https://sarabic.ae/20250926/مكون-فائق-الامتصاص-وقابل-للتحلل-الحيوي-يحدث-ثورة-في-الزراعة-من-دون-تربة-1105311578.html
مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة
مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة
سبوتنيك عربي
طور باحثون هلاما مائيا "هيدروجيل" فائق الامتصاص، مصنوعا من بوليمرات حيوية من الطحالب الحمراء، ومصمما خصيصا للزراعة من دون تربة، الأمر الذي قد يحدث نقلة نوعية... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T19:50+0000
2025-09-26T19:50+0000
2025-09-26T19:50+0000
العالم
علوم
معلومات
محاصيل زراعية
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049780068_0:7:1025:583_1920x0_80_0_0_dd7ad4875779d7227d24183e19a12444.jpg
هذا المكون "الهيدروجيل" قابل للتحلل الحيوي بالكامل، وهو مستخلص من موارد بحرية طبيعية، يمكنه الاحتفاظ بكميات هائلة من الماء، يعزز امتصاص النباتات للمغذيات، وقدرتها على تحمل الإجهاد، وجودة المحصول، من خلال تحفيز عملياتها الطبيعية.حيث قام الفريق بتصميم الهيدروجيل من "الكاراجينان"، وهو "عديد سكاريد" يستخرج من الطحالب الحمراء، ويستخدم عادة في التبلور والتكثيف، حسب ماورد في موقع "فايس"، وأظهرت الاختبارات المعملية التي أُجريت باستخدام نبات "أرابيدوبسيس ثاليانا" كنموذج، نموا أكثر حيوية مقارنة بالركائز المائية التقليدية.ومع تزايد وتيرة الجفاف وتدهور التربة بسبب تغير المناخ، تقدم هذه التقنية حلا خاليا من النفايات وذو تأثير بيئي منخفض، وذلك من خلال استبدال الرغاوي والبلاستيكات البترولية المستخدمة عادة في البستنة، وتضمن طبيعة "الهيدروجيل" القابلة للتحلل الحيوي عدم مساهمته في تلوث التربة.يخطط الباحثون مستقبلا لدمج مستشعرات مرنة وقابلة للتحلل الحيوي ضمن مصفوفة الهيدروجيل، يمكن هذا التكامل إتاحة مراقبة آنية لصحة النبات وظروف التربة، وتخصيص توصيل المياه والمغذيات بشكل ديناميكي، وتحسين استخدام الموارد.علماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسيةدراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
https://sarabic.ae/20221202/مصري-يفوز-بجائزة-عبد-الحميد-شومان-عن-تطبيقات-الزراعة-دون-تربة-1070771329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049780068_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_a9659e46dfed75300983fb31f4b1bacb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, معلومات, محاصيل زراعية, دراسات
العالم, علوم, معلومات, محاصيل زراعية, دراسات
مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة
طور باحثون هلاما مائيا "هيدروجيل" فائق الامتصاص، مصنوعا من بوليمرات حيوية من الطحالب الحمراء، ومصمما خصيصا للزراعة من دون تربة، الأمر الذي قد يحدث نقلة نوعية في زراعة المناطق المعرضة للجفاف والمجهدة بيئيا.
هذا المكون "الهيدروجيل" قابل للتحلل الحيوي بالكامل، وهو مستخلص من موارد بحرية طبيعية، يمكنه الاحتفاظ بكميات هائلة من الماء، يعزز امتصاص النباتات للمغذيات، وقدرتها على تحمل الإجهاد، وجودة المحصول، من خلال تحفيز عملياتها الطبيعية.
حيث قام الفريق بتصميم الهيدروجيل من "الكاراجينان"، وهو "عديد سكاريد" يستخرج من الطحالب الحمراء، ويستخدم عادة في التبلور والتكثيف، حسب ماورد في موقع "فايس
"، وأظهرت الاختبارات المعملية التي أُجريت باستخدام نبات "أرابيدوبسيس ثاليانا" كنموذج، نموا أكثر حيوية مقارنة بالركائز المائية التقليدية.
تمثل قدرة "الهيدروجيل" على إطلاق الرطوبة تدريجيا والحفاظ على الترطيب، تقدما كبيرا نحو زراعة مستدامة موفرة للمياه في بيئات متحكم فيها مثل الزراعة المائية، وربما الزراعة العمودية.
ومع تزايد وتيرة الجفاف وتدهور التربة بسبب تغير المناخ، تقدم هذه التقنية حلا خاليا من النفايات وذو تأثير بيئي منخفض، وذلك من خلال استبدال الرغاوي والبلاستيكات البترولية المستخدمة عادة في البستنة، وتضمن طبيعة "الهيدروجيل" القابلة للتحلل الحيوي عدم مساهمته في تلوث التربة.
يخطط الباحثون مستقبلا لدمج مستشعرات مرنة وقابلة للتحلل الحيوي ضمن مصفوفة الهيدروجيل، يمكن هذا التكامل إتاحة مراقبة آنية لصحة النبات وظروف التربة، وتخصيص توصيل المياه والمغذيات بشكل ديناميكي، وتحسين استخدام الموارد.