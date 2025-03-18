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بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
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https://sarabic.ae/20250318/وزن-طفلك-عند-الولادة-يخبرك-عن-قدراته-التعليمية-دراسة-تكشف--1098743625.html
وزن طفلك عند الولادة يخبرك عن قدراته التعليمية... دراسة تكشف
وزن طفلك عند الولادة يخبرك عن قدراته التعليمية... دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة، عن أن معظم الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة يصبحون أقل استعدادا لدخول المدرسة في... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T11:35+0000
2025-03-18T11:35+0000
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وذكرت الدراسة الجديدة أن الثلث فقط من بين الأطفال الذين كانت أوزانهم تقل عن 5.5 رطل عند الولادة يكونون على استعداد لدخول المدرسة عندما يصلون إلى سن ثلاث إلى خمس سنوات، حيث تتراجع لديهم مهارات التعلم المبكر وضبط النفس وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Academic Pediatrics" المتخصصة في طب الأطفال، فإن الدراسة شملت 1400 طفل في الولايات المتحدة كانوا يعانون من نقص الوزن عند الولادة، وكان يتم متابعة نموهم العقلي عن طريق اختبارات متخصصة وإخضاعهم لاستبيانات للوقوف على مدى استعدادهم لدخول المدرسة.واتضح من الدراسة أن 30% فقط من هؤلاء الأطفال كانوا مؤهلين لبدء المرحلة الدراسية وفق أربع معايير أساسية لتقييم مدى استعدادهم لدخول المدرسة، حيث كان 45% منهم مؤهلين فيما يتعلق بمهارات التعلم المبكر، و67% مؤهلين وفق معيار ضبط النفس، و75% مؤهلين في مجال تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية، و87% مؤهلين فيما يتعلق بالصحة البدنية وتنمية الوظائف الحركية.وأشار الأطباء في دراستهم إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسية لمساعدة هؤلاء الأطفال للوصول إلى درجة الاستعداد المطلوبة لبدء الدراسة ومن بينها ممارسات يقوم بها الآباء مثل القراءة للطفل، والالتزام بمواعيد النوم الصحية، وتقليل فترات التعرض لشاشات التليفزيون والاجهزة الإلكترونية إلى ساعة أو أقل يوميا.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن نتائج الدراسة تؤكد أهمية إتباع أنظمة الحياة الصحية في نطاق الأسرة ودعم الأبوين للطفل من أجل تحسين عملية النمو العقلي في مرحلة الطفولة المبكرة.دراسة تكشف عن "الابن المفضل" لدى الآباء والسر وراء ذلكعيون زرقاء وقلب "مكسور"... اكتشاف مثير لطفل عاش قبل 17 ألف عام
https://sarabic.ae/20250128/دراسة-ممارسة-الرياضة-بانتظام-تساعد-في-تحسين-الأداء-الدراسي-للأطفال-1097239694.html
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علوم, الصحة, طفل, الطفل, حماية الطفل, الأطفال, أخبار الأطفال, تربية الأطفال, قدرات عقلية
علوم, الصحة, طفل, الطفل, حماية الطفل, الأطفال, أخبار الأطفال, تربية الأطفال, قدرات عقلية

وزن طفلك عند الولادة يخبرك عن قدراته التعليمية... دراسة تكشف

11:35 GMT 18.03.2025
© Photo / unsplash/ Colin Maynardصورة لطفل حديث الولادة
صورة لطفل حديث الولادة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Photo / unsplash/ Colin Maynard
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة، عن أن معظم الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة يصبحون أقل استعدادا لدخول المدرسة في المرحلة السنية ما بين ثلاث وخمس سنوات.
وذكرت الدراسة الجديدة أن الثلث فقط من بين الأطفال الذين كانت أوزانهم تقل عن 5.5 رطل عند الولادة يكونون على استعداد لدخول المدرسة عندما يصلون إلى سن ثلاث إلى خمس سنوات، حيث تتراجع لديهم مهارات التعلم المبكر وضبط النفس وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Academic Pediatrics" المتخصصة في طب الأطفال، فإن الدراسة شملت 1400 طفل في الولايات المتحدة كانوا يعانون من نقص الوزن عند الولادة، وكان يتم متابعة نموهم العقلي عن طريق اختبارات متخصصة وإخضاعهم لاستبيانات للوقوف على مدى استعدادهم لدخول المدرسة.
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28 يناير, 11:57 GMT
واتضح من الدراسة أن 30% فقط من هؤلاء الأطفال كانوا مؤهلين لبدء المرحلة الدراسية وفق أربع معايير أساسية لتقييم مدى استعدادهم لدخول المدرسة، حيث كان 45% منهم مؤهلين فيما يتعلق بمهارات التعلم المبكر، و67% مؤهلين وفق معيار ضبط النفس، و75% مؤهلين في مجال تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية، و87% مؤهلين فيما يتعلق بالصحة البدنية وتنمية الوظائف الحركية.
ويقول العلماء إن استعداد الطفل لبدء الدراسة لا يعتبر فقط مؤشرا على قدراته الدراسية في المستقبل، بل يعتبر أيضا من المؤشرات التي تدل على مدى نجاحه المالي وحالته الصحية عندما يصبح بالغا.
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وأشار الأطباء في دراستهم إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسية لمساعدة هؤلاء الأطفال للوصول إلى درجة الاستعداد المطلوبة لبدء الدراسة ومن بينها ممارسات يقوم بها الآباء مثل القراءة للطفل، والالتزام بمواعيد النوم الصحية، وتقليل فترات التعرض لشاشات التليفزيون والاجهزة الإلكترونية إلى ساعة أو أقل يوميا.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن نتائج الدراسة تؤكد أهمية إتباع أنظمة الحياة الصحية في نطاق الأسرة ودعم الأبوين للطفل من أجل تحسين عملية النمو العقلي في مرحلة الطفولة المبكرة.
دراسة تكشف عن "الابن المفضل" لدى الآباء والسر وراء ذلك
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