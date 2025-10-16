عربي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن قضاء ساعة واحدة أسبوعيًا في التفاعل مع الكلاب يمكن أن يسهم في إبطاء علامات الشيخوخة الخلوية لدى النساء، خاصة من خلال زيادة طول التيلوميرات،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
بريطانيا
وشملت الدراسة، التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، 28 امرأة من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت النتائج أن التفاعل المباشر مع الكلاب قلل من مستويات التوتر وتحسّن الصحة النفسية، مقارنة بمجموعة أخرى اكتفت بمشاهدة مقاطع فيديو لتدريب الكلاب. ويعتبر الباحثون هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم الفوائد البيولوجية والنفسية للتواصل مع الحيوانات، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لدعم الصحة النفسية والجسدية.
بريطانيا
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء

كشفت دراسة حديثة أن قضاء ساعة واحدة أسبوعيًا في التفاعل مع الكلاب يمكن أن يسهم في إبطاء علامات الشيخوخة الخلوية لدى النساء، خاصة من خلال زيادة طول التيلوميرات، وهي مؤشرات حيوية ترتبط بالعمر البيولوجي.
وشملت الدراسة، التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، 28 امرأة من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت النتائج أن التفاعل المباشر مع الكلاب قلل من مستويات التوتر وتحسّن الصحة النفسية، مقارنة بمجموعة أخرى اكتفت بمشاهدة مقاطع فيديو لتدريب الكلاب.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير كان ملحوظًا بشكل خاص بين النساء، ما يوحي بأن الكلاب قد تمثل وسيلة طبيعية وفعّالة لتخفيف التوتر وتعزيز صحة الخلايا دون الحاجة إلى علاجات طبية مكلفة.

ويعتبر الباحثون هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم الفوائد البيولوجية والنفسية للتواصل مع الحيوانات، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لدعم الصحة النفسية والجسدية.
