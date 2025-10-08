https://sarabic.ae/20251008/كيف-تؤثر-الرائحة-والأسماء-والموسيقى-على-إدراك-التذوق-دراسة-1105775535.html
كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة
كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة
سبوتنيك عربي
يؤكد باحثون روس من مركز HSE للاقتصاد العصبي والبحوث المعرفية، أن إدراك التذوق عملية معقدة متعددة الحواس، لا تقتصر على الأذواق الأساسية الخمسة فحسب، بل تشمل... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T21:10+0000
2025-10-08T21:10+0000
2025-10-08T21:10+0000
مجتمع
العالم
دراسات
مشاعر
حاسة الشم
الموسيقى
أطباق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105357393_0:194:2736:1733_1920x0_80_0_0_9715518b72a058bf25e93c53e71369c7.jpg
إدراك التذوق عملية أعقد بكثير من مجرد الشعور بالمر والحلو والمالح والحامض، ومن المهم ملاحظة أن حاسة التذوق تتشكل حتى قبل أن يتذوق الشخص الطعام، فمجرد رؤية اسم طبق ما على قائمة الطعام يتم ارسال إشارة ترقب إلى الدماغ، ما يحفز إفراز اللعاب والاهتمام بالطعام.وفقا ليوليا ألكسندروفنا إريمينكو، فإن للرائحة الداخلية تأثيرا أقوى بكثير على أحاسيس التذوق من مجرد الرائحة الخارجية (الأنفية)، حيث تنشط حاسة الشم الجهاز الحوفي في الدماغ، المرتبط بالعواطف، ما يجعل التذوق ليس مجرد إدراك جسدي، بل تجربة مشحونة عاطفيا، وفقا لما تم ذكره في مجلة "ساينتيفيك روسيا".عنصر مهم آخر هو توقع التذوق، والذي يتشكل من خلال السعر والتغليف والسياق الثقافي، حيث يمكن إدراك الطعام نفسه بشكل مختلف حسب طريقة تقديمه ووصفه.تسجل دراسات التسويق العصبي ردود فعل الوجه تجاه الطعام:تلعب الخصائص الثقافية أيضا دورا لا يقل أهمية، إذ تتشكل معايير إدراك التذوق داخل العائلات والمجتمعات، ويؤثر الطبخ المنزلي والعادات على هذه المعايي، في الوقت نفسه، يمكن للتقنيات الحديثة، مثل طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد، أن تنتج منتجات ذات ملمس مثالي، لكنها لا تطابق دائما معيار التذوق، ما يؤثر على الإدراك العاطفي للطعام.يؤكد الخبراء أن التذوق تجربة حسية وعاطفية شاملة، لا تتشكل فقط بالخصائص الكيميائية للطعام، بل أيضا سياقه ورائحته ومظهره، وحتى الموسيقى المصاحبة له. إن فهم هذه العوامل يساعد المصنعين على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين على النحو الأمثل.دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية
https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html
https://sarabic.ae/20251003/5-أعشاب-وتوابل-شائعة-مدعومة-علميا-بفائدتها--للجهاز-الهضمي-1105591158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105357393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb6c9a7e738663f832155aff3c0ab1f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, دراسات, مشاعر, حاسة الشم, الموسيقى, أطباق
العالم, دراسات, مشاعر, حاسة الشم, الموسيقى, أطباق
كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة
يؤكد باحثون روس من مركز HSE للاقتصاد العصبي والبحوث المعرفية، أن إدراك التذوق عملية معقدة متعددة الحواس، لا تقتصر على الأذواق الأساسية الخمسة فحسب، بل تشمل أيضا الروائح، والعرض البصري، وأسماء الأطباق، وحتى الموسيقى.
إدراك التذوق عملية أعقد بكثير من مجرد الشعور بالمر والحلو والمالح والحامض، ومن المهم ملاحظة أن حاسة التذوق تتشكل حتى قبل أن يتذوق الشخص الطعام، فمجرد رؤية اسم طبق ما على قائمة الطعام يتم ارسال إشارة ترقب إلى الدماغ، ما يحفز إفراز اللعاب والاهتمام بالطعام.
وفقا ليوليا ألكسندروفنا إريمينكو، فإن للرائحة الداخلية تأثيرا أقوى بكثير على أحاسيس التذوق من مجرد الرائحة الخارجية (الأنفية)، حيث تنشط حاسة الشم الجهاز الحوفي في الدماغ، المرتبط بالعواطف، ما يجعل التذوق ليس مجرد إدراك جسدي، بل تجربة مشحونة عاطفيا، وفقا لما تم ذكره في مجلة "ساينتيفيك روسيا
".
أجرى الباحثون سلسلة تجارب فريدة من نوعها، حيث عزفت موسيقى، مختارة خصيصا وفقا لتصنيفات الحلو أو المر، أثناء الوجبات، وقد غير هذا بالفعل إدراك الطبق، فقد بدأ يبدو أكثر حلاوة أو مرارة، وهذا يظهر العلاقة الوثيقة بين الصوت وإدراك التذوق كجزء من التجربة الحسية الشاملة.
عنصر مهم آخر هو توقع التذوق، والذي يتشكل من خلال السعر والتغليف والسياق الثقافي، حيث يمكن إدراك الطعام نفسه بشكل مختلف حسب طريقة تقديمه ووصفه.
تسجل دراسات التسويق العصبي ردود فعل الوجه تجاه الطعام:
تشير ابتسامة العضلة الوجنية الكبرى إلى تجربة تذوق إيجابية
بينما يشير تقطيب الجبين إلى تجربة تذوق محايدة أو سلبية.
يساعد هذا التحليل الموضوعي الشركات والمطاعم على فهم تفضيلات المستهلكين بشكل أفضل، وابتكار منتجات تلقى صدى لدى جماهيرها.
تلعب الخصائص الثقافية أيضا دورا لا يقل أهمية، إذ تتشكل معايير إدراك التذوق داخل العائلات والمجتمعات، ويؤثر الطبخ المنزلي والعادات على هذه المعايي، في الوقت نفسه، يمكن للتقنيات الحديثة، مثل طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد، أن تنتج منتجات ذات ملمس مثالي، لكنها لا تطابق دائما معيار التذوق، ما يؤثر على الإدراك العاطفي للطعام.
يؤكد الخبراء أن التذوق تجربة حسية وعاطفية شاملة، لا تتشكل فقط بالخصائص الكيميائية للطعام، بل أيضا سياقه ورائحته ومظهره، وحتى الموسيقى المصاحبة له. إن فهم هذه العوامل يساعد المصنعين على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين على النحو الأمثل.