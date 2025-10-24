عربي
دميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة- عاجل
باحثون روس يطورون تقنية مبتكرة للتحكم بالرطوبة الشديدة
باحثون روس يطورون تقنية مبتكرة للتحكم بالرطوبة الشديدة
يمكن تشغيل هذا المستشعر بشكل مستقل أو كجزء من أنظمة مراقبة البيئة في الزراعة والطب والصناعة.وأوضح رئيس قسم الكيمياء التحليلية في كلية الكيمياء في الجامعة، إيغور أوفلياند، أن "هناك العديد من الأجهزة المتوفرة في السوق اليوم لقياس رطوبة الهواء".طوّر متخصصو الجامعة الفيدرالية الجنوبية مستشعر رطوبة صغير الحجم وبسعر مناسب، يوفّر قراءات دقيقة لمحتوى الرطوبة في الهواء تتراوح بين صفر و100%.كما يضمن تعدد استخدامات الجهاز ومتانته مركب نانوي قائم على "بوليمر" يحتوي على النحاس، صمم خصيصا لهذا الغرض.وأردف: "يتميز الجهاز الجديد عن منافسيه بجوانب أخرى أيضا، فهو يستجيب بشكل أسرع للتغيرات البيئية ويستعيد عافيته بسرعة بعد كل قياس، كما يظهر المستشعر أداءً طويل الأمد دون فقدان أي من خصائصه الرئيسية".وتشارك الجامعة الفيدرالية الجنوبية في برنامج القيادة الأكاديمية الاستراتيجية "الأولوية 2030" (المشروع الوطني "الشباب والأطفال") وتركز جهودها على تطوير مجالات بحثية رئيسية من شأنها معالجة التحديات العالمية طويلة الأمد التي تواجه البشرية والبلاد والعالم.
14:33 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 24.10.2025)
ابتكر علماء في الجامعة الفيدرالية الجنوبية جهازا صغيرا لقياس رطوبة الهواء، وقد تغلبوا على التحديات التقليدية لمثل هذه الأجهزة مثل"التكلفة الباهظة، والتخصص العالي، والتعقيد" من خلال تطوير تقنية عالمية، سهلة المنال وموثوقة.
يمكن تشغيل هذا المستشعر بشكل مستقل أو كجزء من أنظمة مراقبة البيئة في الزراعة والطب والصناعة.

وفقًا للجامعة الفيدرالية الجنوبية، يعد التحكم في رطوبة الهواء أمرا بالغ الأهمية، إذ تعزز الرطوبة الزائدة نمو الميكروبات وتآكل المعدات، بينما يهيّج الهواء الجاف جدًا الأغشية المخاطية ويزيد من خطر الحرائق.

وأوضح رئيس قسم الكيمياء التحليلية في كلية الكيمياء في الجامعة، إيغور أوفلياند، أن "هناك العديد من الأجهزة المتوفرة في السوق اليوم لقياس رطوبة الهواء".

وأشار أوفلياند إلى أن "بعض الأجهزة باهظ الثمن نظرًا لمبادئ تشغيله، وبعضها يتطلب مكونات عديدة مصنوعة من مواد نادرة، وبعضها الآخر ليس عالميا ولا يعمل إلا ضمن نطاقات رطوبة محدودة".

طوّر متخصصو الجامعة الفيدرالية الجنوبية مستشعر رطوبة صغير الحجم وبسعر مناسب، يوفّر قراءات دقيقة لمحتوى الرطوبة في الهواء تتراوح بين صفر و100%.
كما يضمن تعدد استخدامات الجهاز ومتانته مركب نانوي قائم على "بوليمر" يحتوي على النحاس، صمم خصيصا لهذا الغرض.

وأضاف أوفلياند: "للحصول على مادة الطبقة النشطة، نستخدم تقنيات تركيب مواد قياسية لا تتطلب معدات نادرة وباهظة الثمن، تتضمن المرحلة النهائية التحليل الحراري للمركبات الناتجة في ظروف متحكم بها، وهي عملية معروفة جيدًا، وقد طوّرت هذه التقنية بدقة متناهية".

وأردف: "يتميز الجهاز الجديد عن منافسيه بجوانب أخرى أيضا، فهو يستجيب بشكل أسرع للتغيرات البيئية ويستعيد عافيته بسرعة بعد كل قياس، كما يظهر المستشعر أداءً طويل الأمد دون فقدان أي من خصائصه الرئيسية".
ويخطط متخصصو الجامعة الفيدرالية الجنوبية لتطوير مواد وأجهزة جديدة للكشف عن المواد في الهواء والأجسام البيئية الأخرى مستقبلًا. وقد حظي هذا العمل بدعم من صندوق العلوم الروسي.

وتشارك الجامعة الفيدرالية الجنوبية في برنامج القيادة الأكاديمية الاستراتيجية "الأولوية 2030" (المشروع الوطني "الشباب والأطفال") وتركز جهودها على تطوير مجالات بحثية رئيسية من شأنها معالجة التحديات العالمية طويلة الأمد التي تواجه البشرية والبلاد والعالم.
