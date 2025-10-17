عربي
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء وتيرة الشيخوخة وتحسين الصحة العامة لكبار السن. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الدراسة أن هذه العلاقات، رغم أنها لا تطيل العمر بالضرورة، إلا أنها تقلل من فترة التعايش مع أمراض الشيخوخة، ما يساعد على الحفاظ على صحة أفضل لمدة أطول ويجعل الأفراد يشعرون بمزيد من الشباب والرفاهية، وفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.وابتكر الباحثون مقياساً جديداً يسمى "الميزة الاجتماعية التراكمية"، يقيس مدى ارتباط الأفراد ودعمهم اجتماعيا، وهو ما يمثل تقدما عن الدراسات السابقة التي ركزت على عوامل فردية مثل الزواج أو الصداقة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية يبدون شيخوخة بيولوجية أبطأ، مع انخفاض مستويات الالتهاب في الجسم، بناءً على تحليل تغيرات الحمض النووي (الساعات فوق الجينية) ومستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين. ومع ذلك، لم تظهر الدراسة ارتباطا واضحا بين الحياة الاجتماعية واستجابات التوتر القصيرة المدى، وهو ما قد يعزى إلى صعوبة قياس هذه الاستجابات. كما ربطت الدراسة بين الميزة الاجتماعية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أظهر الأفراد ذوو التعليم العالي أو الدخل الأفضل أو المنتمون إلى مجموعات عرقية معينة شيخوخة أبطأ وصحة أفضل. وأوصت الدراسة باتباع نهجين للاستفادة من هذه النتائج: الأول، وضع سياسات اجتماعية تقلل الفقر وتحسن التعليم والفرص لتعزيز الصحة، والثاني، تشجيع الأفراد على تعزيز علاقاتهم الاجتماعية والمشاركة المجتمعية لتحسين جودة حياتهم وإبطاء الشيخوخة.
https://sarabic.ae/20251016/دراسة-ساعة-مع-الكلاب-أسبوعيا-تبطئ-الشيخوخة-لدى-النساء-1106063113.html
https://sarabic.ae/20251013/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-مخاطر-انقطاع-النفس-أثناء-النوم-1105976873.html
كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء وتيرة الشيخوخة وتحسين الصحة العامة لكبار السن.
وأوضحت الدراسة أن هذه العلاقات، رغم أنها لا تطيل العمر بالضرورة، إلا أنها تقلل من فترة التعايش مع أمراض الشيخوخة، ما يساعد على الحفاظ على صحة أفضل لمدة أطول ويجعل الأفراد يشعرون بمزيد من الشباب والرفاهية، وفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مجتمع
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء
أمس, 08:21 GMT

وأجريت الدراسة في الولايات المتحدة على أكثر من 2000 شخص بالغ، حيث ركز الباحثون على جودة واستمرارية الروابط الاجتماعية، مثل العلاقات الأسرية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية أو الدينية، والدعم العاطفي.

وابتكر الباحثون مقياساً جديداً يسمى "الميزة الاجتماعية التراكمية"، يقيس مدى ارتباط الأفراد ودعمهم اجتماعيا، وهو ما يمثل تقدما عن الدراسات السابقة التي ركزت على عوامل فردية مثل الزواج أو الصداقة.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية يبدون شيخوخة بيولوجية أبطأ، مع انخفاض مستويات الالتهاب في الجسم، بناءً على تحليل تغيرات الحمض النووي (الساعات فوق الجينية) ومستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
13 أكتوبر, 19:59 GMT
ومع ذلك، لم تظهر الدراسة ارتباطا واضحا بين الحياة الاجتماعية واستجابات التوتر القصيرة المدى، وهو ما قد يعزى إلى صعوبة قياس هذه الاستجابات.

وأكد الباحثون أن العلاقات الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان، مشيرين إلى أن البشر تطوروا ككائنات اجتماعية على مدى آلاف السنين، حيث أسهمت الروابط الاجتماعية في بقائهم ورفاهيتهم.

كما ربطت الدراسة بين الميزة الاجتماعية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أظهر الأفراد ذوو التعليم العالي أو الدخل الأفضل أو المنتمون إلى مجموعات عرقية معينة شيخوخة أبطأ وصحة أفضل.
وأوصت الدراسة باتباع نهجين للاستفادة من هذه النتائج: الأول، وضع سياسات اجتماعية تقلل الفقر وتحسن التعليم والفرص لتعزيز الصحة، والثاني، تشجيع الأفراد على تعزيز علاقاتهم الاجتماعية والمشاركة المجتمعية لتحسين جودة حياتهم وإبطاء الشيخوخة.
