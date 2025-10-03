https://sarabic.ae/20251003/من-نفايات-الطعام-تطوير-بلاستيك-طبيعي-لحفظ-الأغذية-1105589445.html

"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية

"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية

في دراسة جديدة، طور علماء أغشية بلاستيكية طبيعية مشتقة من سكريات نفايات الطعام، ما يفتح آفاقا جديدة لحلول تغليف مستدامة وقابلة للتحلل الحيوي. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

يتجاوز الإنتاج العالمي للبلاستيك 400 مليون طن متري سنويا، ومعظمه من المواد أحادية الاستخدام ويسهم في تلوث البيئة، تقدم الدراسة بديلا واعدا باستخدام بوليمرات حيوية من "البولي هيدروكسيلات" (PHAs) مصنعة من خلال التخمير الميكروبي.استخدمت الدراسة نوعين من البكتيريا تعيشان في التربة، تغذت هذه الميكروبات على نظام غذائي متوازن من السكريات المأخوذة من مخلفات الطعام، إلى جانب الأملاح الأساسية والمغذيات. قامت البكتيريا باستقلاب السكريات، ما أدى إلى تراكم البلاستيك الطبيعي داخل خلاياها ، وهي عملية توصف أحيانا بأنها "استخلاص" ميكروبي للبلاستيك، حسب ما ورد في مجلة علمية.إن تعدد استخدامات مركبات "البولي هيدروكسيلات" يعني إمكانية تصميم هذه المواد البلاستيكية الطبيعية لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك أغشية تغليف المواد الغذائية، والمواد الزراعية مثل أغلفة السيلاج، وحتى الأغشية الطبية الحساسة للحرارة. والأهم من ذلك، أن هذه المواد البلاستيكية الحيوية قابلة للتحلل، مما يوفر خيارا طبيعيا لنهاية عمرها الافتراضي يسمح لها بالتحلل مع نفايات الطعام أو النفايات الزراعية، ما يخفف العبء البيئي المرتبط بالنفايات البلاستيكية التقليدية.تجمع هذه المواد البلاستيكية الحيوية القابلة للتحلل بين الأداء والمسؤولية البيئية، معالجة التحدي الملح المتمثل في نفايات البلاستيك أحادية الاستخدام. ويعِد التطوير المستمر والشراكات الصناعية بجعل التغليف الصديق للبيئة واقعا عمليا للاستخدام اليومي.مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة

