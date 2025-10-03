5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي

عربي
رسميا... "حماس" تعلن ردها على مقترح ترامب بشأن غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251003/5-أعشاب-وتوابل-شائعة-مدعومة-علميا-بفائدتها--للجهاز-الهضمي-1105591158.html
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
سبوتنيك عربي
تسلط الأبحاث الحديثة الضوء على خمسة أعشاب وتوابل شائعة الاستخدام، النعناع، والبابونج، وبذور الكراوية، والشمر، والكمون، التي تقدم فوائد مثبتة لصحة الجهاز... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T19:01+0000
2025-10-03T19:01+0000
مجتمع
العالم
دراسات
أعشاب نباتية
توابل
الهضم
فوائد
علمي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049996892_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_978799bd9d13dcdce5a02b7797cd5d68.jpg
يؤثر الانزعاج الهضمي، من الانتفاخ إلى عسر الهضم، على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يدفع إلى اهتمام متزايد بالعلاجات الطبيعية لدعم صحة الأمعاء.تحظى الأعشاب والتوابل، التي لطالما اعتبرت ثمينة في الطب التقليدي، الآن بإثبات علمي لفوائدها الهضمية.النعناع: حليف موثوق لاسترخاء عضلات الأمعاءالبابونج: تهدئة الجهاز الهضميبذور الكاروم (الجوين): محفز للهضمالشمر: منعش للنفس ومساعد على الهضمالكمون: معزز لنشاط الإنزيمات وإفراز العصارة الصفراويةإلى جانب تأثيراتها المباشرة على الهضم، تؤثر العديد من الأعشاب والتوابل بشكل إيجابي على تكوين ميكروبات الأمعاء.تظهر الأبحاث أن المركبات المشتقة من التوابل يمكن أن تعزز نمو البكتيريا النافعة مع تثبيط السلالات الضارة، ما يسهم في تقليل الالتهابات وتحسين كفاءة الهضم، وتشير الدراسات إلى أن هذه التأثيرات تحدث من خلال استقلاب المواد الكيميائية النباتية مثل البوليفينول والألياف النباتية التي تعمل كبريبايوتكس طبيعية.تدعم الأدلة العلمية استخدام النعناع والبابونج وبذور الكاروم والشمر والكمون كأدوات طبيعية فعالة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. تشمل فوائدها المتعددة استرخاء العضلات، وتعزيز نشاط الإنزيمات، وتعديل البكتيريا النافعة. ويمكن أن يكون دمج هذه الأعشاب والتوابل خطوة بسيطة ولذيذة نحو تحسين الهضم.7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049996892_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_19ddd32968128b212607dc2c2fb951ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, دراسات, أعشاب نباتية, توابل, الهضم, فوائد, علمي
العالم, دراسات, أعشاب نباتية, توابل, الهضم, فوائد, علمي

5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي

19:01 GMT 03.10.2025
© Photo / pixabay/congerdesignمشروب الشاي الأخضر مع النعناع
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Photo / pixabay/congerdesign
تابعنا عبر
تسلط الأبحاث الحديثة الضوء على خمسة أعشاب وتوابل شائعة الاستخدام، النعناع، والبابونج، وبذور الكراوية، والشمر، والكمون، التي تقدم فوائد مثبتة لصحة الجهاز الهضمي، سواء تم تناولها كشاي، أو مكملات غذائية، أو مكونات غذائية.
يؤثر الانزعاج الهضمي، من الانتفاخ إلى عسر الهضم، على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يدفع إلى اهتمام متزايد بالعلاجات الطبيعية لدعم صحة الأمعاء.
تحظى الأعشاب والتوابل، التي لطالما اعتبرت ثمينة في الطب التقليدي، الآن بإثبات علمي لفوائدها الهضمية.

النعناع: حليف موثوق لاسترخاء عضلات الأمعاء

يعزى جزء كبير من فعالية النعناع (Mentha piperita) في تخفيف أعراض القولون العصبي إلى "المنثول"، وهو مركب نشط يرخي عضلات الأمعاء.
يخفف هذا الاسترخاء أعراضا مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.
وقد أثبتت التجارب السريرية أن كبسولات زيت النعناع تخفف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) بفعالية من خلال تهدئة حساسية الأمعاء والالتهاب.
ومع ذلك، يُنصح بتجنب النعناع لمن يعانون من ارتجاع المريء، لأنه قد يفاقم حرقة المعدة عن طريق إرخاء العضلة العاصرة للمريء، ويقدم شاي النعناع بديلا ألطف بتأثيرات مهدئة مماثلة.

البابونج: تهدئة الجهاز الهضمي

يعرف البابونج (Matricaria chamomilla) بخصائصه المهدئة، كما يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والغازات واضطراب المعدة.
على الرغم من وجود أدلة كثيرة على استخدامه التقليدي، إلا أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن مستخلص البابونج يمكن أن يخفف من قرحة المعدة بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.
تشير الملاحظات السريرية إلى أنه يفيد الرضع الذين يعانون من المغص والأطفال الذين يعانون من الإسهال الخفيف، خاصة عند دمجه مع أعشاب أخرى.
ولا يزال شاي البابونج خيارا شائعا ولطيفا لتعزيز راحة الجهاز الهضمي، ولكن يجب على مرضى الحساسية توخي الحذر.

بذور الكاروم (الجوين): محفز للهضم

تعد بذور الكاروم (Trachyspermum ammi)، أو الجوين، عنصرا أساسيا في الطب "الأيورفيدي" لتخفيف الغازات والانتفاخ.
يحفز الثيمول، وهو مركب موجود في بذور الكاروم، إنتاج الأحماض في المعدة، ما يحسن الهضم ويسرع مرور الطعام عبر الأمعاء.
تشير الدراسات إلى أن هذه البذور تزيد من نشاط الإنزيمات الهضمية وإفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد على تكسير الدهون.
كما أنها ترخي بطانة الأمعاء عن طريق منع التشنجات.
على الرغم من أنها آمنة بكميات كبيرة، إلا أنه ينصح بتجنبها من قبل النساء الحوامل أو المرضعات نظرا لمخاطر الإجهاض.

الشمر: منعش للنفس ومساعد على الهضم

يمضغ الشمر (Foeniculum vulgare) عادة بعد الوجبات لإنعاش النفس، ويحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان ومركب الأنيثول، الذي يرخي عضلات الأمعاء ويمنع تراكم الغازات.
تظهر الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن الشمر يمكن أن يخفف الألم المشابه للتقلصات، ما يعزز استخدامه كعلاج هضمي.
يستخدم ماء الشمر، الذي يخلط عادة مع ماء المغص للأطفال الرضع، منذ أجيال لتخفيف غازات الأطفال، وقد أثبتت الدراسات سلامته وفعاليته.

الكمون: معزز لنشاط الإنزيمات وإفراز العصارة الصفراوية

يتمتع الكمون (Cuminum cyminum) بسمعة طيبة في مساعدة الهضم نظرا لقدرته على تعزيز نشاط الإنزيمات الهضمية، ما يسرع من هضم الطعام.
كما أنه يعزز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، ما يحسن هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية.
تظهر الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الكمون يمكن أن يقصر وقت انتقال الطعام في الأمعاء، بينما تشير التجارب السريرية التي أُجريت على مرضى متلازمة القولون العصبي إلى تحسن الأعراض في غضون أسابيع من تناوله.
نكهتها اللذيذة تجعلها إضافة سهلة للوجبات لدعم الهضم.
إلى جانب تأثيراتها المباشرة على الهضم، تؤثر العديد من الأعشاب والتوابل بشكل إيجابي على تكوين ميكروبات الأمعاء.
تظهر الأبحاث أن المركبات المشتقة من التوابل يمكن أن تعزز نمو البكتيريا النافعة مع تثبيط السلالات الضارة، ما يسهم في تقليل الالتهابات وتحسين كفاءة الهضم، وتشير الدراسات إلى أن هذه التأثيرات تحدث من خلال استقلاب المواد الكيميائية النباتية مثل البوليفينول والألياف النباتية التي تعمل كبريبايوتكس طبيعية.
على الرغم من أن هذه الأعشاب والتوابل آمنة بشكل عام عند استخدامها بكميات مناسبة للطهي، إلا أنه ينبغي على من يعانون من حالات طبية أو يتناولون أدوية استشارة أخصائيي الرعاية الصحية قبل الاستخدام. فهي ليست بدائل للعلاج الطبي، بل هي خيارات تكميلية يمكن دمجها بسهولة في الأنظمة الغذائية اليومية، ما يوفر مساعدة هضمية طبيعية ولطيفة.
شاي الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
23 أغسطس, 15:27 GMT
تدعم الأدلة العلمية استخدام النعناع والبابونج وبذور الكاروم والشمر والكمون كأدوات طبيعية فعالة لتحسين صحة الجهاز الهضمي.
تشمل فوائدها المتعددة استرخاء العضلات، وتعزيز نشاط الإنزيمات، وتعديل البكتيريا النافعة. ويمكن أن يكون دمج هذه الأعشاب والتوابل خطوة بسيطة ولذيذة نحو تحسين الهضم.
7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала