عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
32 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
14:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
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https://sarabic.ae/20250318/عادة-شائعة-لدى-الفتيات-هي-سبب-التلوث-البلاستيكي-لأجسامهن-1098755860.html
عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن
عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن
سبوتنيك عربي
قد تشعر بالدهشة والاشمئزاز إذا كنت من محبي مضغ العلكة (عادة شائعة عند بعض الفيتات والشبان) عندما تكتشف أنها مصنوعة من البلاستيك المرن المستخدم في إطارات... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T15:44+0000
2025-03-18T15:44+0000
مجتمع
الصحة
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أظهر التحليل الكيميائي أن العلكة تحتوي على ستايرين بوتادين (المستخدمة في صناعة إطارات السيارات)، والبولي إيثيلين (المستخدمة في صناعة أكياس التسوق والزجاجات)، وأسيتات البولي فينيل (غراء الخشب)، بالإضافة إلى بعض المُحليات والنكهات.وتُعتبر صناعة علكة المضغ تجارةً ضخمة، تُقدر قيمتها بنحو 48.68 مليار دولار أمريكي (37.7 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2025، وتمتلك ثلاث شركات 75% من حصة السوق، أكبرها شركة ريجلي، بحصة تُقدر بنحو 35%.وللحد من هذا العادة بحسب الدراسة التي نشرت في "sciencealert"، يجب تثقيف الناس حول محتويات العلكة والآثار البيئية لهذه المكونات، بالتالي يمكن أن يقلل من الاستهلاك ويشجع على عادات أفضل للتخلص منها.
https://sarabic.ae/20250317/الصين-تطور-أداة-ذكاء-اصطناعي-تتنبأ-بتكرار-سرطان-خطير-1098719613.html
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب "التلوث البلاستيكي" لأجسامهن

15:44 GMT 18.03.2025
© Unsplash/ Pete Alexopoulos أنواع من العلك معروضة للبيع
أنواع من العلك معروضة للبيع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Unsplash/ Pete Alexopoulos
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قد تشعر بالدهشة والاشمئزاز إذا كنت من محبي مضغ العلكة (عادة شائعة عند بعض الفيتات والشبان) عندما تكتشف أنها مصنوعة من البلاستيك المرن المستخدم في إطارات السيارات، وإذ لم تكن فكرة مضغ البلاستيك مُزعجة بما يكفي، ففكّر فيما يحدث بعد بصقه.
أظهر التحليل الكيميائي أن العلكة تحتوي على ستايرين بوتادين (المستخدمة في صناعة إطارات السيارات)، والبولي إيثيلين (المستخدمة في صناعة أكياس التسوق والزجاجات)، وأسيتات البولي فينيل (غراء الخشب)، بالإضافة إلى بعض المُحليات والنكهات.

وتعتبر هذه المواد البلاستكية خطيرة على الجسم، وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال، وكما أنه من الممكن أن يؤثر على مستويات السكر أو التفاعل مع الأدوية التي يتناولونها مرضى السكري والضغط.

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ولا تعلن معظم الشركات المصنعة عن المادة المصنوعة منها العلكة - بل تتهرب من التفاصيل بذكر "قاعدة العلكة" في المكونات، وتركز على عبارة "نستخدم مواد تركيبية لقاعدة العلكة للحصول على قاعدة متماسكة وآمنة تُوفر نكهة تدوم طويلًا، وملمسًا مُحسّنًا، ودرجة لزوجة أقل"، بحسب الإعلان الترويجي لها.

وتُعتبر صناعة علكة المضغ تجارةً ضخمة، تُقدر قيمتها بنحو 48.68 مليار دولار أمريكي (37.7 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2025، وتمتلك ثلاث شركات 75% من حصة السوق، أكبرها شركة ريجلي، بحصة تُقدر بنحو 35%.
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أما بالنسبة للأضرار البيئية، فإن العلكة تتصلب وتتشقق وتتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، لكن هذا قد يستغرق عقودًا، تنظيفها ليس رخيصًا، لأنه يتطلب جهدًا كبيرًا، يبلغ متوسط ​​التكلفة 1.50 جنيه إسترليني للمتر المربع، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لتنظيف تلوث العلكة للمجالس المحلية في المملكة المتحدة تبلغ حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني.
وللحد من هذا العادة بحسب الدراسة التي نشرت في "sciencealert"، يجب تثقيف الناس حول محتويات العلكة والآثار البيئية لهذه المكونات، بالتالي يمكن أن يقلل من الاستهلاك ويشجع على عادات أفضل للتخلص منها.

وختمت الدراسة أنه يمكن للوائح الأكثر صرامة أن تُحاسب المصنّعين - ففرض ضريبة على العلكة الاصطناعية يمكن أن يساعد في تمويل عمليات التنظيف، وهذا بدوره سيحفز المزيد من الاستثمار في العلكة النباتية وغيرها من البدائل المستدامة.

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