https://sarabic.ae/20251008/كيف-تؤثر-الرائحة-والأسماء-والموسيقى-على-إدراك-التذوق-دراسة-1105775535.html

كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة

كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة

سبوتنيك عربي

يؤكد باحثون روس من مركز HSE للاقتصاد العصبي والبحوث المعرفية، أن إدراك التذوق عملية معقدة متعددة الحواس، لا تقتصر على الأذواق الأساسية الخمسة فحسب، بل تشمل... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T21:10+0000

2025-10-08T21:10+0000

2025-10-08T21:10+0000

مجتمع

العالم

دراسات

مشاعر

حاسة الشم

الموسيقى

أطباق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105357393_0:194:2736:1733_1920x0_80_0_0_9715518b72a058bf25e93c53e71369c7.jpg

إدراك التذوق عملية أعقد بكثير من مجرد الشعور بالمر والحلو والمالح والحامض، ومن المهم ملاحظة أن حاسة التذوق تتشكل حتى قبل أن يتذوق الشخص الطعام، فمجرد رؤية اسم طبق ما على قائمة الطعام يتم ارسال إشارة ترقب إلى الدماغ، ما يحفز إفراز اللعاب والاهتمام بالطعام.وفقا ليوليا ألكسندروفنا إريمينكو، فإن للرائحة الداخلية تأثيرا أقوى بكثير على أحاسيس التذوق من مجرد الرائحة الخارجية (الأنفية)، حيث تنشط حاسة الشم الجهاز الحوفي في الدماغ، المرتبط بالعواطف، ما يجعل التذوق ليس مجرد إدراك جسدي، بل تجربة مشحونة عاطفيا، وفقا لما تم ذكره في مجلة "ساينتيفيك روسيا".عنصر مهم آخر هو توقع التذوق، والذي يتشكل من خلال السعر والتغليف والسياق الثقافي، حيث يمكن إدراك الطعام نفسه بشكل مختلف حسب طريقة تقديمه ووصفه.تسجل دراسات التسويق العصبي ردود فعل الوجه تجاه الطعام:تلعب الخصائص الثقافية أيضا دورا لا يقل أهمية، إذ تتشكل معايير إدراك التذوق داخل العائلات والمجتمعات، ويؤثر الطبخ المنزلي والعادات على هذه المعايي، في الوقت نفسه، يمكن للتقنيات الحديثة، مثل طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد، أن تنتج منتجات ذات ملمس مثالي، لكنها لا تطابق دائما معيار التذوق، ما يؤثر على الإدراك العاطفي للطعام.يؤكد الخبراء أن التذوق تجربة حسية وعاطفية شاملة، لا تتشكل فقط بالخصائص الكيميائية للطعام، بل أيضا سياقه ورائحته ومظهره، وحتى الموسيقى المصاحبة له. إن فهم هذه العوامل يساعد المصنعين على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين على النحو الأمثل.دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية

https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html

https://sarabic.ae/20251003/5-أعشاب-وتوابل-شائعة-مدعومة-علميا-بفائدتها--للجهاز-الهضمي-1105591158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, دراسات, مشاعر, حاسة الشم, الموسيقى, أطباق