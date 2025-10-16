https://sarabic.ae/20251016/دراسة-ساعة-مع-الكلاب-أسبوعيا-تبطئ-الشيخوخة-لدى-النساء-1106063113.html
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن قضاء ساعة واحدة أسبوعيًا في التفاعل مع الكلاب يمكن أن يسهم في إبطاء علامات الشيخوخة الخلوية لدى النساء، خاصة من خلال زيادة طول التيلوميرات،... 16.10.2025
2025-10-16T08:21+0000
2025-10-16T08:21+0000
2025-10-16T08:21+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:159:1000:722_1920x0_80_0_0_b01fadfe6eb741b47b4b078eefb1e786.jpg
بريطانيا
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:66:1000:816_1920x0_80_0_0_395142c0a1b0a6dbfcc55ee2f2d68593.jpg
منوعات, بريطانيا
كشفت دراسة حديثة أن قضاء ساعة واحدة أسبوعيًا في التفاعل مع الكلاب يمكن أن يسهم في إبطاء علامات الشيخوخة الخلوية لدى النساء، خاصة من خلال زيادة طول التيلوميرات، وهي مؤشرات حيوية ترتبط بالعمر البيولوجي.
وشملت الدراسة، التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، 28 امرأة من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت النتائج أن التفاعل المباشر مع الكلاب قلل من مستويات التوتر وتحسّن الصحة النفسية
، مقارنة بمجموعة أخرى اكتفت بمشاهدة مقاطع فيديو لتدريب الكلاب.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير كان ملحوظًا بشكل خاص بين النساء، ما يوحي بأن الكلاب قد تمثل وسيلة طبيعية وفعّالة لتخفيف التوتر وتعزيز صحة الخلايا دون الحاجة إلى علاجات طبية مكلفة.
ويعتبر الباحثون هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم الفوائد البيولوجية والنفسية للتواصل مع الحيوانات
، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لدعم الصحة النفسية والجسدية.