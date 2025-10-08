كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251008/كيف-تؤثر-الرائحة-والأسماء-والموسيقى-على-إدراك-التذوق-دراسة-1105775535.html
كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة
كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة
سبوتنيك عربي
يؤكد باحثون روس من مركز HSE للاقتصاد العصبي والبحوث المعرفية، أن إدراك التذوق عملية معقدة متعددة الحواس، لا تقتصر على الأذواق الأساسية الخمسة فحسب، بل تشمل... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T21:10+0000
2025-10-08T21:10+0000
مجتمع
العالم
دراسات
مشاعر
حاسة الشم
الموسيقى
أطباق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105357393_0:194:2736:1733_1920x0_80_0_0_9715518b72a058bf25e93c53e71369c7.jpg
إدراك التذوق عملية أعقد بكثير من مجرد الشعور بالمر والحلو والمالح والحامض، ومن المهم ملاحظة أن حاسة التذوق تتشكل حتى قبل أن يتذوق الشخص الطعام، فمجرد رؤية اسم طبق ما على قائمة الطعام يتم ارسال إشارة ترقب إلى الدماغ، ما يحفز إفراز اللعاب والاهتمام بالطعام.وفقا ليوليا ألكسندروفنا إريمينكو، فإن للرائحة الداخلية تأثيرا أقوى بكثير على أحاسيس التذوق من مجرد الرائحة الخارجية (الأنفية)، حيث تنشط حاسة الشم الجهاز الحوفي في الدماغ، المرتبط بالعواطف، ما يجعل التذوق ليس مجرد إدراك جسدي، بل تجربة مشحونة عاطفيا، وفقا لما تم ذكره في مجلة "ساينتيفيك روسيا".عنصر مهم آخر هو توقع التذوق، والذي يتشكل من خلال السعر والتغليف والسياق الثقافي، حيث يمكن إدراك الطعام نفسه بشكل مختلف حسب طريقة تقديمه ووصفه.تسجل دراسات التسويق العصبي ردود فعل الوجه تجاه الطعام:تلعب الخصائص الثقافية أيضا دورا لا يقل أهمية، إذ تتشكل معايير إدراك التذوق داخل العائلات والمجتمعات، ويؤثر الطبخ المنزلي والعادات على هذه المعايي، في الوقت نفسه، يمكن للتقنيات الحديثة، مثل طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد، أن تنتج منتجات ذات ملمس مثالي، لكنها لا تطابق دائما معيار التذوق، ما يؤثر على الإدراك العاطفي للطعام.يؤكد الخبراء أن التذوق تجربة حسية وعاطفية شاملة، لا تتشكل فقط بالخصائص الكيميائية للطعام، بل أيضا سياقه ورائحته ومظهره، وحتى الموسيقى المصاحبة له. إن فهم هذه العوامل يساعد المصنعين على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين على النحو الأمثل.دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية
https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html
https://sarabic.ae/20251003/5-أعشاب-وتوابل-شائعة-مدعومة-علميا-بفائدتها--للجهاز-الهضمي-1105591158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105357393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb6c9a7e738663f832155aff3c0ab1f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, دراسات, مشاعر, حاسة الشم, الموسيقى, أطباق
العالم, دراسات, مشاعر, حاسة الشم, الموسيقى, أطباق

كيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة

21:10 GMT 08.10.2025
© Photo / /unsplash/Brooke Larkفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Photo / /unsplash/Brooke Lark
تابعنا عبر
يؤكد باحثون روس من مركز HSE للاقتصاد العصبي والبحوث المعرفية، أن إدراك التذوق عملية معقدة متعددة الحواس، لا تقتصر على الأذواق الأساسية الخمسة فحسب، بل تشمل أيضا الروائح، والعرض البصري، وأسماء الأطباق، وحتى الموسيقى.
إدراك التذوق عملية أعقد بكثير من مجرد الشعور بالمر والحلو والمالح والحامض، ومن المهم ملاحظة أن حاسة التذوق تتشكل حتى قبل أن يتذوق الشخص الطعام، فمجرد رؤية اسم طبق ما على قائمة الطعام يتم ارسال إشارة ترقب إلى الدماغ، ما يحفز إفراز اللعاب والاهتمام بالطعام.
وفقا ليوليا ألكسندروفنا إريمينكو، فإن للرائحة الداخلية تأثيرا أقوى بكثير على أحاسيس التذوق من مجرد الرائحة الخارجية (الأنفية)، حيث تنشط حاسة الشم الجهاز الحوفي في الدماغ، المرتبط بالعواطف، ما يجعل التذوق ليس مجرد إدراك جسدي، بل تجربة مشحونة عاطفيا، وفقا لما تم ذكره في مجلة "ساينتيفيك روسيا".

أجرى الباحثون سلسلة تجارب فريدة من نوعها، حيث عزفت موسيقى، مختارة خصيصا وفقا لتصنيفات الحلو أو المر، أثناء الوجبات، وقد غير هذا بالفعل إدراك الطبق، فقد بدأ يبدو أكثر حلاوة أو مرارة، وهذا يظهر العلاقة الوثيقة بين الصوت وإدراك التذوق كجزء من التجربة الحسية الشاملة.

تعليم الموسيقى لدى الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
مجتمع
حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف
13 أبريل, 13:01 GMT
عنصر مهم آخر هو توقع التذوق، والذي يتشكل من خلال السعر والتغليف والسياق الثقافي، حيث يمكن إدراك الطعام نفسه بشكل مختلف حسب طريقة تقديمه ووصفه.

تسجل دراسات التسويق العصبي ردود فعل الوجه تجاه الطعام:

تشير ابتسامة العضلة الوجنية الكبرى إلى تجربة تذوق إيجابية
بينما يشير تقطيب الجبين إلى تجربة تذوق محايدة أو سلبية.
يساعد هذا التحليل الموضوعي الشركات والمطاعم على فهم تفضيلات المستهلكين بشكل أفضل، وابتكار منتجات تلقى صدى لدى جماهيرها.
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مجتمع
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
3 أكتوبر, 19:01 GMT
تلعب الخصائص الثقافية أيضا دورا لا يقل أهمية، إذ تتشكل معايير إدراك التذوق داخل العائلات والمجتمعات، ويؤثر الطبخ المنزلي والعادات على هذه المعايي، في الوقت نفسه، يمكن للتقنيات الحديثة، مثل طباعة اللحوم ثلاثية الأبعاد، أن تنتج منتجات ذات ملمس مثالي، لكنها لا تطابق دائما معيار التذوق، ما يؤثر على الإدراك العاطفي للطعام.
يؤكد الخبراء أن التذوق تجربة حسية وعاطفية شاملة، لا تتشكل فقط بالخصائص الكيميائية للطعام، بل أيضا سياقه ورائحته ومظهره، وحتى الموسيقى المصاحبة له. إن فهم هذه العوامل يساعد المصنعين على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين على النحو الأمثل.
دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع
"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала