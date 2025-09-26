https://sarabic.ae/20250926/مكون-فائق-الامتصاص-وقابل-للتحلل-الحيوي-يحدث-ثورة-في-الزراعة-من-دون-تربة-1105311578.html

مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة

مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة

سبوتنيك عربي

طور باحثون هلاما مائيا "هيدروجيل" فائق الامتصاص، مصنوعا من بوليمرات حيوية من الطحالب الحمراء، ومصمما خصيصا للزراعة من دون تربة، الأمر الذي قد يحدث نقلة نوعية... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T19:50+0000

2025-09-26T19:50+0000

2025-09-26T19:50+0000

العالم

علوم

معلومات

محاصيل زراعية

دراسات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049780068_0:7:1025:583_1920x0_80_0_0_dd7ad4875779d7227d24183e19a12444.jpg

هذا المكون "الهيدروجيل" قابل للتحلل الحيوي بالكامل، وهو مستخلص من موارد بحرية طبيعية، يمكنه الاحتفاظ بكميات هائلة من الماء، يعزز امتصاص النباتات للمغذيات، وقدرتها على تحمل الإجهاد، وجودة المحصول، من خلال تحفيز عملياتها الطبيعية.حيث قام الفريق بتصميم الهيدروجيل من "الكاراجينان"، وهو "عديد سكاريد" يستخرج من الطحالب الحمراء، ويستخدم عادة في التبلور والتكثيف، حسب ماورد في موقع "فايس"، وأظهرت الاختبارات المعملية التي أُجريت باستخدام نبات "أرابيدوبسيس ثاليانا" كنموذج، نموا أكثر حيوية مقارنة بالركائز المائية التقليدية.ومع تزايد وتيرة الجفاف وتدهور التربة بسبب تغير المناخ، تقدم هذه التقنية حلا خاليا من النفايات وذو تأثير بيئي منخفض، وذلك من خلال استبدال الرغاوي والبلاستيكات البترولية المستخدمة عادة في البستنة، وتضمن طبيعة "الهيدروجيل" القابلة للتحلل الحيوي عدم مساهمته في تلوث التربة.يخطط الباحثون مستقبلا لدمج مستشعرات مرنة وقابلة للتحلل الحيوي ضمن مصفوفة الهيدروجيل، يمكن هذا التكامل إتاحة مراقبة آنية لصحة النبات وظروف التربة، وتخصيص توصيل المياه والمغذيات بشكل ديناميكي، وتحسين استخدام الموارد.علماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسيةدراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة

https://sarabic.ae/20221202/مصري-يفوز-بجائزة-عبد-الحميد-شومان-عن-تطبيقات-الزراعة-دون-تربة-1070771329.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, معلومات, محاصيل زراعية, دراسات