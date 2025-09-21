دراسة... قد يصيح التواصل اللغوي مع الحيوانات أمرا ممكنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250921/دراسة-قد-يصيح-التواصل-اللغوي-مع-الحيوانات-أمرا-ممكنا-1105110115.html
دراسة... قد يصيح التواصل اللغوي مع الحيوانات أمرا ممكنا
دراسة... قد يصيح التواصل اللغوي مع الحيوانات أمرا ممكنا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أن التكنولوجيا المستقبلية، قد تمكن من إجراء محادثات ثنائية مع الأنواع غير البشرية، فقد تسرع أدوات الذكاء الاصطناعي فك رموز الأصوات المعقدة... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T21:27+0000
2025-09-21T21:28+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
أخبار الذكاء الاصطناعي
الحيوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105109952_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_033dfd38f546ca84bbd05f49fe9299c2.jpg
فقد لاحظ الباحثون، أن قرود البونوبو تدمج نداءاتها لتكوين عبارات معقدة، ما يشير إلى مستوى تواصل كان يعتقد سابقا أنه خاص بالبشر، على سبيل المثال، تدمج قرود البونوبو نداءات تعني "انظر إلي" و"هيا بنا نفعل هذا" لتنسيق الأنشطة الاجتماعية.وظهرت أدلة مماثلة على سلوكيات صوتية متطورة لدى أنواع مختلفة، من الشمبانزي إلى الحيتان والطيور، متحدية التعريفات التقليدية للغة، حسب ماورد في مجلة "ناتشر" العلمية.على سبيل المثال، تصدر حيتان العنبر "نقرات" مجمعة في مقاطع ختامية تظهر أنماطا إيقاعية متفاوتة، تشبه حروف العلة والثنائيات في الكلام البشري.يدرب الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي توليدية على فك تشفير هذه الأصوات الحيوانية، بل وحتى تكرارها، بهدف فهم معانيها بشكل أفضل.يتحدى هذا العلم الناشئ المفاهيم الراسخة حول تفرد الإنسان، ويبشر بتطورات مثيرة في فك شيفرة كلام الحيوانات.ومع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لقدراتها، يقترب احتمال إجراء حوار هادف مع أنواع مثل البونوبو والحيتان والطيور من التحقق، مما يعيد صياغة كيفية إدراكنا وتفاعلنا مع عالم الحيوان."أصغر وأكثر فعالية"... دراسة تكشف دور تقنية "التقطير" في تحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20250528/دراسة-الدلافين-تنادي-بعضها-بأسماء-خاصة-كالبشر-1101063376.html
https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105109952_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_25355a226ac82113901e7b08af9fe9a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم, دراسات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الحيوان
العالم, علوم, دراسات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الحيوان

دراسة... قد يصيح التواصل اللغوي مع الحيوانات أمرا ممكنا

21:27 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 21.09.2025)
© Photo / /unsplash/Raspopova Marinaكلب أليف
كلب أليف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Photo / /unsplash/Raspopova Marina
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أن التكنولوجيا المستقبلية، قد تمكن من إجراء محادثات ثنائية مع الأنواع غير البشرية، فقد تسرع أدوات الذكاء الاصطناعي فك رموز الأصوات المعقدة لدى الرئيسيات والحيتان والطيور، مايسمح بفهمها والتواصل معها.
فقد لاحظ الباحثون، أن قرود البونوبو تدمج نداءاتها لتكوين عبارات معقدة، ما يشير إلى مستوى تواصل كان يعتقد سابقا أنه خاص بالبشر، على سبيل المثال، تدمج قرود البونوبو نداءات تعني "انظر إلي" و"هيا بنا نفعل هذا" لتنسيق الأنشطة الاجتماعية.
وظهرت أدلة مماثلة على سلوكيات صوتية متطورة لدى أنواع مختلفة، من الشمبانزي إلى الحيتان والطيور، متحدية التعريفات التقليدية للغة، حسب ماورد في مجلة "ناتشر" العلمية.
يسخر العلماء بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لتحليل أصوات الحيوانات بسرعة، والتي لا يستطيع البشر فك رموزها بسهولة، حيث أن أنظمة الذكاء الاصطناعي بمقدورها اكتشاف الأنماط والهياكل في نداءات الحيوانات، ودمج الأصوات ذات المعنى لإنشاء رسائل جديدة.
دولفين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
مجتمع
دراسة: الدلافين تنادي بعضها بأسماء خاصة كالبشر
28 مايو, 14:06 GMT
على سبيل المثال، تصدر حيتان العنبر "نقرات" مجمعة في مقاطع ختامية تظهر أنماطا إيقاعية متفاوتة، تشبه حروف العلة والثنائيات في الكلام البشري.
يدرب الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي توليدية على فك تشفير هذه الأصوات الحيوانية، بل وحتى تكرارها، بهدف فهم معانيها بشكل أفضل.

ويفتح استخدام الذكاء الاصطناعي آفاقا ثورية في علم السلوك، مما قد يمكن من التواصل ثنائي الاتجاه في المستقبل، ويعزز فهما أعمق بين البشر والحياة البرية.

الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مجتمع
ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري
2 أبريل, 12:44 GMT
يتحدى هذا العلم الناشئ المفاهيم الراسخة حول تفرد الإنسان، ويبشر بتطورات مثيرة في فك شيفرة كلام الحيوانات.
ومع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لقدراتها، يقترب احتمال إجراء حوار هادف مع أنواع مثل البونوبو والحيتان والطيور من التحقق، مما يعيد صياغة كيفية إدراكنا وتفاعلنا مع عالم الحيوان.
"أصغر وأكثر فعالية"... دراسة تكشف دور تقنية "التقطير" في تحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала