5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي

تسلط الأبحاث الحديثة الضوء على خمسة أعشاب وتوابل شائعة الاستخدام، النعناع، والبابونج، وبذور الكراوية، والشمر، والكمون، التي تقدم فوائد مثبتة لصحة الجهاز... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

العالم

دراسات

أعشاب نباتية

توابل

الهضم

فوائد

علمي

يؤثر الانزعاج الهضمي، من الانتفاخ إلى عسر الهضم، على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يدفع إلى اهتمام متزايد بالعلاجات الطبيعية لدعم صحة الأمعاء.تحظى الأعشاب والتوابل، التي لطالما اعتبرت ثمينة في الطب التقليدي، الآن بإثبات علمي لفوائدها الهضمية.النعناع: حليف موثوق لاسترخاء عضلات الأمعاءالبابونج: تهدئة الجهاز الهضميبذور الكاروم (الجوين): محفز للهضمالشمر: منعش للنفس ومساعد على الهضمالكمون: معزز لنشاط الإنزيمات وإفراز العصارة الصفراويةإلى جانب تأثيراتها المباشرة على الهضم، تؤثر العديد من الأعشاب والتوابل بشكل إيجابي على تكوين ميكروبات الأمعاء.تظهر الأبحاث أن المركبات المشتقة من التوابل يمكن أن تعزز نمو البكتيريا النافعة مع تثبيط السلالات الضارة، ما يسهم في تقليل الالتهابات وتحسين كفاءة الهضم، وتشير الدراسات إلى أن هذه التأثيرات تحدث من خلال استقلاب المواد الكيميائية النباتية مثل البوليفينول والألياف النباتية التي تعمل كبريبايوتكس طبيعية.تدعم الأدلة العلمية استخدام النعناع والبابونج وبذور الكاروم والشمر والكمون كأدوات طبيعية فعالة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. تشمل فوائدها المتعددة استرخاء العضلات، وتعزيز نشاط الإنزيمات، وتعديل البكتيريا النافعة. ويمكن أن يكون دمج هذه الأعشاب والتوابل خطوة بسيطة ولذيذة نحو تحسين الهضم.

