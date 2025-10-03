5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
تسلط الأبحاث الحديثة الضوء على خمسة أعشاب وتوابل شائعة الاستخدام، النعناع، والبابونج، وبذور الكراوية، والشمر، والكمون، التي تقدم فوائد مثبتة لصحة الجهاز الهضمي، سواء تم تناولها كشاي، أو مكملات غذائية، أو مكونات غذائية.
يؤثر الانزعاج الهضمي، من الانتفاخ إلى عسر الهضم، على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يدفع إلى اهتمام متزايد بالعلاجات الطبيعية لدعم صحة الأمعاء.
تحظى الأعشاب والتوابل، التي لطالما اعتبرت ثمينة في الطب التقليدي، الآن بإثبات علمي لفوائدها الهضمية.
النعناع: حليف موثوق لاسترخاء عضلات الأمعاء
يعزى جزء كبير من فعالية النعناع (Mentha piperita) في تخفيف أعراض القولون العصبي إلى "المنثول"، وهو مركب نشط يرخي عضلات الأمعاء.
يخفف هذا الاسترخاء أعراضا مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.
وقد أثبتت التجارب السريرية أن كبسولات زيت النعناع تخفف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) بفعالية من خلال تهدئة حساسية الأمعاء والالتهاب.
ومع ذلك، يُنصح بتجنب النعناع لمن يعانون من ارتجاع المريء، لأنه قد يفاقم حرقة المعدة عن طريق إرخاء العضلة العاصرة للمريء، ويقدم شاي النعناع بديلا ألطف بتأثيرات مهدئة مماثلة.
البابونج: تهدئة الجهاز الهضمي
يعرف البابونج (Matricaria chamomilla) بخصائصه المهدئة، كما يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والغازات واضطراب المعدة.
على الرغم من وجود أدلة كثيرة على استخدامه التقليدي، إلا أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن مستخلص البابونج يمكن أن يخفف من قرحة المعدة بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.
تشير الملاحظات السريرية إلى أنه يفيد الرضع الذين يعانون من المغص والأطفال الذين يعانون من الإسهال الخفيف، خاصة عند دمجه مع أعشاب أخرى.
ولا يزال شاي البابونج خيارا شائعا ولطيفا لتعزيز راحة الجهاز الهضمي، ولكن يجب على مرضى الحساسية توخي الحذر.
بذور الكاروم (الجوين): محفز للهضم
تعد بذور الكاروم (Trachyspermum ammi)، أو الجوين، عنصرا أساسيا في الطب "الأيورفيدي" لتخفيف الغازات والانتفاخ.
يحفز الثيمول، وهو مركب موجود في بذور الكاروم، إنتاج الأحماض في المعدة، ما يحسن الهضم ويسرع مرور الطعام عبر الأمعاء.
تشير الدراسات إلى أن هذه البذور تزيد من نشاط الإنزيمات الهضمية وإفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد على تكسير الدهون.
كما أنها ترخي بطانة الأمعاء عن طريق منع التشنجات.
على الرغم من أنها آمنة بكميات كبيرة، إلا أنه ينصح بتجنبها من قبل النساء الحوامل أو المرضعات نظرا لمخاطر الإجهاض.
الشمر: منعش للنفس ومساعد على الهضم
يمضغ الشمر (Foeniculum vulgare) عادة بعد الوجبات لإنعاش النفس، ويحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان ومركب الأنيثول، الذي يرخي عضلات الأمعاء ويمنع تراكم الغازات.
تظهر الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن الشمر يمكن أن يخفف الألم المشابه للتقلصات، ما يعزز استخدامه كعلاج هضمي.
يستخدم ماء الشمر، الذي يخلط عادة مع ماء المغص للأطفال الرضع، منذ أجيال لتخفيف غازات الأطفال، وقد أثبتت الدراسات سلامته وفعاليته.
الكمون: معزز لنشاط الإنزيمات وإفراز العصارة الصفراوية
يتمتع الكمون (Cuminum cyminum) بسمعة طيبة في مساعدة الهضم نظرا لقدرته على تعزيز نشاط الإنزيمات الهضمية، ما يسرع من هضم الطعام.
كما أنه يعزز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، ما يحسن هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية.
تظهر الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الكمون يمكن أن يقصر وقت انتقال الطعام في الأمعاء، بينما تشير التجارب السريرية التي أُجريت على مرضى متلازمة القولون العصبي إلى تحسن الأعراض في غضون أسابيع من تناوله.
نكهتها اللذيذة تجعلها إضافة سهلة للوجبات لدعم الهضم.
إلى جانب تأثيراتها المباشرة على الهضم، تؤثر العديد من الأعشاب والتوابل بشكل إيجابي على تكوين ميكروبات الأمعاء.
تظهر الأبحاث أن المركبات المشتقة من التوابل يمكن أن تعزز نمو البكتيريا النافعة مع تثبيط السلالات الضارة، ما يسهم في تقليل الالتهابات وتحسين كفاءة الهضم، وتشير الدراسات إلى أن هذه التأثيرات تحدث من خلال استقلاب المواد الكيميائية النباتية مثل البوليفينول والألياف النباتية التي تعمل كبريبايوتكس طبيعية.
على الرغم من أن هذه الأعشاب والتوابل آمنة بشكل عام عند استخدامها بكميات مناسبة للطهي، إلا أنه ينبغي على من يعانون من حالات طبية أو يتناولون أدوية استشارة أخصائيي الرعاية الصحية قبل الاستخدام. فهي ليست بدائل للعلاج الطبي، بل هي خيارات تكميلية يمكن دمجها بسهولة في الأنظمة الغذائية اليومية، ما يوفر مساعدة هضمية طبيعية ولطيفة.
تدعم الأدلة العلمية استخدام النعناع والبابونج وبذور الكاروم والشمر والكمون كأدوات طبيعية فعالة لتحسين صحة الجهاز الهضمي.
تشمل فوائدها المتعددة استرخاء العضلات، وتعزيز نشاط الإنزيمات، وتعديل البكتيريا النافعة. ويمكن أن يكون دمج هذه الأعشاب والتوابل خطوة بسيطة ولذيذة نحو تحسين الهضم.