إصدار الضوء استجابة للمنبهات الخارجية تسمى بالتلألؤ، وتستخدم هذه الظاهرة على نطاق واسع في التشخيص الطبي، والبحوث الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى ابتكار تصاميم زخرفية متوهجة في الظلام.
وأوضح أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد أبحاث مواد البناء في جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، أن المواد المضيئة (الفوسفور) المستخدمة حاليا في العديد من التطبيقات، مثل التشخيص الطبي والزخارف المضيئة، تحتوي على عناصر نادرة في القشرة الأرضية، مثل الغادولينيوم (Gd)، واليوروبيوم (Eu)، أو التيربيوم (Tb)، مضيفا أن هذه العناصر النادرة ترفع بشكل كبير من تكلفة إنتاج المكونات اللازمة لأجهزة الأشعة السينية والدهانات المضيئة.
تمكن باحثو الجامعة من تطوير طريقة جديدة لإنتاج مكونات الدهانات المضيئة، تعتمد على الأكسجين، والموليبدينوم (Mo)، وأيونات المعادن القلوية الأرضية. وتعتمد هذه الطريقة على استخدام معدات متوفرة في أي مختبر كيميائي ومعظم المجمعات الصناعية.
وأكد موستوفشيكوف أن العملية تتم عبر وضع مسحوق الموليبدينوم في وعاء خاص وتسخينه في وجود مركبات مكونات أخرى، وعند درجة حرارة معينة، يحدث التفاعل المطلوب بسرعة فائقة، مما يؤدي إلى إنتاج المنتج المستهدف بنسبة لا تقل عن 95%.
وأشار إلى أن المنتج النهائي لهذه التقنية هو مسحوق جاهز للاستخدام، على عكس معظم الطرق التقليدية التي تنتج مواد صلبة تحتاج إلى طحن إضافي.