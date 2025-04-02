https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html

ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري

ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري

سبوتنيك عربي

في إنجاز علمي استثنائي، نجح باحثون أمريكيون في تطوير جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على ترجمة الأفكار إلى كلام شبه فوري، ما يمنح الأمل لمن فقدوا القدرة على... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T12:44+0000

2025-04-02T12:44+0000

2025-04-02T12:44+0000

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يعتمد الجهاز، الذي لا يزال في مراحله التجريبية، على "غرسة دماغية" تربط مناطق محددة في المخ بأجهزة كمبيوتر متقدمة، ما يمكّن من فك تشفير الإشارات العصبية وتحويلها إلى كلام مسموع في الوقت الحقيقي.واختبر فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا التقنية الجديدة على سيدة تدعى آن، وهي معلمة رياضيات سابقة تبلغ من العمر 47 عامًا، فقدت قدرتها على النطق منذ 18 عامًا، إثر نوبة قلبية تسببت لها بشلل رباعي.وفي حين أن التجارب السابقة استغرقت نحو 8 ثوانٍ لترجمة أفكارها إلى كلمات، فقد تمكن الباحثون من تقليص زمن الاستجابة إلى 80 ميلي ثانية فقط، ما يجعل التواصل فوريا تقريبا، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر نوروساينس".وأشار أنومانشيبالي إلى أن آن، تسعى للعمل كمستشارة إرشاد جامعي، مؤكدًا أن هذه التقنية قد تُحدث ثورة في حياة المرضى، الذين فقدوا القدرة على النطق، ما يمنحهم وسيلة جديدة للتواصل مع العالم من حولهم.

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