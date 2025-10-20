https://sarabic.ae/20251020/هل-الزمن-حقيقي-أم-مجرد-وهم؟-دراسة-تستكشف-طبيعة-الزمكان-في-الفيزياء-الحديثة-1106220474.html

هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة

هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة

تستكشف النظريات الحديثة ما إذا كان الزمن يتدفق في تيار مستمر، أم أنه وهم ناشئ عن بنية أكثر جوهرية تسمى "الكون الكتلي". يفترض هذا المفهوم أن جميع اللحظات،... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

من هذا المنظور، فإن تجربتنا لمرور الزمن هي نتاج حركة الوعي على طول هذه الكتلة، لكن الزمن نفسه لا "يتدفق" بموضوعية.يصف الفيزيائيون "الزمكان" بأنه "نسيج" ينحني ويلتوي بفعل الجاذبية، رابطين الأبعاد المكانية الثلاثة بالزمن كبعد رابع، حسب ما ورد في صحيفة "سي نيوز".وعلى الرغم من التقدم، لا تزال هناك صعوبات مفاهيمية جسيمة، على سبيل المثال، إذا كانت كتلة الزمكان بأكملها موجودة "في آن واحد"، فمتى وكيف توجد؟ يقترح بعض المنظرين توسيع إطارنا ليشمل خمسة أبعاد، بإضافة بعد زمني ثان، للتعامل مع هذه المفارقة، لكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن العلم المستقر وتقترب من حدود الميتافيزيقيا.ينطبق هنا أيضا التمييز بين الوجود "حالة وجود" والوقوع "حدث عابر":ويظل التوفيق بين هاتين النظريتين تحديا كبيرا.في نهاية المطاف، لا تزال الطبيعة الدقيقة للزمن سؤالا مفتوحا. تصف معادلات الفيزياء، مثل النسبية العامة لأينشتاين، سلوك الزمن، لكنها لا تشرح جوهر الزمن بشكل كامل.وفي حين لا يزال سؤال ما إذا كان الزمن يتدفق حقا أم أنه وهم، يثير حيرة العلماء والفلاسفة على حد سواء، تدفعنا النظريات الناشئة إلى إعادة التفكير في أساسيات الواقع، ما يطمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومع تعميق فهمنا، قد نكتشف رؤى جديدة في النسيج الغامض للزمكان الذي يشكل الوجود ذاته.دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السندراسة: نصف ساعة من الحركة اليومية تقلل المخاطر الصحية وتعزز التمثيل الغذائي

