دراسة توضح كيف يعيد رفع الأثقال "برمجة" الأمعاء

دراسة توضح كيف يعيد رفع الأثقال "برمجة" الأمعاء

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة تمارين رفع الأثقال مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن تُحدث تغييرات كبيرة في تركيبة البكتيريا المعوية خلال ثمانية أسابيع... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة توبنغن الألمانية ونُشرت نتائجها عبر موقع "ساينس أليرت"، أن 150 مشاركًا، لم يمارسوا الرياضة سابقًا، خضعوا لتدريبات مقاومة باستخدام أوزان خفيفة أو ثقيلة.وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في القوة البدنية إلى جانب تغيرات واضحة في ميكروبيوم الأمعاء، وهو النظام البكتيري في الجهاز الهضمي الذي يلعب دورًا حيويًا في الهضم، المناعة، والصحة العامة. ورغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن العلاقة بين تمارين المقاومة وتغيرات الميكروبيوم ليست واضحة تمامًا، حيث لم يُحسم ما إذا كانت البكتيريا هي التي تعزز القوة أم أن زيادة القوة هي التي تؤثر على تركيبة البكتيريا. كما لفتوا إلى أن عوامل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة قد تلعب دورًا كبيرًا في هذه التغييرات، رغم محاولات ضبط هذه المتغيرات خلال الدراسة.

