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https://sarabic.ae/20250317/الصين-تطور-أداة-ذكاء-اصطناعي-تتنبأ-بتكرار-سرطان-خطير-1098719613.html
الصين تطور أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بتكرار سرطان خطير
الصين تطور أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بتكرار سرطان خطير
سبوتنيك عربي
ابتكر فريق بحثي صيني أداة ذكاء اصطناعي، قادرة على التنبؤ بخطر تكرار الإصابة بسرطان الكبد بدقة تصل إلى 82.2 بالمئة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T13:45+0000
2025-03-17T13:45+0000
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علوم
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ويعتبر سرطان الكبد ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، حيث تصل نسبة تكرار الإصابة به بعد الجراحة إلى 70 بالمئة، وكان التنبؤ الدقيق بتكرار الإصابة تحديا بالغ الأهمية.وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين، بأن باحثين من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة سوغن تشن، قاموا بتطوير نظام تقييم يسمى "تايمز"، والذي يقيس أنماط التوزيع المكاني للخلايا المناعية داخل البيئة الدقيقة للورم لتقييم احتمالية الانتكاس.ويعد هذا النظام أول أداة في العالم للتنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان الكبد تدمج البيانات المناعية المكانية، حسبما نقلته "سكاي نيوز".ومن خلال الجمع بين علم الترنسكربيتوم المكاني وعلم البروتينات والكيمياء المناعية النسيجية متعددة الأطياف والتحليل المكاني القائم على الذكاء الاصطناعي، ابتكر الفريق طريقة جديدة لتقييم البيئة الدقيقة للورم.وأتاح الباحثون نسخة مجانية عبر الإنترنت من نظام تقييم أنماط التوزيع المكاني للخلايا المناعية داخل البيئة الدقيقة للورم "تايمز"، مما يسمح للمستخدمين حول العالم بتحميل صور الفحص النسيجي لتقييم المخاطر بشكل فوري.وأوضح سون أن الفريق يهدف إلى توفير أداة ثورية لاتخاذ القرارات لمساعدة الأطباء على تحسين العلاجات الفردية، لا سيما في البيئات محدودة الموارد، مضيفا أنهم يتعاونون حاليا مع شركاء الصناعة لتوحيد التطبيقات السريرية.لأول مرة... اكتشاف 4 كواكب صغيرة تدور بالقرب من الأرض... فيديو
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علوم
علوم

الصين تطور أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بتكرار سرطان خطير

13:45 GMT 17.03.2025
© Fotolia / Crevisخلية سرطانية في جسم الإنسان
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / Crevis
تابعنا عبر
ابتكر فريق بحثي صيني أداة ذكاء اصطناعي، قادرة على التنبؤ بخطر تكرار الإصابة بسرطان الكبد بدقة تصل إلى 82.2 بالمئة.
ويعتبر سرطان الكبد ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، حيث تصل نسبة تكرار الإصابة به بعد الجراحة إلى 70 بالمئة، وكان التنبؤ الدقيق بتكرار الإصابة تحديا بالغ الأهمية.
وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين، بأن باحثين من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة سوغن تشن، قاموا بتطوير نظام تقييم يسمى "تايمز"، والذي يقيس أنماط التوزيع المكاني للخلايا المناعية داخل البيئة الدقيقة للورم لتقييم احتمالية الانتكاس.
ويعد هذا النظام أول أداة في العالم للتنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان الكبد تدمج البيانات المناعية المكانية، حسبما نقلته "سكاي نيوز".
وأظهرت الدراسة، التي تم نشرها بمجلة "نيتشر"، أن التنظيم المكاني للخلايا المناعية، وليس فقط كميتها، هو ما يحدد النتائج السريرية.
مصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
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ومن خلال الجمع بين علم الترنسكربيتوم المكاني وعلم البروتينات والكيمياء المناعية النسيجية متعددة الأطياف والتحليل المكاني القائم على الذكاء الاصطناعي، ابتكر الفريق طريقة جديدة لتقييم البيئة الدقيقة للورم.
وتم تدريب النظام باستخدام عينات من أنسجة سرطان الكبد مأخوذة من 61 مريضا.
وأتاح الباحثون نسخة مجانية عبر الإنترنت من نظام تقييم أنماط التوزيع المكاني للخلايا المناعية داخل البيئة الدقيقة للورم "تايمز"، مما يسمح للمستخدمين حول العالم بتحميل صور الفحص النسيجي لتقييم المخاطر بشكل فوري.
وأوضح سون أن الفريق يهدف إلى توفير أداة ثورية لاتخاذ القرارات لمساعدة الأطباء على تحسين العلاجات الفردية، لا سيما في البيئات محدودة الموارد، مضيفا أنهم يتعاونون حاليا مع شركاء الصناعة لتوحيد التطبيقات السريرية.
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