دراسة... قد يصيح التواصل اللغوي مع الحيوانات أمرا ممكنا
سبوتنيك عربي
2025-09-21T21:27+0000
2025-09-21T21:27+0000
2025-09-21T21:28+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
أخبار الذكاء الاصطناعي
الحيوان
فقد لاحظ الباحثون، أن قرود البونوبو تدمج نداءاتها لتكوين عبارات معقدة، ما يشير إلى مستوى تواصل كان يعتقد سابقا أنه خاص بالبشر، على سبيل المثال، تدمج قرود البونوبو نداءات تعني "انظر إلي" و"هيا بنا نفعل هذا" لتنسيق الأنشطة الاجتماعية.وظهرت أدلة مماثلة على سلوكيات صوتية متطورة لدى أنواع مختلفة، من الشمبانزي إلى الحيتان والطيور، متحدية التعريفات التقليدية للغة، حسب ماورد في مجلة "ناتشر" العلمية.على سبيل المثال، تصدر حيتان العنبر "نقرات" مجمعة في مقاطع ختامية تظهر أنماطا إيقاعية متفاوتة، تشبه حروف العلة والثنائيات في الكلام البشري.يدرب الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي توليدية على فك تشفير هذه الأصوات الحيوانية، بل وحتى تكرارها، بهدف فهم معانيها بشكل أفضل.يتحدى هذا العلم الناشئ المفاهيم الراسخة حول تفرد الإنسان، ويبشر بتطورات مثيرة في فك شيفرة كلام الحيوانات.ومع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لقدراتها، يقترب احتمال إجراء حوار هادف مع أنواع مثل البونوبو والحيتان والطيور من التحقق، مما يعيد صياغة كيفية إدراكنا وتفاعلنا مع عالم الحيوان.
العالم, علوم, دراسات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الحيوان
21:27 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 21.09.2025)
كشفت دراسة حديثة، أن التكنولوجيا المستقبلية، قد تمكن من إجراء محادثات ثنائية مع الأنواع غير البشرية، فقد تسرع أدوات الذكاء الاصطناعي فك رموز الأصوات المعقدة لدى الرئيسيات والحيتان والطيور، مايسمح بفهمها والتواصل معها.
فقد لاحظ الباحثون، أن قرود البونوبو تدمج نداءاتها لتكوين عبارات معقدة، ما يشير إلى مستوى تواصل كان يعتقد سابقا أنه خاص بالبشر، على سبيل المثال، تدمج قرود البونوبو نداءات تعني "انظر إلي" و"هيا بنا نفعل هذا" لتنسيق الأنشطة الاجتماعية.
وظهرت أدلة مماثلة على سلوكيات صوتية متطورة لدى أنواع مختلفة، من الشمبانزي إلى الحيتان والطيور، متحدية التعريفات التقليدية للغة، حسب ماورد في مجلة "ناتشر
" العلمية.
يسخر العلماء بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لتحليل أصوات الحيوانات بسرعة، والتي لا يستطيع البشر فك رموزها بسهولة، حيث أن أنظمة الذكاء الاصطناعي بمقدورها اكتشاف الأنماط والهياكل في نداءات الحيوانات، ودمج الأصوات ذات المعنى لإنشاء رسائل جديدة.
على سبيل المثال، تصدر حيتان العنبر "نقرات" مجمعة في مقاطع ختامية تظهر أنماطا إيقاعية متفاوتة، تشبه حروف العلة والثنائيات في الكلام البشري.
يدرب الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي توليدية على فك تشفير هذه الأصوات الحيوانية، بل وحتى تكرارها، بهدف فهم معانيها بشكل أفضل.
ويفتح استخدام الذكاء الاصطناعي آفاقا ثورية في علم السلوك، مما قد يمكن من التواصل ثنائي الاتجاه في المستقبل، ويعزز فهما أعمق بين البشر والحياة البرية.
يتحدى هذا العلم الناشئ المفاهيم الراسخة حول تفرد الإنسان، ويبشر بتطورات مثيرة في فك شيفرة كلام الحيوانات.
ومع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لقدراتها، يقترب احتمال إجراء حوار هادف مع أنواع مثل البونوبو والحيتان والطيور من التحقق، مما يعيد صياغة كيفية إدراكنا وتفاعلنا مع عالم الحيوان.