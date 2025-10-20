عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة
هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة
من هذا المنظور، فإن تجربتنا لمرور الزمن هي نتاج حركة الوعي على طول هذه الكتلة، لكن الزمن نفسه لا "يتدفق" بموضوعية.يصف الفيزيائيون "الزمكان" بأنه "نسيج" ينحني ويلتوي بفعل الجاذبية، رابطين الأبعاد المكانية الثلاثة بالزمن كبعد رابع، حسب ما ورد في صحيفة "سي نيوز".وعلى الرغم من التقدم، لا تزال هناك صعوبات مفاهيمية جسيمة، على سبيل المثال، إذا كانت كتلة الزمكان بأكملها موجودة "في آن واحد"، فمتى وكيف توجد؟ يقترح بعض المنظرين توسيع إطارنا ليشمل خمسة أبعاد، بإضافة بعد زمني ثان، للتعامل مع هذه المفارقة، لكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن العلم المستقر وتقترب من حدود الميتافيزيقيا.ينطبق هنا أيضا التمييز بين الوجود "حالة وجود" والوقوع "حدث عابر":ويظل التوفيق بين هاتين النظريتين تحديا كبيرا.في نهاية المطاف، لا تزال الطبيعة الدقيقة للزمن سؤالا مفتوحا. تصف معادلات الفيزياء، مثل النسبية العامة لأينشتاين، سلوك الزمن، لكنها لا تشرح جوهر الزمن بشكل كامل.وفي حين لا يزال سؤال ما إذا كان الزمن يتدفق حقا أم أنه وهم، يثير حيرة العلماء والفلاسفة على حد سواء، تدفعنا النظريات الناشئة إلى إعادة التفكير في أساسيات الواقع، ما يطمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومع تعميق فهمنا، قد نكتشف رؤى جديدة في النسيج الغامض للزمكان الذي يشكل الوجود ذاته.دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السندراسة: نصف ساعة من الحركة اليومية تقلل المخاطر الصحية وتعزز التمثيل الغذائي
تابعنا عبر
تستكشف النظريات الحديثة ما إذا كان الزمن يتدفق في تيار مستمر، أم أنه وهم ناشئ عن بنية أكثر جوهرية تسمى "الكون الكتلي". يفترض هذا المفهوم أن جميع اللحظات، الماضي والحاضر والمستقبل، موجودة في آن واحد في كتلة زمكانية رباعية الأبعاد .
من هذا المنظور، فإن تجربتنا لمرور الزمن هي نتاج حركة الوعي على طول هذه الكتلة، لكن الزمن نفسه لا "يتدفق" بموضوعية.
يصف الفيزيائيون "الزمكان" بأنه "نسيج" ينحني ويلتوي بفعل الجاذبية، رابطين الأبعاد المكانية الثلاثة بالزمن كبعد رابع، حسب ما ورد في صحيفة "سي نيوز".

لكن تُطرح أسئلة أعمق: ما معنى وجود الزمكان؟ هل هو مادة أم بنية أم استعارة؟ ترى وجهة النظر الأبدية للكون الكتلي الزمن ثابتا لا يتغير، مما يتحدى أفكارنا البديهية عن التكون والتغير.

مشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
وسائط متعددة
أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ
26 فبراير, 13:15 GMT
وعلى الرغم من التقدم، لا تزال هناك صعوبات مفاهيمية جسيمة، على سبيل المثال، إذا كانت كتلة الزمكان بأكملها موجودة "في آن واحد"، فمتى وكيف توجد؟ يقترح بعض المنظرين توسيع إطارنا ليشمل خمسة أبعاد، بإضافة بعد زمني ثان، للتعامل مع هذه المفارقة، لكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن العلم المستقر وتقترب من حدود الميتافيزيقيا.
علاوة على ذلك، تقدم فيزياء الكم تأثيرات متماثلة زمنيا حيث قد تتحرك الجسيمات ظاهريا إلى الوراء في الزمن، ما يعقد المفاهيم الكلاسيكية، ومع ذلك، تخضع الحياة اليومية لسهم زمني ثابت، تحكمه الديناميكا الحرارية والسببية.
ينطبق هنا أيضا التمييز بين الوجود "حالة وجود" والوقوع "حدث عابر":
إذا كان الزمكان أشبه بكتلة صلبة، فإن كل حدث "يوجد" ببساطة كجسم في غرفة.
ولكن إذا كان الزمكان ديناميكيا، فإن الأحداث "تقع" وتختفي بالتتابع.
ويظل التوفيق بين هاتين النظريتين تحديا كبيرا.
صداقة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
تطور طرق معالجة الاكتئاب من العصور الوسطى إلى العصر الحديث... دراسة توضح
9 أكتوبر, 22:02 GMT
في نهاية المطاف، لا تزال الطبيعة الدقيقة للزمن سؤالا مفتوحا. تصف معادلات الفيزياء، مثل النسبية العامة لأينشتاين، سلوك الزمن، لكنها لا تشرح جوهر الزمن بشكل كامل.
وفي حين لا يزال سؤال ما إذا كان الزمن يتدفق حقا أم أنه وهم، يثير حيرة العلماء والفلاسفة على حد سواء، تدفعنا النظريات الناشئة إلى إعادة التفكير في أساسيات الواقع، ما يطمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومع تعميق فهمنا، قد نكتشف رؤى جديدة في النسيج الغامض للزمكان الذي يشكل الوجود ذاته.
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
دراسة: نصف ساعة من الحركة اليومية تقلل المخاطر الصحية وتعزز التمثيل الغذائي
