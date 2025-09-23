https://sarabic.ae/20250923/دراسة-العلاقات-العاطفية-ترفع-مستوى-الرضا-عن-الحياة--1105174631.html

دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة

دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط وثيق بين العلاقات العاطفية والرضا عن الحياة، حيث أظهرت أن الانتقال من العزوبية إلى علاقة عاطفية، خاصة عند العيش مع الشريك،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T16:29+0000

2025-09-23T16:29+0000

2025-09-23T16:29+0000

مجتمع

منوعات

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104374/82/1043748266_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4cefa27cae476f40ac3b27197a4b8a30.jpg

أجرى الدراسة فريق بحثي من جامعتي بيليفيلد وغرايفسفالد في ألمانيا، بالتعاون مع جامعة ووريك في بريطانيا، واستندت إلى تحليل بيانات شملت 1103 أشخاص، تم جمعها من خلال دراسات طويلة الأمد في كلا البلدين، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.وأوضحت الدراسة أن بداية العلاقة العاطفية تمثل اللحظة الأكثر تأثيراً في تعزيز الرضا عن الحياة. وفسر العوض هذا التغيير بالتحولات الاجتماعية، قائلاً: "الزواج أصبح أقل أهمية مقارنة بالماضي، خاصة في السنوات الأولى من العلاقة، بسبب القبول المتزايد للشراكات الحياتية خارج إطار الزواج".من جانبها، أكدت الباحثة أنو ريالو من جامعة ووريك أن النتائج تتجاوز فكرة "تأثير شهر العسل" المؤقت. وركزت الدراسة على 1103 أشخاص كانوا عازبين في بداية الاستطلاع، ثم دخلوا في علاقات عاطفية خلال عامين وانتقلوا للعيش مع شركائهم. وتمت متابعة مستوى رضاهم عن الحياة لعامين إضافيين، مع تسجيل بعض الحالات التي أقدمت على الزواج خلال هذه الفترة.ووفقا للدراسة، تؤكد هذه النتائج أن "العلاقات العاطفية، سواء أكانت مصحوبة بالزواج أم لا، تظل عاملاً رئيسياً في تعزيز السعادة والاستقرار النفسي في حياة الأفراد".

https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html

https://sarabic.ae/20250921/دراسة-قد-يصيح-التواصل-اللغوي-مع-الحيوانات-أمرا-ممكنا-1105110115.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار ألمانيا