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ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"
ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "غاميتو"، عن ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:07+0000
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ووُلد أول طفل في العالم في البيرو، بعد نجاح تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم، حسبما أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.وذكر الموقع أن الولادة تمت في عيادة "سانتا إيزابيل" في البيرو، وتستخدم هذه التقنية خلايا مبيضية شابة لإعادة إنشاء العملية الطبيعية لنضج البويضات في بيئة معملية.وبحسب ما نقله الموقع، فإن "هذه العملية تحل محل 80% من الحقن الهرمونية المطلوبة في التلقيح الصناعي التقليدي".بعد وفاة 10 أطفال.. طبيب تركي يواجه السجن 582 عاماعلماء روس يطورون طريقة للتنبؤ باضطرابات تكيف الأطفال حديثي الولادة
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية "إنضاج البويضة خارج الجسم"

15:07 GMT 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentelطفل رضيع
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentel
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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "غاميتو"، عن ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم.
ووُلد أول طفل في العالم في البيرو، بعد نجاح تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم، حسبما أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

وبحسب موقع "بزنس واير"، الذي نقل الخبر، فإن شركة "غاميتو" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أعلنت عن ولادة أول إنسان في العالم يستخدم تقنية إنضاج البويضة خارج الجسم.

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وذكر الموقع أن الولادة تمت في عيادة "سانتا إيزابيل" في البيرو، وتستخدم هذه التقنية خلايا مبيضية شابة لإعادة إنشاء العملية الطبيعية لنضج البويضات في بيئة معملية.
وبحسب ما نقله الموقع، فإن "هذه العملية تحل محل 80% من الحقن الهرمونية المطلوبة في التلقيح الصناعي التقليدي".
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