دراسة توضح كيف يعيد رفع الأثقال "برمجة" الأمعاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة توضح كيف يعيد رفع الأثقال "برمجة" الأمعاء
كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة تمارين رفع الأثقال مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن تُحدث تغييرات كبيرة في تركيبة البكتيريا المعوية خلال ثمانية أسابيع
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة توبنغن الألمانية ونُشرت نتائجها عبر موقع "ساينس أليرت"، أن 150 مشاركًا، لم يمارسوا الرياضة سابقًا، خضعوا لتدريبات مقاومة باستخدام أوزان خفيفة أو ثقيلة.وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في القوة البدنية إلى جانب تغيرات واضحة في ميكروبيوم الأمعاء، وهو النظام البكتيري في الجهاز الهضمي الذي يلعب دورًا حيويًا في الهضم، المناعة، والصحة العامة. ورغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن العلاقة بين تمارين المقاومة وتغيرات الميكروبيوم ليست واضحة تمامًا، حيث لم يُحسم ما إذا كانت البكتيريا هي التي تعزز القوة أم أن زيادة القوة هي التي تؤثر على تركيبة البكتيريا. كما لفتوا إلى أن عوامل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة قد تلعب دورًا كبيرًا في هذه التغييرات، رغم محاولات ضبط هذه المتغيرات خلال الدراسة.
دراسة توضح كيف يعيد رفع الأثقال "برمجة" الأمعاء

© Photo / unsplash/ julien Tromeurالأمعاء والمعدة
كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة تمارين رفع الأثقال مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن تُحدث تغييرات كبيرة في تركيبة البكتيريا المعوية خلال ثمانية أسابيع فقط، مما يعزز الصحة العامة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة توبنغن الألمانية ونُشرت نتائجها عبر موقع "ساينس أليرت"، أن 150 مشاركًا، لم يمارسوا الرياضة سابقًا، خضعوا لتدريبات مقاومة باستخدام أوزان خفيفة أو ثقيلة.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
دراسة: مشاكل الجلد قد تكون إشارة مبكرة لاضطرابات نفسية
أمس, 13:45 GMT
وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في القوة البدنية إلى جانب تغيرات واضحة في ميكروبيوم الأمعاء، وهو النظام البكتيري في الجهاز الهضمي الذي يلعب دورًا حيويًا في الهضم، المناعة، والصحة العامة.
وأشارت التحليلات إلى أن المشاركين الذين اكتسبوا قوة أكبر سجلوا زيادة في 16 نوعًا من البكتيريا المعوية، أبرزها "فايكاليباكتيريوم" و"روزبوريا هومينيس"، وهي بكتيريا تُنتج مركب "الزبدات" الذي يدعم صحة بطانة الأمعاء ويمنع تسرب البكتيريا الضارة إلى الدم.
ورغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن العلاقة بين تمارين المقاومة وتغيرات الميكروبيوم ليست واضحة تمامًا، حيث لم يُحسم ما إذا كانت البكتيريا هي التي تعزز القوة أم أن زيادة القوة هي التي تؤثر على تركيبة البكتيريا.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
13 أكتوبر, 19:55 GMT
كما لفتوا إلى أن عوامل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة قد تلعب دورًا كبيرًا في هذه التغييرات، رغم محاولات ضبط هذه المتغيرات خلال الدراسة.
