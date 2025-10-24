عربي
دميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة- عاجل
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة الفيزياء الهندسية والفيزياء الحراري، فإنه "لضمان أمن الطاقة في روسيا، من الضروري زيادة إنتاج النفط عالي اللزوجة وفائق اللزوجة، والذي يمثل حاليًا ما يقرب من 70% من احتياطيات الهيدروكربون في البلاد".تتضمن هذه التقنية تهيئة الظروف لتكوين جبهة احتراق نفطية مستقرة، ويولد الاحتراق حرارة، وتنخفض لزوجة النفط المتبقي، مما يُسهّل استخلاصه. هذه التقنية، التي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنةً بالطرق الحرارية الأخرى، مناسبة لاستخراج رواسب النفط عالية اللزوجة. ومع ذلك، قبل تطبيقها، يجب أولاً تحديد المعايير الفعالة باستخدام النمذجة الفيزيائية والرياضية، كما أوضح.طور علماء جامعة تيومين الحكومية نهجًا مبسطًا لهذه النمذجة. ابتكروا نموذجًا فيزيائيًا ورياضيًا أحادي البعد يعتمد على توازن كتلة المؤكسد والزيت والماء ونواتج الاحتراق، بالإضافة إلى معادلات حركتها في وسط مسامي.في المستقبل القريب، يخطط العلماء لمقارنة نتائج الحسابات بالبيانات الفعلية، واختبار التطوير الميداني، وتحسين كفاءة تقنية الاحتراق في الموقع.في السابق، اكتشف علماء جامعة تيومين الحكومية طريقةً لتحسين عملية حقن بخار الماء دوريًا في خزان نفطي، واقترحوا طريقةً لزيادة معدل وحجم إنتاج النفط عالي اللزوجة من الآبار الأفقية من خلال اختيار الخوارزمية الأمثل لهذا الحقن.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل

15:21 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 15:25 GMT 24.10.2025)
اكتشف مجموعة من العلماء الروس من جامعة تيومين الحكومية، طريقة جديدة وغير مكلفة تساعد على زيادة إنتاج النفط عالي اللزوجة.
ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة الفيزياء الهندسية والفيزياء الحراري، فإنه "لضمان أمن الطاقة في روسيا، من الضروري زيادة إنتاج النفط عالي اللزوجة وفائق اللزوجة، والذي يمثل حاليًا ما يقرب من 70% من احتياطيات الهيدروكربون في البلاد".

يُعد الاحتراق في الموقع أحد أكثر الطرق الواعدة لتعزيز استخلاص النفط، وفقا لألكسندر غيلمانوف، أحد مؤلفي الدراسة وعضو قسم نمذجة العمليات والأنظمة الفيزيائية في كلية العلوم الطبيعية بجامعة تيومين الحكومية.

تتضمن هذه التقنية تهيئة الظروف لتكوين جبهة احتراق نفطية مستقرة، ويولد الاحتراق حرارة، وتنخفض لزوجة النفط المتبقي، مما يُسهّل استخلاصه. هذه التقنية، التي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنةً بالطرق الحرارية الأخرى، مناسبة لاستخراج رواسب النفط عالية اللزوجة. ومع ذلك، قبل تطبيقها، يجب أولاً تحديد المعايير الفعالة باستخدام النمذجة الفيزيائية والرياضية، كما أوضح.
طور علماء جامعة تيومين الحكومية نهجًا مبسطًا لهذه النمذجة. ابتكروا نموذجًا فيزيائيًا ورياضيًا أحادي البعد يعتمد على توازن كتلة المؤكسد والزيت والماء ونواتج الاحتراق، بالإضافة إلى معادلات حركتها في وسط مسامي.

وقال غيلمانوف: "كنا أول من اقترح نهجا بسيطا لنمذجة سلوك المؤكسد والنفط والماء ونواتج الاحتراق في المكمن. كما حددنا معايير فعّالة لتقنية الاحتراق في الموقع".

في المستقبل القريب، يخطط العلماء لمقارنة نتائج الحسابات بالبيانات الفعلية، واختبار التطوير الميداني، وتحسين كفاءة تقنية الاحتراق في الموقع.
في السابق، اكتشف علماء جامعة تيومين الحكومية طريقةً لتحسين عملية حقن بخار الماء دوريًا في خزان نفطي، واقترحوا طريقةً لزيادة معدل وحجم إنتاج النفط عالي اللزوجة من الآبار الأفقية من خلال اختيار الخوارزمية الأمثل لهذا الحقن.
