https://sarabic.ae/20250318/عادة-شائعة-لدى-الفتيات-هي-سبب-التلوث-البلاستيكي-لأجسامهن-1098755860.html

عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن

عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن

سبوتنيك عربي

قد تشعر بالدهشة والاشمئزاز إذا كنت من محبي مضغ العلكة (عادة شائعة عند بعض الفيتات والشبان) عندما تكتشف أنها مصنوعة من البلاستيك المرن المستخدم في إطارات... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T15:44+0000

2025-03-18T15:44+0000

2025-03-18T15:44+0000

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أظهر التحليل الكيميائي أن العلكة تحتوي على ستايرين بوتادين (المستخدمة في صناعة إطارات السيارات)، والبولي إيثيلين (المستخدمة في صناعة أكياس التسوق والزجاجات)، وأسيتات البولي فينيل (غراء الخشب)، بالإضافة إلى بعض المُحليات والنكهات.وتُعتبر صناعة علكة المضغ تجارةً ضخمة، تُقدر قيمتها بنحو 48.68 مليار دولار أمريكي (37.7 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2025، وتمتلك ثلاث شركات 75% من حصة السوق، أكبرها شركة ريجلي، بحصة تُقدر بنحو 35%.وللحد من هذا العادة بحسب الدراسة التي نشرت في "sciencealert"، يجب تثقيف الناس حول محتويات العلكة والآثار البيئية لهذه المكونات، بالتالي يمكن أن يقلل من الاستهلاك ويشجع على عادات أفضل للتخلص منها.

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