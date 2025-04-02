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https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html
ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري
ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري
سبوتنيك عربي
في إنجاز علمي استثنائي، نجح باحثون أمريكيون في تطوير جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على ترجمة الأفكار إلى كلام شبه فوري، ما يمنح الأمل لمن فقدوا القدرة على... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T12:44+0000
2025-04-02T12:44+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
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يعتمد الجهاز، الذي لا يزال في مراحله التجريبية، على "غرسة دماغية" تربط مناطق محددة في المخ بأجهزة كمبيوتر متقدمة، ما يمكّن من فك تشفير الإشارات العصبية وتحويلها إلى كلام مسموع في الوقت الحقيقي.واختبر فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا التقنية الجديدة على سيدة تدعى آن، وهي معلمة رياضيات سابقة تبلغ من العمر 47 عامًا، فقدت قدرتها على النطق منذ 18 عامًا، إثر نوبة قلبية تسببت لها بشلل رباعي.وفي حين أن التجارب السابقة استغرقت نحو 8 ثوانٍ لترجمة أفكارها إلى كلمات، فقد تمكن الباحثون من تقليص زمن الاستجابة إلى 80 ميلي ثانية فقط، ما يجعل التواصل فوريا تقريبا، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر نوروساينس".وأشار أنومانشيبالي إلى أن آن، تسعى للعمل كمستشارة إرشاد جامعي، مؤكدًا أن هذه التقنية قد تُحدث ثورة في حياة المرضى، الذين فقدوا القدرة على النطق، ما يمنحهم وسيلة جديدة للتواصل مع العالم من حولهم.
https://sarabic.ae/20250323/أول-صحيفة-في-العالم-يقوم-الذكاء-الاصطناعي-بتحريرها-بالكامل-1098869119.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار

ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري

12:44 GMT 02.04.2025
© Photo / Pixabayالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
في إنجاز علمي استثنائي، نجح باحثون أمريكيون في تطوير جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على ترجمة الأفكار إلى كلام شبه فوري، ما يمنح الأمل لمن فقدوا القدرة على النطق بسبب أمراض أو إصابات عصبية.
يعتمد الجهاز، الذي لا يزال في مراحله التجريبية، على "غرسة دماغية" تربط مناطق محددة في المخ بأجهزة كمبيوتر متقدمة، ما يمكّن من فك تشفير الإشارات العصبية وتحويلها إلى كلام مسموع في الوقت الحقيقي.
واختبر فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا التقنية الجديدة على سيدة تدعى آن، وهي معلمة رياضيات سابقة تبلغ من العمر 47 عامًا، فقدت قدرتها على النطق منذ 18 عامًا، إثر نوبة قلبية تسببت لها بشلل رباعي.
صحف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
مجتمع
أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها "بالكامل"
23 مارس, 08:54 GMT
وفي حين أن التجارب السابقة استغرقت نحو 8 ثوانٍ لترجمة أفكارها إلى كلمات، فقد تمكن الباحثون من تقليص زمن الاستجابة إلى 80 ميلي ثانية فقط، ما يجعل التواصل فوريا تقريبا، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر نوروساينس".

بدوره، قال غوبالا أنومانشيبالي، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن "النظام الجديد يمكّن من تحويل الإشارات الدماغية إلى صوت بشري بمجرد أن ينوي الشخص التحدث، ما يفتح آفاقا جديدة للتواصل الطبيعي".

وأشار أنومانشيبالي إلى أن آن، تسعى للعمل كمستشارة إرشاد جامعي، مؤكدًا أن هذه التقنية قد تُحدث ثورة في حياة المرضى، الذين فقدوا القدرة على النطق، ما يمنحهم وسيلة جديدة للتواصل مع العالم من حولهم.
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