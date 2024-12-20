https://sarabic.ae/20241220/ولادة-أول-طفل-في-العالم-باستخدام-تقنية-إنضاج-البويضة-خارج-الجسم-1096018604.html
ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"
ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "غاميتو"، عن ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:07+0000
2024-12-20T15:07+0000
2024-12-20T15:07+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095901039_0:0:1702:958_1920x0_80_0_0_6393277052d73f128f9fe49313bc61eb.jpg
ووُلد أول طفل في العالم في البيرو، بعد نجاح تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم، حسبما أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.وذكر الموقع أن الولادة تمت في عيادة "سانتا إيزابيل" في البيرو، وتستخدم هذه التقنية خلايا مبيضية شابة لإعادة إنشاء العملية الطبيعية لنضج البويضات في بيئة معملية.وبحسب ما نقله الموقع، فإن "هذه العملية تحل محل 80% من الحقن الهرمونية المطلوبة في التلقيح الصناعي التقليدي".بعد وفاة 10 أطفال.. طبيب تركي يواجه السجن 582 عاماعلماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة
https://sarabic.ae/20241220/-لأول-مرة-في-المنطقة-الإمارات-تطلق-مشروعا-لاستزراع-اللؤلؤ-1096013848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095901039_152:0:1664:1134_1920x0_80_0_0_6ab9de1f92defd05fa34ba6d14cb4389.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات
ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "غاميتو"، عن ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم.
ووُلد أول طفل في العالم في البيرو، بعد نجاح تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم، حسبما أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.
وبحسب موقع "بزنس واير"، الذي نقل الخبر، فإن شركة "غاميتو" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أعلنت عن ولادة أول إنسان في العالم يستخدم تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم.
وذكر الموقع أن الولادة تمت في عيادة "سانتا إيزابيل" في البيرو، وتستخدم هذه التقنية خلايا مبيضية شابة لإعادة إنشاء العملية الطبيعية لنضج البويضات في بيئة معملية.
وبحسب ما نقله الموقع،
فإن "هذه العملية تحل محل 80% من الحقن الهرمونية المطلوبة في التلقيح الصناعي التقليدي".