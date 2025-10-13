عربي
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية ترتبط بأربعة عوامل خطر رئيسية، في خطوة غير مسبوقة لتحديد الأسباب الرئيسية لهذه... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وتشمل هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتدخين، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأكدت النتائج أن أكثر من 95% من الحالات بين النساء دون سن الستين – وهي الفئة الأقل عرضة للإصابة – ارتبطت أيضًا بهذه العوامل. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأبرز، حيث عانى أكثر من 93% من المصابين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية أو قصور في القلب من هذه الحالة مسبقًا، مما يجعل السيطرة عليه أولوية للوقاية من هذه الأمراض. وأضاف جرينلاند أن التركيز يجب أن ينصب على إدارة هذه العوامل القابلة للتحكم، بدلاً من البحث عن أسباب أخرى يصعب علاجها.وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نيها باجيديباتي من جامعة ديوك، والتي لم تشارك في الدراسة، أهمية إدارة المخاطر الصحية مبكرًا لتجنب النتائج الخطيرة، مشددة على ضرورة بذل جهود أكبر في هذا المجال. وخلصت الدراسة إلى أن الادعاءات بتزايد الحالات القلبية غير المرتبطة بعوامل الخطر مبالغ فيها، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة ربما أغفلت مستويات عوامل الخطر دون العتبة السريرية أو أخطأت في التشخيص.
https://sarabic.ae/20251011/دراسة-أجهزة-الاستنشاق-تنتج-انبعاثات-كربونية-تعادل-نصف-مليون-سيارة-سنويا-1105872063.html
https://sarabic.ae/20251009/دراسة-اقتناء-الكلاب-يقلل-مخاطر-إصابة-الأطفال-بالربو-1105781940.html
https://sarabic.ae/20251008/كيف-تؤثر-الرائحة-والأسماء-والموسيقى-على-إدراك-التذوق-دراسة-1105775535.html
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية

نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية ترتبط بأربعة عوامل خطر رئيسية، في خطوة غير مسبوقة لتحديد الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض القاتلة.
وتشمل هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتدخين، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وحللت الدراسة بيانات صحية لأكثر من 9 ملايين شخص بالغ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأظهرت أن غالبية المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية كانوا يعانون من واحد على الأقل من هذه العوامل قبل الإصابة.
وأكدت النتائج أن أكثر من 95% من الحالات بين النساء دون سن الستين – وهي الفئة الأقل عرضة للإصابة – ارتبطت أيضًا بهذه العوامل.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأبرز، حيث عانى أكثر من 93% من المصابين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية أو قصور في القلب من هذه الحالة مسبقًا، مما يجعل السيطرة عليه أولوية للوقاية من هذه الأمراض.
وقال الدكتور فيليب جرينلاند، طبيب القلب في جامعة نورث وسترن الأمريكية: "تظهر الدراسة بشكل قاطع أن وجود عامل خطر واحد أو أكثر قبل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يقارب نسبة 100%."
وأضاف جرينلاند أن التركيز يجب أن ينصب على إدارة هذه العوامل القابلة للتحكم، بدلاً من البحث عن أسباب أخرى يصعب علاجها.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نيها باجيديباتي من جامعة ديوك، والتي لم تشارك في الدراسة، أهمية إدارة المخاطر الصحية مبكرًا لتجنب النتائج الخطيرة، مشددة على ضرورة بذل جهود أكبر في هذا المجال.
وخلصت الدراسة إلى أن الادعاءات بتزايد الحالات القلبية غير المرتبطة بعوامل الخطر مبالغ فيها، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة ربما أغفلت مستويات عوامل الخطر دون العتبة السريرية أو أخطأت في التشخيص.
